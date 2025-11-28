3大九份芒花季推薦！10分鐘登頂超輕鬆，報時山、不厭亭、基隆山特色先看。

冬季的九份變成銀白仙境，新北芒花季一路從山城綻放到海岸線，報時山、不厭亭、基隆山步道全被芒花包圍，是親子、情侶必收的季節景點。

冬天一到，九份山城的氛圍立刻轉成安靜又浪漫的模樣，搭配滿山滿谷的芒花，一步踏進瑞芳就像進入銀白版的山海仙境。從老街一路延伸到山腰，五節芒在陽光下閃閃發亮，讓人走著走著心情就變得超放鬆。這段時間也最適合安排一趟「新北芒花季輕旅行」，不管是親子家庭想找輕鬆散步路線，或是情侶想拍季節限定美照，都能在九份找到最舒服的賞芒步調。山城搭配海景的畫面更是東北角才有的特色，季節感十足，也非常適合臨時決定來一趟小旅行，用最簡單的方式把冬天的美好收進相簿裡。



▲九份山城芒花季正式登場，報時山、不厭亭、基隆山推薦點。

▲報時山步道賞芒花約10分鐘登頂，360度景觀能看到水湳洞與陰陽海。





九份基隆山步道視野超廣！親子散步就能看到整片芒海

說到九份賞芒，基隆山步道絕對是排行榜前段班的推薦。從步道口一路往上，大概40到50分鐘就能抵達山頂，沿路都會被蓬鬆的芒花包圍，每一步都像在走冬季限定的景觀步道。越往上走，東北角海岸線就越清晰，山海連成一線的景色會讓人忍不住停下來多看幾眼。到了山頂後視野遼闊，海風、山巒、芒花一次到位，是親子戶外散步、情侶一起拍照的絕佳地點。若想再輕鬆一些，也能選擇報時山步道，短短166公尺、十分鐘就能抵達觀景台，小朋友也能輕鬆完成，還能一次看到水湳洞、陰陽海與基隆山，超適合想用最省力方式欣賞芒花的旅人。



▲基隆山步道滿山芒花，沿途芒花包圍視野極佳，山海景色壯闊適合親子出遊。





不厭亭芒花光影超好拍！自駕最方便

若想收進最有「九份芒花季」代表性的美照，不厭亭一定要排進行程。位在102縣道上的觀景台是攝影迷每年冬天都會回訪的點，山頭從翠綠變成銀白時，整片芒花在風裡左右輕晃，加上蜿蜒的山路與層層山巒，畫面美得像動態風景明信片。這裡停車便利，超適合自駕旅人當作中繼站，下車就能開拍根本零難度。若行程還想走更輕鬆節奏，也能接著到報時山散步，用短短幾分鐘把芒花海與東北角海景一次看滿。趁著芒花正盛時，九份與瑞芳的山海景色都來到最迷人的狀態，很適合親子、情侶或好友們一起來趟冬日療癒路線，把季節感滿滿的景色通通帶回家。



▲被譽為最美公路之一的「不厭亭」可眺望滿山芒花。







新北芒花季三大賞芒景點

基隆山步道

步行40至50分鐘

沿途芒花包圍視野極佳

山海景色壯闊適合親子





不厭亭（102縣道）

芒花攝影必訪景點

停車便利適合自駕

能拍到蜿蜒山路與層層山巒





報時山步道

全長166公尺約10分鐘完成

360度景觀能看到水湳洞與陰陽海

親子與銀髮族皆適合

