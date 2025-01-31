說到三峽大板根渡假酒店，大家第一時間想到的可能是它的自然美景和清新的度假氛圍

但你知道嗎？酒店內的麗宴中餐廳可是一個隱藏版的美食天堂

不管是家人聚會、朋友派對，還是公司團體餐會，這裡都能滿足你對美味與氛圍的所有期待

麗宴中餐廳的主廚可是下足了功夫，精心挑選新鮮食材，結合傳統與創意，讓每道菜都像是一場味覺的饗宴

還有不能錯過的佛跳牆，湯頭濃郁、料多實在，堪稱宴席上的靈魂角色

大板根森林溫泉酒店-麗宴中餐廳

電話：02 6621 2000

地址：新北市三峽區插角里插角79號(B1)

最低消費 $300/人

經過梅漬的蕃茄酸中帶甜，汁多味美，讓人忍不住一顆接一顆

這絕對是拼盤中最清爽的選項，不僅平衡了整體口味，還能幫助開胃

黑豚香腸以精選黑豚肉製作，油脂比例剛剛好

每一口都帶有微微的甜味和滿滿的肉香，搭配一杯冰涼的啤酒，簡直是人間美味

這款醬牛肉選用了最嫩的部位，經過慢火燉煮入味

醬汁鹹香帶著一絲甘甜，肉質軟嫩卻不失嚼勁，是讓你越吃越愛的下酒好選擇

烏魚子搭配香酥的蒜片，堪稱黃金組合

一口咬下，烏魚子的濃厚海味與蒜片的脆香完美融合，層次感爆棚，是海鮮愛好者的夢幻搭配

四季豆經過乾煸處理，鹹香入味且保持了爽脆的口感，搭配小米辣提味，讓人一口接一口停不下來

香酥排骨炸得金黃酥脆，外皮酥香，內裡保留了肉汁的鮮嫩，每一口都是極致的口感享受

如果你也愛上了放山雞的鮮美口感，那就一定不能錯過這道超經典的 薑茸放山雞

選用新鮮的放山雞，肉質緊實又細嫩，配上精心熬製的薑茸，香氣撲鼻，吃一口瞬間讓整個味蕾開心起來

愛牛肉的你還沒吃過 經典板根牛肉？那可就太遺憾啦

這道牛肉選用超厚切牛肉片，每一口咬下去都充滿肉香與彈嫩的口感，完全不柴

這道 XO醬炒雙脆絕對是你的不二選擇！選用蝦子跟干貝，每一口都充滿了酥脆的口感

外脆內嫩，咬下去的瞬間就能感受到兩種不同的口感碰撞，超級滿足

如果你是海鮮控，那這道金銀蒜香龍蝦 絕對不容錯過

選用新鮮龍蝦，肉質飽滿細嫩，完全不油膩，搭配上Q彈的板條跟蒜末，每一口都讓人瞬間陶醉在那份香氣中

選用翠玉白菜，它的脆嫩與湯中的 蟹粉 相互融合，每一口都帶來輕盈的清甜感

食材本身的鮮美不會過於油膩，反而帶來一種清爽的口感，讓人一口接一口，食之不膩

蒜蓉醬鱘龍魚選用鮮嫩的鱘龍魚，肉質細膩且彈牙，每一口都散發著自然的鮮美

魚肉嫩滑多汁，不會過於油膩，反而帶有一種清爽的鮮香感，再加上一點點微微的蒜香，讓人一口接著一口，完全停不下來

想要一碗滋補養生的美味湯品嗎？那麼這道何首烏龍首湯 絕對不能錯過

選用何首烏等天然草藥，經過精心熬煮，湯頭濃郁醇厚，滋味獨特，每一口都能感受到自然草本的鮮香

如果你是愛好傳統美食的冰U們，這道 古早味佛跳牆 你絕對不容錯過

每一口湯頭都濃郁醇厚，經過長時間熬煮，湯底吸收了海味、藥材與肉類的精華

喝上一口，暖心又暖胃，宛如品味歷久彌新的傳統風味

必試紅蓮木耳燉雪鉿，營養豐富，口感清爽滑嫩

紅蓮木耳燉雪鉿 是一道適合各種場合的健康湯品，無論是家庭聚餐還是宴會上

它都能成為餐桌上的亮點，保證讓每個人都驚艷於其清爽卻不失豐富口感的獨特魅力

寶島鮮果盤選用當季最新鮮的 櫻桃、西瓜、哈密瓜，每一顆水果都經過精挑細選

口感超級甜美，讓你每一口都感受到天然水果的鮮嫩與香甜

麗宴中餐廳不僅菜色出色，環境更是一大亮點！裝潢典雅大氣，採光明亮，絕對是拍照打卡的好地方

用餐前後還能在大板根渡假酒店的園區裡散步，感受滿滿的綠意，拍出一組組美美的照片

還有提供專屬包廂絕對是你的救星

私密的用餐空間，無論是商務餐敘還是親友聚會，都能自在享受彼此的歡聚時光

酒店走廊還展示了許多藝術品，無論是畫作還是雕塑，都非常值得欣賞，讓整體用餐體驗更添文化氣息

想要逃離都市的喧囂，享受一個融合中國風情的渡假時光嗎

大板根渡假酒店 絕對是你的最佳選擇

酒店內部設計充滿 濃厚的中國風，每一個細節都展現出傳統文化的精緻與優雅

每個角落都仿佛帶你走進古老的中國宮廷，讓你體驗到異國情懷與豪華的完美結合

飯後別急著回家，來到這個園區你可以繼續盡情玩樂

園區設計宛如侏儸紀公園，讓你仿佛穿越時光，進入恐龍的世界，各式各樣的恐龍模型栩栩如生

不論是 高大雄偉的霸王龍，還是 小巧可愛的迅猛龍，每一隻恐龍都讓人忍不住拍照打卡

這裡的恐龍造型不僅逼真，還特別適合拍出各種創意照片，是和家人、朋友一起來的好選擇

無論你是想和 恐龍合照，還是來一場特別的 時光旅行，這個園區都能給你帶來無限樂趣

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^