還沒規劃好兒童連假要去哪，那就衝屏東海生館！這次他們推出超可愛的「變身吧！鸚鸚！」活動，主角是來自北太平洋的「鳳頭海鸚鵡」，圓滾滾的外型超級療癒，重點是還有全新的吉祥物「鸚鸚」要跟大家見面，活動從4月3日一路玩到6月9日，除了有壽星限定的變身慶生活動，還有鳳頭海鸚鵡珍貴標本展、鸚鸚見面會及限定姓名參加夜宿海生館還能打9折，超多有趣的限定體驗，就趁連假來海生館一起玩。



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▲屏東海生館世界水域館全臺首座藍鯨骨骼標本，直面藍鯨帶給人們最寶貴的生命課題/屏東海生館提供、WalkerLand窩客島整理



屏東海生館於活動期間在鳳頭海鸚鵡展區旁設置了「鳳頭海鸚鵡標本展示」，包括骨骼、蛋殼、冠羽、嘴鞘等難得窺見的珍貴標本。民眾可以仔細觀察這段期間鳳頭海鸚鵡外貌的變化，以及繁殖季期間的求偶行為，更可透過期間限定的標本展示，深入了解這種奇特海洋鳥類的生態奧秘，從視覺到知識，帶來一場全方位的探索體驗。



▲屏東海生館鳳頭海鸚鵡來自北太平洋/屏東海生館提供、WalkerLand窩客島整理

而全新吉祥物「鸚鸚」將首次於兒童節連假期間亮相與民眾熱情互動。兒童連假期間每天下午準時登場和大家見面，讓大小朋友近距離感受這隻呆萌可愛的鳳頭海鸚鵡魅力。凡於社群平台（FB/IG/抖音）拍照打卡分享，還可兌換限定「海洋生物紀念貼紙」。▲屏東海生館鳳頭海鸚鵡來自北太平洋/屏東海生館提供、WalkerLand窩客島整理為了邀請民眾一同與海鸚鵡迎接新生命來臨，海生館更推出生日優惠活動。4至6月當月生日壽星只要於活動期間（4月3日至6月9日）入館，憑證件即可兌換鳳頭海鸚鵡造型頭帽1個，數量有限，送完為止。此外，戴著「鳳頭海鸚鵡造型頭帽」和鳳頭海鸚鵡拍照打卡，還能兌換可愛的「海鸚鵡吊飾」與「夜宿折價券」。為回饋支持屏東海生館的粉絲，活動期間也特別推出 「LINE好友限定優惠券」 活動，只要加入屏東海生館LINE官方帳號，並至大廳服務台出示優惠券兌換畫面，即可獲得「共生之海—海洋生物貼紙」1張。▲屏東海生館現場全新標本展示「鳳頭海鸚鵡骨骼標本」/屏東海生館提供、WalkerLand窩客島整理對於想體驗不一樣旅程的民眾，海生館特別推出「鸚為有你」夜宿海生館活動。凡姓名中含有「鳳、頭、海、鸚、鵡」任一字，於活動期間內訂購及體驗夜宿海生館，備註欄備註「鸚為有你同名優惠」，參加活動時於現場出示身分證，即享9折優惠。▲屏東海生館「鸚為有你」夜宿海生館活動享優惠/屏東海生館提供、WalkerLand窩客島整理

屏東海生館「變身吧！鸚鸚！」兒童節活動亮點

活動期間：2025/4/3～6/9

限定好康：4～6月當月壽星入館可兌換「鳳頭海鸚鵡造型頭帽」、戴著頭帽打卡，可再換「海鸚鵡吊飾」與「夜宿折價券」、FB/IG/抖音拍照打卡，可兌換「海洋生物紀念貼紙」、加LINE官方帳號，至大廳服務台領取「海洋生物貼紙」

必看展區：鳳頭海鸚鵡標本展

夜宿優惠：姓名中含「鳳、頭、海、鸚、鵡」任一字，訂購「鸚為有你」夜宿海生館，可享9折優惠

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