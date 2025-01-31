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三峽大板根渡假酒店麗宴中餐廳：主廚精選佳餚、團體聚餐、專屬包廂私密空間

2025燈會攻略
2025-01-31 20:22:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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說到三峽大板根渡假酒店，大家第一時間想到的可能是它的自然美景和清新的度假氛圍

但你知道嗎？酒店內的麗宴中餐廳可是一個隱藏版的美食天堂

不管是家人聚會、朋友派對，還是公司團體餐會，這裡都能滿足你對美味與氛圍的所有期待

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麗宴中餐廳的主廚可是下足了功夫，精心挑選新鮮食材，結合傳統與創意，讓每道菜都像是一場味覺的饗宴

還有不能錯過的佛跳牆，湯頭濃郁、料多實在，堪稱宴席上的靈魂角色

 三峽大板根渡假酒店麗宴中餐廳：主廚精選佳餚、團體聚餐、專屬包廂私密空間大板根森林溫泉酒店-麗宴中餐廳

電話：02 6621 2000

地址：新北市三峽區插角里插角79(B1)

最低消費 $300/

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 經過梅漬的蕃茄酸中帶甜，汁多味美，讓人忍不住一顆接一顆

這絕對是拼盤中最清爽的選項，不僅平衡了整體口味，還能幫助開胃

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黑豚香腸以精選黑豚肉製作，油脂比例剛剛好

每一口都帶有微微的甜味和滿滿的肉香，搭配一杯冰涼的啤酒，簡直是人間美味

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這款醬牛肉選用了最嫩的部位，經過慢火燉煮入味

醬汁鹹香帶著一絲甘甜，肉質軟嫩卻不失嚼勁，是讓你越吃越愛的下酒好選擇

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烏魚子搭配香酥的蒜片，堪稱黃金組合

一口咬下，烏魚子的濃厚海味與蒜片的脆香完美融合，層次感爆棚，是海鮮愛好者的夢幻搭配

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四季豆經過乾煸處理，鹹香入味且保持了爽脆的口感，搭配小米辣提味，讓人一口接一口停不下來

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香酥排骨炸得金黃酥脆，外皮酥香，內裡保留了肉汁的鮮嫩，每一口都是極致的口感享受

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如果你也愛上了放山雞的鮮美口感，那就一定不能錯過這道超經典的 薑茸放山雞

選用新鮮的放山雞，肉質緊實又細嫩，配上精心熬製的薑茸，香氣撲鼻，吃一口瞬間讓整個味蕾開心起來

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愛牛肉的你還沒吃過 經典板根牛肉？那可就太遺憾啦

這道牛肉選用超厚切牛肉片，每一口咬下去都充滿肉香與彈嫩的口感，完全不柴

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這道 XO醬炒雙脆絕對是你的不二選擇！選用蝦子跟干貝，每一口都充滿了酥脆的口感

外脆內嫩，咬下去的瞬間就能感受到兩種不同的口感碰撞，超級滿足

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如果你是海鮮控，那這道金銀蒜香龍蝦 絕對不容錯過

選用新鮮龍蝦，肉質飽滿細嫩，完全不油膩，搭配上Q彈的板條跟蒜末，每一口都讓人瞬間陶醉在那份香氣中

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選用翠玉白菜，它的脆嫩與湯中的 蟹粉 相互融合，每一口都帶來輕盈的清甜感

食材本身的鮮美不會過於油膩，反而帶來一種清爽的口感，讓人一口接一口，食之不

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蒜蓉醬鱘龍魚選用鮮嫩的鱘龍魚，肉質細膩且彈牙，每一口都散發著自然的鮮美

魚肉嫩滑多汁，不會過於油膩，反而帶有一種清爽的鮮香感，再加上一點點微微的蒜香，讓人一口接著一口，完全停不下來

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想要一碗滋補養生的美味湯品嗎？那麼這道何首烏龍首湯 絕對不能錯過

選用何首烏等天然草藥，經過精心熬煮，湯頭濃郁醇厚，滋味獨特，每一口都能感受到自然草本的鮮香

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如果你是愛好傳統美食的冰U們，這道 古早味佛跳牆 你絕對不容錯過

每一口湯頭都濃郁醇厚，經過長時間熬煮，湯底吸收了海味、藥材與肉類的精華

喝上一口，暖心又暖胃，宛如品味歷久彌新的傳統風味

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必試紅蓮木耳燉雪鉿，營養豐富，口感清爽滑嫩

紅蓮木耳燉雪鉿 是一道適合各種場合的健康湯品，無論是家庭聚餐還是宴會上

它都能成為餐桌上的亮點，保證讓每個人都驚艷於其清爽卻不失豐富口感的獨特魅力

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寶島鮮果盤選用當季最新鮮的 櫻桃、西瓜、哈密瓜，每一顆水果都經過精挑細選

口感超級甜美，讓你每一口都感受到天然水果的鮮嫩與香甜

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麗宴中餐廳不僅菜色出色，環境更是一大亮點！裝潢典雅大氣，採光明亮，絕對是拍照打卡的好地方

用餐前後還能在大板根渡假酒店的園區裡散步，感受滿滿的綠意，拍出一組組美美的照片

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還有提供專屬包廂絕對是你的救星

私密的用餐空間，無論是商務餐敘還是親友聚會，都能自在享受彼此的歡聚時光

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酒店走廊還展示了許多藝術品，無論是畫作還是雕塑，都非常值得欣賞，讓整體用餐體驗更添文化氣息

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想要逃離都市的喧囂，享受一個融合中國風情的渡假時光嗎

大板根渡假酒店 絕對是你的最佳選擇

酒店內部設計充滿 濃厚的中國風，每一個細節都展現出傳統文化的精緻與優雅

每個角落都仿佛帶你走進古老的中國宮廷，讓你體驗到異國情懷與豪華的完美結合

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飯後別急著回家，來到這個園區你可以繼續盡情玩樂

園區設計宛如侏儸紀公園，讓你仿佛穿越時光，進入恐龍的世界，各式各樣的恐龍模型栩栩如生

不論是 高大雄偉的霸王龍，還是 小巧可愛的迅猛龍，每一隻恐龍都讓人忍不住拍照打卡

這裡的恐龍造型不僅逼真，還特別適合拍出各種創意照片，是和家人、朋友一起來的好選擇

無論你是想和 恐龍合照，還是來一場特別的 時光旅行，這個園區都能給你帶來無限樂趣

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