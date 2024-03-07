相機要吃飽、肚子也要吃飽！台中后里「泰安派出所」每年櫻花季都吸引大批人潮，超浪漫八重櫻滿開時，堪稱是「全台最美」派出所，3月初正式櫻花盛開最好時機，接下來準備進入尾聲，不管是想賞櫻、想散步拍美照，在3月中前一定要衝，錯過又要再等一整年。







全台最美「泰安派出所」在每年2、3月都是台中熱門的賞櫻勝地，也是全國櫻花盛開指標景點。派出所旁的八重櫻在3月初進入盛開期，推薦要賞櫻、拍美照的旅客，可以搭火車到泰安火車站，無論是悠閒散步、是騎著iBike沿著福美路、安眉路，一路往泰安派出所，欣賞沿途櫻花美景。







泰安派出所櫻花季

地址：台中市后里區安眉路27號

櫻花季交通管制：3/9、3/10，在進入泰安的三豐路、福安路與安眉路、福美路、重劃東路等路口進行交通管制。



7間后里美食推薦

不只是相機買美照拍得飽飽，賞櫻行程也一定要把在地美食放進去！窩客島幫你準備好「台中后里7大美食」推薦清單，散步賞櫻之後，吃個銅板點心水煎包，或是超高CP值燒肉丼、炒飯麵，想拍美照可以直衝療癒甜點店、義式冰淇淋，賞櫻行程這樣排就對了。





后里美食推薦：裕香水煎包

窩客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 推薦：

麵皮有點厚度，但吃起來不會覺得厚重不好咬。

內餡吃得到高麗菜的甜、韭菜的香，搭配的剛剛好，平常不吃韭菜的小孩，都可以一鼓作氣的吃完一整顆...<全文介紹>



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#裕香水煎包

地址：台中市后里區四村路97號前







后里美食推薦：汍樂滿盛燒肉丼-后里店

窩客 貪吃猴 推薦：

從豐原發跡的汍樂日式燒肉丼飯，老闆特地到日本學習技術，獨門醬汁搭配香Q米飯讓人一口接一口。有雞豬牛肉各種口味搭配，炙燒雪花豬牛還能升級滿盛丼飯，超多肉量疊的像一座小山一樣，光看就覺得滿足...<全文介紹>



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#汍樂滿盛燒肉丼-后里店

地址：台中市后里區文明路22號

電話：0963-819-989







后里美食推薦：兩兄妹炒飯炒麵

窩客 冠婷｜生活趣 推薦：

鍋內雞腿肉的份量超~實在，隨勺一撈都有保有軟嫩肉質、肉汁的肉多多雞腿肉，還有吸取醇濃麻油湯精華，口感細緻清甜飽含著豐富香氣的高麗菜，還有讓人不小心喝到見底的極致濃醇麻油湯...<全文介紹>



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#兩兄妹炒飯炒麵

地址：台中市后里區甲后路一段418號

電話：0921-789-721







后里美食推薦：螞蟻覓什

窩客 肉依小姐吃什麼 推薦：

主打餐飲和旅遊結合的多重享樂，不只可以跟超大的熊熊打卡拍照，還可以跟小兔子們一起玩耍互動，並附設豐富的親子遊戲區可以使用，白天提供簡餐、麵食、港式、炸物、甜點和飲品...<全文介紹>



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#螞蟻覓什

地址：台中市后里區成功路201號

電話：0909-800-593







后里美食推薦：鹿行艸地

窩客 藍♀β♥love♥晴 推薦：

冰底的口味有多達10種可以選擇、配料更是多達20幾種可以選擇，招牌Oreo+鹹蛋黃$95元，有油條、爆爆珠、鹹蛋黃、Oreo，多麼特別的口味組合呀，沒想到吃下去卻意外的讓人覺得很速配...<全文介紹>



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#鹿行艸地

地址：台中市后里區大山路68號

電話：0905-577790







后里美食推薦：Nice Day義式冰淇淋

窩客 優尼太太 推薦：

Nice day 義式冰淇淋就位在泰安派出所旁邊，秋天的時候可以賞落羽松，春季則是賞櫻花，平時更是可以搭配東豐鐵馬道的自行車行程，咖啡廳除了義式冰淇淋之外，還有炸物拼盤、pizza、咖啡飲品等，來著個超絕美的質感咖啡廳，好好品嚐下午茶休憩一下吧...<全文介紹>



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#Nice Day義式冰淇淋

地址：台中市后里區福興路50之5號







后里美食推薦：倪菓幽靈烘焙坊

窩客 Elsa 推薦：

倪菓幽靈手作千層蛋糕門口有少量座位，大部分客人來都以外帶為主，不過忍不住說當天千層現場吃真的是超級好吃呀！泡芙則是當天吃、跟外帶冷凍都很讚，超推薦來這邊必買耶...<全文介紹>



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#倪菓幽靈烘焙坊

地址：台中市后里區復興街63號

電話：04-2558-5595



