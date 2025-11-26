> 旅遊 > 台北恐龍樂園！關渡「恐龍大復活」票價優惠搶，1500坪台版侏羅紀嗨玩。

台北恐龍樂園！關渡「恐龍大復活」票價優惠搶，1500坪台版侏羅紀嗨玩。

2025-11-26

台北恐關渡「恐龍大復活 關渡探險樂園」台版侏羅紀！近70隻擬真會動恐龍、四大親子互動、限定周邊和早鳥票優惠，親子行程一次安排好。

台北終於迎來超大尺度的恐龍主題樂園「恐龍大復活 關渡探險樂園」，佔地1,500坪、集結近70隻超擬真動態恐龍，重建三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大場景，讓遊客一走進去就像穿越電影。最大恐龍高達13公尺，搭配呼吸特效、地面震動與360度環場聲效，更像真的活在眼前。這次展區就設在台北市區關渡碼頭周邊，為期近一年的「恐龍大復活 關渡探險樂園」，將於12月推出早鳥票限量4萬張、家庭票、年票等多種票種，讓恐龍迷搶先安排行程。

▲全台首座「恐龍大復活 關渡探險樂園」就在關渡碼頭周邊。

戶外恐龍樂園升級！超擬真恐龍與三大時代場景重建

「恐龍大復活 關渡探險樂園」園區以三疊紀、侏羅紀、白堊紀為主軸，把孩子最愛的霸王龍、迅猛龍、梁龍、腕龍全部搬進戶外森林場景。每一隻恐龍都能動、會吼，還能感受到近距離呼吸感，拍照根本像站在《侏羅紀世界》片場。展區包含霧氣瀰漫的侏羅密境、迅猛龍高速竄出的猛獸出擊、巨型梁龍出沒的巨獸區，以及孩子最愛的恐龍遊樂島。從轉頭的異特龍、貼臉低吼的霸王龍到震動地板等細節，全都做到沉浸感滿分。

▲台北恐龍沉浸式樂園「恐龍大復活 關渡探險樂園」集結近70隻超擬真動態恐龍，重建三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大場景。

親子必玩互動！恐龍騎乘、餵食、氣墊島一次玩到飽

四大互動體驗直接射中親子市場，其中「恐龍騎乘」讓孩子變身馴龍師，跨坐在暴龍或角龍上超威風。「恐龍餵食」更是把一般農牧體驗升級成侏羅紀版本，孩子真正冒險餵恐龍。「恐龍氣墊樂園」則讓精力放電百分百，大型滑梯、腫頭龍PK、三角龍餵食教室都深受小朋友喜愛。另外園區還有可愛的小恐龍偶裝明星不定時巡場，主動找孩子合照，爸媽不需要調角度，怎麼拍都像電影海報。

▲台版侏羅紀「恐龍大復活 關渡探險樂園」將於12月1日至14日率先在KKday和時藝多媒體開放早鳥票販售。

早鳥票開賣！年票家庭票優惠多

除了互動與恐龍造景，園區也準備一系列限定周邊，像是恐龍徽章、毛公仔、侏羅紀印象模型與展期限定收藏票卡，都是只有這400天才買得到的珍藏。活動自2026年1月17日至2027年2月21日在關渡碼頭貨櫃市集展出，營業時間為每日10點至18點。早鳥票於12月1日至14日限量開賣，單人票僅200元，另有年票、家庭票、單人票、優待票等票種，適合想要寒假、春假、暑假都來玩的家庭。

▲台北關渡恐龍沉浸式樂園「恐龍大復活 關渡探險樂園」票價曝光。



恐龍大復活 關渡探險樂園

活動資訊：2026年1月17日至2027年2月21日
活動地點：關渡碼頭貨櫃市集
營業時間：每日10點至18點

恐龍大復活 關渡探險樂園 售票資訊

恐龍大復活 關渡探險樂園早鳥票

販售時間：2025/12/01－2025/12/14 
票券內容：
1單人票200元。
2限量40,000張。
3不分平假日皆可使用。
43歲以上未滿12歲兒童另贈遊戲點數1點（需出示證件）。
5售票通路：時藝官網、KKday。


恐龍大復活 關渡探險樂園預售票

販售時間：2025/12/15－2026/01/16 
票券內容：
1、年票1200元。
注意事項：
．限量1000張。
．不分平假日皆可使用。
．有效入場期間為2026/01/17－2026/12/31。
．內含門票1張。
販售通路：時藝官網、KKday。

2、家庭票550元
．適用兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童（需同時入場）。
．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。
．不分平假日皆可使用。
．內含門票3張。
販售通路：時藝官網、KKday。

3單人票240元。
．一般民眾適用。
．內含門票1張。
販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

4．優待票220元。
．本國大專以下有效學生證適用（碩博士生、社大、空大、在職進修不適用）。
．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。
．兒童贈遊戲點數1點。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。


恐龍大復活 關渡探險樂園 展期票

使用時間：2026/01/17－2027/02/21 
1家庭票
售價：平日590元、假日700元
．限兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童使用（需同時入場）。
．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。
．內含門票3張。

2單人票
售價：平日260元、假日300元
．適用一般民眾。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

3優待票（平日220元、假日250元）。
．本國大專以下學生適用（須具有效註冊章）。
．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。
．兒童贈遊戲點數1點。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

4、免票入場
未滿3歲兒童（2023年含以後出生）。需由一位持票成年人陪同入場。

