台中蛋糕甜點倪菓幽靈手作千層蛋糕・彌月蛋糕的手作千層蛋糕、彌月蛋糕、爆漿菠蘿泡芙都是超美味主打品項，吃過之後讓人念念不忘，手作千層蛋糕超過30+層香氣逼人，搭配天然香草莢加純鮮奶油的絕佳口感，吃過之後只要到台中就會買來吃，跟大家分享幾個超推薦的必買口味！

追蹤Elsa粉絲團，看旅遊生活最新消息！



台中蛋糕推薦－倪菓幽靈手作千層蛋糕烘焙坊

門市資訊

地址：台中市后里區復興街63號

電話：04-2558-5595(預訂專線)

營業時間：週二～週日 12:30 - 21:00 (每週一公休)

訂購取貨LINE訂購： https://goo.gl/EV7QTP

倪菓幽靈手作千層蛋糕烘焙坊后里總店FB粉專

官網、線上菜單：https://www.niguocake.com.tw/

倪菓手作千層蛋糕在台中共有4家店面，位於后里的倪菓幽靈手作千層蛋糕是總店，也只有總店這邊才買得到當天現做招牌爆漿菠蘿泡芙喔！

▼倪菓幽靈后里總店門市距后里交流道五分鐘，附近就有停車場，騎車來暫停門口就好很方便！

▼倪菓幽靈手作千層蛋糕門口有少量座位，大部分客人來都以外帶為主，不過忍不住說當天千層現場吃真的是超級好吃呀！泡芙則是當天吃、跟外帶冷凍都很讚，超推薦來這邊必買耶！

▼門市提供部分口味蛋糕現場購買，口味視當天情況提供，有想吃的蛋糕還是提早預訂比較好喔！

倪菓幽靈彌月蛋糕折扣優惠

・試吃優惠：產前/產後一個月內，皆可以超優惠$180價格試吃輕乳酪或芋頭蛋糕！

・訂購優惠：20顆以上95折、50顆以上9折，100以上85折，滿20顆就送免費製作小卡！

店內牆上超多可愛寶寶照片，他們家彌月蛋糕很搶手，還有試吃優惠價很划算耶！

▼輕乳酪彌月蛋糕上頭還有可愛的寶寶腳印，順口綿密的口感很受歡迎，正在找彌月蛋糕推薦的朋友記得用試吃優惠嚐嚐！

倪菓幽靈彌月蛋糕最新菜單價位

（文章皆有時效性，如有修正以店家資訊為主）

千層蛋糕口味推薦

倪菓幽靈手作千層最經典的就是他們千層系列！每個口味都超有特色，重點是每一片蛋糕是超過30層以上的手作蛋皮烘而成，加上甜而不膩的天然香草鮮奶油，吃過一次真的會一直想來回購！

▼整顆8寸蛋糕才$1300，好吃又平價，真的是回購率超高！

｜倪菓幽靈千層蛋糕訂購須知｜

📍整顆單一口味8吋千層需提前5天預定

📍綜合8吋千層可以前3天預訂（數量有限，隨機6種口味，每種口味各2片）

📍熱銷4片千層，每個禮拜都會更換口味（每天限量36組外帶，建議先預訂才不會撲空）

綜合4片千層用白色大理石紋外盒包裝，好適合外帶跟三五好友一起吃下午茶聊天！

焦糖杏仁千層蛋糕

倪菓幽靈焦糖杏仁千層蛋糕在基底鮮奶油加入自製焦糖醬，同時特別加入少許”杏仁角“，讓口感更有層次！整片蛋糕吃起來微甜又有層次的口感恰到好處，吃多也不膩！

看看背後的千層酥皮，一口咬下層層綿密又有香氣！

濃郁巧克力千層

倪菓的巧克力千層蛋糕是將黑巧克力混入基底鮮奶油，再以固定的奶油量層層塗抹均勻，調配出80%左右的苦甜感，上頭灑著滿滿巧克力粉與微微的糖粉點綴，吃起來香濃而不膩，有濃郁的巧克力香氣又不會太甜，平常愛吃巧克力的我大推薦！

法式香草千層

香草口味是蛋糕的經典口感，每次遇到選擇障礙我就會挑香草口味的蛋糕，倪菓幽靈法式香草千層糕體口感綿密又有層次！滑順的香草鮮奶油與超過30層的手作蛋皮，天然的黃金比例完全吃不膩，喜歡輕口味的一定會喜歡，裡頭的層層奶油超香！

酸甜檸檬千層蛋糕

酸甜檸檬千層蛋糕層次分明，檸檬醬酸中帶甜，還有一股奶香，原來是蛋黃配上紐西蘭無鹽奶油，加上最翠綠外層薄檸檬皮小火慢煮，才有這番好滋味！ 中間搭配的鮮奶油量也拿捏得非常精準，吃起來酸酸甜甜一口接一口，搭配茶飲剛剛好，這是我個人喜愛的回購款，大推薦！

