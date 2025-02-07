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闔家泡湯推薦│羅浮溫泉-北橫美人湯：小烏來風景區露天ＳＰＡ，碳酸氫鈉泉大眾湯池

2025燈會攻略 泡湯推薦 北橫溫泉 北橫美人湯 more
2025-02-07 17:03:00 文字：莊兔子
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莊兔子

莊兔子

 

闔家泡湯推薦│羅浮溫泉-北橫美人湯：小烏來風景區露天ＳＰＡ，碳酸氫鈉泉大眾湯池
闔家泡湯推薦│羅浮溫泉-北橫美人湯：小烏來風景區露天ＳＰＡ，碳酸氫鈉泉大眾湯池

大家想泡湯都會想到哪裡？宜蘭？陽明山？
我一直很喜歡泡湯的感覺，
但自從移居到桃園後，總覺得北部的湯泉太遙遠，
而且家裡有隻小小孩，湯屋也不是那麼合適去，所以就很久沒有泡湯了。
闔家泡湯推薦│羅浮溫泉-北橫美人湯：小烏來風景區露天ＳＰＡ，碳酸氫鈉泉大眾湯池
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最近終於讓我找到在桃園復興區羅浮溫泉
這裡是很適合全家大小一起泡湯的好地方，
尤其離角板山東眼山小烏來風景區相當近，可以作為一日遊的安排之一，
而且羅浮溫泉屬於碳酸氫鈉溫泉
色澤透明、無臭無味，泡完不會在身上留下濃濃的硫磺味，
還富含鈉、鐵等多種微量礦物質，舒壓更能同時美容。

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開車來的話周圍有好幾個露天停車場，單次費用100元，停車走過來非常近。
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羅浮溫泉的收費比起湯屋便宜非常多，而且空間更大，
很適合闔家一起來享受放鬆。
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男女分開的盥洗室淋浴間

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更衣室有置物櫃鞋櫃，淋浴區、化妝區的環境都相當整潔，
淋浴間裡還有擺放椅凳非常貼心，
水壓、水溫也是我很在意的部分，
很多外面這種水溫都不太穩定，羅浮溫泉完全沒有這個問題，
泡完湯就是要可以舒服的清洗沐浴。

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公共區更有提供脱水機，離開前可以把濕漉漉的泳衣先處理脫水，
這樣後續到其他景點才不會太麻煩。
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用餐休息區有飲熱水可以泡泡麵使用。
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湯池有多種可以符合老少的需要，
溫泉池賞景池藥浴池SPA池兒童池冷水池
縱使是夏天我覺得也很適合來。

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帶米寶換好泳裝後先在入口清潔腳部。
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因為羅浮溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泡起來皮膚會比較估溜，
為安全著想，羅浮溫泉有免費提供防滑拖鞋可以使用。

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這個兒童池溫度比較不會太高，還有好多玩具與海灘球，米寶玩得不亦樂乎。

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一旁還有很適合爸媽的SPA池，透過水療舒緩一下身體壓力。
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還有溫泉池藥池
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夏天可以到冷泉池泡，冬天我沒有勇氣。

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景觀池比較高，剛好遇到一點毛毛雨，景色霧濛濛很有氣氛。

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因為是碳酸泉，泡起來的肌膚會有種咕溜的感覺。
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羅浮溫泉的票價是湯屋的不到半價，而且沒有時間限制，可以悠閒享受泡湯的時光。
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肚子餓還能在用餐區補充糧食，販賣部銷售的商品價位也很平實。

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還有販售泳衣原住民文創產品
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羅浮溫泉周圍也有許多景觀餐廳可以飽食喝咖啡，開車更可以到角板山東眼山走走逛逛。

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現在羅浮溫泉還有優惠活動大家可以踴躍參與呦~
活動一 【買五送一 】
現場購買五張「全票」入場泡湯，立即贈送「免費泡湯」一張！
活動二 【比基尼免費入場】
每週五「仕女日」，穿著比基尼泳装並於粉絲團 「拍照＋打卡＋按讚」者，即可免費入場。
活動三 【折抵優惠】
憑當月小烏來風景區門票票根，購買羅淨溫泉湯泡門票可享全額折抵。
活動四 【長者優惠】
年滿六十五歲以上長者憑證「敬老票」入場泡湯，每人只要150元。
活動五 【百元折價】
完成評價或拍照＋打卡＋按讚分享或加入官方LINE，即可獲得100元購票折價券。
 

👉羅浮溫泉👈

📍羅浮溫泉
桃園市復興區羅浮里5鄰140之1號
周圍有付費停車場
電話：03 382 2062
營業時間：10:00-20:00

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🎬莊兔子 IG: instagram.com/anjo_chuang

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莊兔子Anjo女孩的日常
🌸旅遊景點·美食推薦·煮婦烘培·小隻女穿搭🌸
與莊兔子一起過生活

我們老是為了生活，而忘了好好生活，
你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。
選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，
如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。

我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。
在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，
我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。

這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。
我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。

莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作
歡迎追蹤👉Anjo女孩的日常 www.instagram.com/anjo_girl_0630

攝影與文字創作📷 FB@Anjo女孩的日常

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