想找個輕鬆又愜意的地方泡湯，台南的虎山渡假村是不可錯過的好選擇！這裡擁有日式風格的溫泉園區，無論是大眾湯還是獨立湯屋，設施都非常多樣，包含冷池、藥浴池、奧飛騨溫泉等，最棒的是平日只需400元就能不限時享受。且這裡還有舒適的休息區和免費熱茶，讓你放鬆身心，無論是跟家人還是朋友來都超適合。



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▲台南虎山渡假村擁有日式風格的溫泉園區，無論是大眾湯還是獨立湯屋，設施都非常多樣，包含冷池、藥浴池、奧飛騨溫泉/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理提供

虎山渡假村的價格親民，平日大眾湯成人票只要400元，兒童票150元，假日500元，且平日不限時使用設施，假日則有90分鐘的使用時間。入場時，每位客人都會拿到毛巾和盥洗籃，還能享受免費熱茶暢飲。想要更私密的體驗，還能選擇獨立湯屋，享受專屬湯池。



而園區內也富有多樣化的設施，像是男女分開的乾濕分離淋浴間、脫水機、投幣式置物櫃等，非常貼心。且大眾湯池更有5種不同特色的湯池，像是最受歡迎的奧飛騨溫泉池，以及冷池、藥浴池、茶湯池、水療池等，泡完湯後可以到岩盤浴區或蒸氣室放鬆，消除一整天的疲勞。



▲虎山渡假村的大眾湯池使用100%天然的奥飛騨溫泉粉，圖為藥浴湯池/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理提供

值得一提的是，虎山渡假村的大眾湯池使用100%天然的奥飛騨溫泉粉，這些溫泉粉來自日本岐阜縣海拔超過2000公尺的山區。這款溫泉具有弱鹼性，溫和不刺激，泡後肌膚會感覺清爽、無黏膩感且不留異味，適合所有人使用。▲泡完湯後可以到岩盤浴區或蒸氣室放鬆，消除一整天的疲勞/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理提供虎山渡假村距離白河市區相當近、交通方便，還提供寬敞的停車場。除了來這裡泡湯外，園區還有中式餐廳，也推薦大家品嚐招牌桶仔雞，適合全家人一同來享受。如果想要避開人潮，建議選擇平日來，這樣可以盡情享受園區設施，不必擔心人擠人。▲進入園區後，可以看到用心的造景，淋浴間和更衣室一旁備有吹風機、化妝鏡/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理提供

台南虎山渡假村泡湯資訊

官網最新消息

營業時間：15:00-22:00（最後入場時間21:00）

地址：台南市白河區虎山里83號

電話：06 683 2530

圖片來源提供：Jason's Lif



台南虎山渡假村溫泉特色亮點

1、100%天然奧飛騨溫泉池，還原日本岐阜縣溫泉質地，適合各年齡層

2、多達5種湯池，包含冷池、藥浴池、茶湯池等，還有岩盤浴和蒸氣室可選

3、平日400元不限時泡湯，假日則限時90分鐘，價格實惠

4、提供男女分開的設施、休息區與免費熱茶，讓泡湯更加放鬆

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