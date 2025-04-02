台北101機器人特展免費拍！配合兒童節話題，台北101 89樓觀景台自即日起推出「超級機器人傳奇特展」期間限定登場，帶來大小朋友的童年回憶「哆啦A夢、無敵鐵金剛、百獸王、新世紀福音戰士、原子小金剛」等經典機器人，展覽通通免費拍、免費逛。而89樓觀景台門票也推出兒童節優惠，4/30前7至12歲兒童雙人同行1人免費，購票還能兌換Parade Taiwan伴手禮，讓粉絲們揪團衝打卡。



▲台北101超級機器人傳奇特展在89樓觀景台，哆啦A夢、無敵鐵金剛、百獸王、新世紀福音戰士、原子小金剛免費拍 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲台北101超級機器人傳奇特展，展出等身比例無敵鐵金剛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

台北101超級機器人傳奇特展

在台北101 89樓觀景台登場的「超級機器人傳奇特展」，特別與哈玩具聯手策劃，展覽現場展示出無敵鐵金剛、五獅合體（百獸王）、哆啦A夢、原子小金剛、新世紀福音戰士、星際大戰、攔截記憶碼，總共7大系列角色。特別得是還有10尊等身大機體，可以近距離欣賞到無敵鐵金剛、百獸王等角色細節，公仔控、玩具控一定要朝聖。▲台北101超級機器人傳奇特展，89樓觀景台可以看到10尊等身大機體 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲台北101超級機器人傳奇特展，公仔收藏展出多個機器人主題公仔收藏 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在本次展覽中除了「等比人身」模型之外，展區內也設有多個必拍打卡點，包含超夢幻「多啦A夢」任意門打卡點，讓粉絲們在觀景台像是置身雲端，拍出可愛打卡照。此外還有專屬的101打卡背板，讓粉絲們與無敵鐵金剛一起耍帥打卡。▲台北101超級機器人傳奇特展，在89樓觀景台設置多個打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲台北101超級機器人傳奇特展，哆啦A夢任意門打卡點必拍 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次「超級機器人傳奇特展」即日起至8/31免費逛、免費打卡，橫跨清明連假、端午連假、還有暑假期間，吸引大小朋友一起朝聖。特別的是，在兒童節期間觀景台門票還可享有優惠，7至12歲國人兒童享「雙人同行1人免費」（須大人陪同），觀景台門票同時贈送5樓Parade Taiwan伴手禮兌換券，憑券隨機贈送「阿聰芋頭酥一顆、或由里糕點豆渣酥餅一顆、或漁香涎烏魚子雪磚餅一顆」。▲台北101超級機器人傳奇特展免費逛，觀景台門票兒童節優惠雙人同行1人免費 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲台北101超級機器人傳奇特展，觀景台門票再送伴手禮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝其中，Parade Taiwan是台北101觀景台入口5樓的選品概念店，提供更有質感、更文青的伴手禮選擇，除了買得到阿聰芋頭酥、漁香涎烏魚子雪磚，還有超有意義的黑貓「勇氣雜貨商行」勇氣小物。特別的是，這次台北101更攜手台灣獨立藝文盛會「草率季」共同打造實驗性旅客中心NMEW，這個空間可以當成書店、藝廊、資訊站或藝術紀念品店，並且會每兩週推出一檔全新展覽，讓人買伴手禮、買周邊更有台灣特色。▲台北101 Parade Taiwan選品概念店，NMEW集結藝術創作者周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲台北101 Parade Taiwan選品概念店，勇氣雜貨商行的可愛黑貓必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：即日起至8/31

活動地點：台北101 89樓觀景台



台北101觀景台 兒童節票價優惠

活動期間：即日起至4/30

活動內容：

1、7至12歲國人兒童享「雙人同行1人免費」（須大人陪同）。



2、台北101觀景台隨票附贈Parade Taiwan 伴手禮兌換券。

（共3種：阿聰芋頭酥一顆、由里糕點豆渣酥餅一顆、漁香涎烏魚子雪磚餅一顆，隨機發送，數量有限，送完為止）



3、一次購票兩張再送武陵農場紅茶包與明信片各乙份。



兒童節除了要衝台北101超級機器人傳奇特展 也要衝兒童節玩樂話題