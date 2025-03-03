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苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

翩翩泰安 溫泉 懶人露營 苗栗露營 more
2025-03-03 14:20:00 文字：cyclecbv1003
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cyclecbv1003

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完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1235

春天的腳步悄然靠近，但近期天氣依然寒意未退，冷風拂面時，總讓人渴望一場溫暖的泡湯之旅。位於苗栗泰安鄉的「翩翩泰安」，憑藉其優質的溫泉與絕美自然景觀，成為寒日裡的最佳避風港。經過工程整修後重新開放的翩翩泰安，更於近期推出好消息：自3月1日起至6月30日前入住，即可享有早鳥優惠！無論是散客獨遊、家庭出遊還是小團體聚會，都能輕鬆同樂！在這片溫泉秘境中，找到溫暖與放鬆，享受大自然的療癒時光，實在是乍暖還寒日子裡最完美的選擇。
苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

翩翩泰安依傍汶水溪而建，四周被群山環抱，空氣清新，景致如畫。遠處虎山、鳥嘴山與橫龍山巍峨聳立，勾勒出層次分明的天際線。這裡有寬闊的草地，既適合嬉戲放鬆，也能讓人靜靜地凝望遠山，聆聽溪水潺潺與鳥兒輕唱。清晨，薄霧籠罩山間，彷彿置身仙境；午後，陽光穿透雲層，灑下溫暖光芒；夜晚抬頭仰望，滿天星斗閃爍於深邃夜空。讓人忘卻都市的喧囂與壓力，成為溫暖心靈的避世桃源，感受大自然的溫柔撫慰。
苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

住宿方面，無論是舒適的「民宿套房」還是寬敞舒適的「湯屋帳篷」，每間房都配備「獨立衛浴」與「專屬溫泉湯池」！這裡的溫泉來自千年古泉，屬於鹼性碳酸泉，水質滑潤無色，被譽為「美人湯」。在冷冽的天氣裡，浸泡在熱氣蒸騰的湯池中，疲憊一掃而空，肌膚也變得柔嫩光滑。房內設施更是貼心，冷暖空調、冰箱、電熱水壺等一應俱全，讓您輕鬆出遊。
苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

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苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

入住翩翩泰安，餐飲體驗同樣令人期待！「一泊二食」精心安排無菜單晚餐與豐盛早餐，主廚嚴選新鮮食材，巧妙融合創意料理，帶來溫暖滿足的味覺享受。除此之外，還特別加贈迎賓午茶與宵夜小點，讓旅程更添豐富層次。在靜謐山林間品味佳餚，耳畔是自然的天籟，眼前的景色隨光影流轉，彷彿置身詩意畫境。尤其在春日乍暖還寒之際，這樣的體驗不僅滿足味蕾，更療癒身心。趁著微涼時節，來翩翩泰安感受溫泉與自然交織的雙重暖意吧！
苗栗縣泰安鄉乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅

翩翩泰安
地　　址：苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號
聯絡電話：037-941099

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