必買招牌泡芙

爆漿菠蘿泡芙

菠蘿泡芙一共有三種口味：香草、巧克力、焦糖，單顆$45元，一次買6顆只要$250，現場購買限后里總店才有，其他分店需要提前預訂。我個人大推愛吃泡芙的人一定要試試看，他們家的菠蘿泡芙真的爆炸好吃！

當天現烤的泡芙一口咬下外皮微甜酥脆，香草口味的內餡奶香超濃郁，後來問店員才知道，原來加了紐西蘭奶粉製成！吃完買了一盒回家給家人吃，買回家放冷凍庫，吃之前室溫退冰咬下口感會有點不一樣，一樣的是都超好吃！我媽還大稱讚說比她之前去日本旅遊吃到的泡芙還好吃！

蛋糕系列

除了千層系列，戚風蛋糕、水果蛋糕、輕乳酪蛋糕也很受歡迎！

▼清香芋頭戚風8吋$300

芋泥裡頭吃得到些許芋頭塊，清爽戚風蛋糕體的綿密加上手打芋泥香氣與口感，愛吃芋頭的別錯過這款！

▼輕乳酪蛋糕8吋$280

倪菓的輕乳酪蛋糕堅持不加人工香料、人工色素、防腐劑，僅加入適量的糖，口感綿密輕盈，貼近健康原味，是大眾都能接受的口味，也因此很多人訂彌月蛋糕都選這款！

▼香蕉巧克力蛋糕8吋$330

香蕉跟巧克力本身就是絕配！巧克力蛋糕體裡頭夾上新鮮的香蕉切片，搭配美味的鮮奶油添加口感！

▼爆漿海鹽奶蓋6吋$300

超人氣爆漿海鹽奶蓋的奶油是來自日本北海道十勝鮮奶油，內層為乳酪餡，表面則是灑上海鹽烘烤香酥杏仁片，口感鹹甜鹹甜的，迷人風味吃起來不膩口！也是倪菓幽靈的人氣蛋糕之一！

▼榛果巧克力6吋$280 / 8吋$430

甜而不膩的巧克力蛋糕體，中間夾層是濃郁榛果巧克力醬，吃起來香氣濃厚！熱愛巧克力蛋糕的朋友，千萬別錯過這款蛋糕！

▼綜合水果戚風蛋糕6吋$520 / 8吋780

綜合水果中間夾層為新鮮香蕉、火龍果、奇異果，表層奶油餡是日本進口十勝奶霜，倪菓的水果類蛋糕都是特選新鮮水果製成，要提前3天以上預訂，新鮮水果搭配特製奶霜口感滑順不膩，非常好吃！

▼檸檬磅蛋糕6吋$380

檸檬磅蛋糕酸酸甜甜，清爽好吃不膩口，光是看到上頭的糖霜加上檸檬皮就令人食指大動！

▼倪菓幽靈的整顆蛋糕都會用超美的大理石紋外盒包裝，美美的看了心情好，送禮也很有面子！

蛋糕價格與優惠折扣

最後附上當天拍的蛋糕價格，現場有時候會有優惠活動喔！吃過倪菓幽靈千層蛋糕跟泡芙真的會被圈粉，好吃的味道令人念念不忘！想買好吃的台中千層蛋糕來這裡就對了^^

倪菓蛋糕分店資訊

2度C Ni Guo

豐原店、逢甲店、公益店訂購取貨LINE訂購：https://reurl.cc/8ZmZM

官網連結：http://niguocake.com.tw/

公益店

地址：台中市台中市南屯區公益路二段675號

電話：04-23800960

時間：13:00~20:00(週一店休)

逢甲店

地址：台中市西屯區福星路607號（LaNew對面）

電話：04-24521661

時間：14:30~22:00(週一店休)

豐原店

地址：台中市豐原區博愛街29號

電話：04-25266889

時間：12:30-20:00週一店休

延伸閱讀：

台中蛋糕推薦｜2度C NIGUO倪菓手作千層蛋糕，30層以上超好吃芋頭千層、新鮮芒果蛋糕｜台中公益路美食甜點

台中十大伴手禮－大甲名產躉泰流芯酥、紫晶酥開箱！榮獲米其林食品評鑑的好吃年節禮盒、台中特色伴手禮推薦！

食久。茶事｜台中大里美食-超美玻璃貨櫃屋咖啡廳、美味下午茶｜台中餐廳推薦

台中燒肉推薦｜EARTHA燒肉餐酒館，令人驚豔高質感美味！大推薦必吃滷牛舌、A5和牛、西班牙伊比利豬

WPAPA鐵板早午餐｜台中大里隱藏版美食，療癒美味系Brunch早午餐推薦！

追蹤Elsa旅遊親子生活看更多

