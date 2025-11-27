士林官邸菊展免費逛！15大展區、13萬盆花海美翻，17天限定士林人搶拍。

士林官邸菊展再度美到翻，150種菊花、13萬朵花、15大展區從白天拍到夜景都浪漫，士林、天母、北投店家限定優惠可以順便一起逛。

台北人年底最浪漫的散步行程就在士林官邸！一年一度的士林官邸菊展將於11月28日盛大登場，以藝菊圓夢為核心，從福林路大門口一路延伸，整座公園像是被夢想元素裝滿。園區共規劃15大展區，以超過150種、13萬盆菊花打造不同風格的主題花景，從入口的熱氣球、飛行器到各式造型菊都能拍不停。今年還貼心延長開放到晚上7點，夕陽與夜色交替的時刻最浪漫，非常適合安排一趟慢步調的午後花海小旅行。



▲2025士林官邸菊展期間貼心延長開放到晚上7點。

▲2025士林官邸菊展於11/28正式開展，為期17天台北人快到士林賞花。





2025士林官邸菊展！15個展區從童話、夢花園到向陽逐夢一次逛透

今年展區設計比往年更具故事感，像入口西側的向陽逐夢展出成片向日葵，象徵勇敢追光；駐警室前的夢花園用觀葉植物、多肉與菊花交織出柔和場景，變色龍帶著大家踏上尋找自己的旅程。入口左側的兒趣夢遊童話世界則由學生創作，把菊花變成童話場景，非常適合親子拍照。若想看壯觀造型，大立菊與大菊品種展示區則展現園藝技術的極致，是花迷必訪亮點。



▲2025士林官邸菊展「向陽逐夢」也種植大片向日葵象徵勇敢追夢。





日式氛圍與奇幻場景都有！還能環遊世界看小王子

想感受小旅行氛圍的人一定要到笠間菊花節展區，祈願燈籠、和傘與菊手水搭配球形波波菊營造滿滿日式風情。園藝館周邊的小王子的圓夢星球則以不同星球象徵追尋心之所向，花朵彷彿陪伴主角一起冒險。新蘭亭的環遊世界展區把機艙元素變成花藝，讓大家像是搭著花的翅膀前往五大洲。八角亭的妙筆生花臺北藝象也以插畫展出台灣動物、美景與花卉，是今年展區中最具藝文感的一區。



▲2025士林官邸菊展規劃15大展區。





沉浸式賞花體驗超放鬆！五感饗宴與飄光花海必看

今年也新增不少沉浸式展區，像460巷溫室的菊藝五感饗宴，用觸覺、味覺、嗅覺等方式重新認識菊花，對喜歡深度體驗的人特別有吸引力。旁邊的花開聲不息展以光與聲響搭配花海，營造花朵綻放時的生命力。中式庭園的幸福．憩家園加入竹編裝置流光之巢，氣氛溫暖靜謐，非常適合休息拍照。若喜歡壯闊視覺，園藝展覽館內的領航圓夢星海漫遊以船艇與太空梭帶大家遨遊花的宇宙，充滿驚喜。



▲2025士林官邸菊展笠間菊花節展區，祈願燈籠、和傘與菊手水搭配球形波波菊營造滿滿日式風情。。

▲2025士林官邸菊展以超過150種、13萬盆菊花打造不同風格的主題花景。

2025士林官邸菊展 活動資訊

展期：2025/11/28~12/14

時間：每日08:00–19:00

地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）

2025士林官邸菊展 周邊活動

優惠活動：士林、北投、天母59家店家限定優惠，出示特約店家頁面可享折扣。

限量好康：前20名可拿限量紀念品。

交通：捷運士林站2號出口步行約10分鐘。





2025士林官邸菊展 15 大展區亮點

1．藝菊圓夢：入口大門主視覺，熱氣球、飛行器迎賓超好拍

2．向陽逐夢：大片向日葵象徵勇敢追夢

3．夢花園：觀葉、多肉、菊花形成柔和童趣場景

4．兒趣夢遊童話世界：學生作品打造菊花童話國度

5．菊開祈願．台日友好笠間菊花節：祈願燈籠、球形波波菊、和風濃厚

6．夢想逐路探尋：逐夢小船航行意象充滿幻想感

7．匠心築夢—大立菊的家：近百種大菊與壯觀大立菊展示

8．圓元不絕：金銀財富象徵的花藝呈現財源寓意

9．幸福．憩家園：竹編流光之巢打造溫暖療癒氛圍

10．小王子的圓夢星球：以星球象徵探索生命與夢想

11．領航圓夢星海漫遊：船艇、太空梭與造型菊構成奇幻宇宙

12．環遊世界：花藝機艙帶你飛向五大洲

13．妙筆生花臺北藝象：以繪畫展出台灣自然、美景與文化

14．菊藝五感饗宴：五感沉浸式賞花體驗

15．花開聲不息：光與聲營造花朵盛開的生命力

