

闔家泡湯推薦│羅浮溫泉-北橫美人湯：小烏來風景區露天ＳＰＡ，碳酸氫鈉泉大眾湯池

大家想泡湯都會想到哪裡？宜蘭？陽明山？

我一直很喜歡泡湯的感覺，

但自從移居到桃園後，總覺得北部的湯泉太遙遠，

而且家裡有隻小小孩，湯屋也不是那麼合適去，所以就很久沒有泡湯了。





最近終於讓我找到在桃園復興區的羅浮溫泉，

這裡是很適合全家大小一起泡湯的好地方，

尤其離角板山、東眼山與小烏來風景區相當近，可以作為一日遊的安排之一，

而且羅浮溫泉屬於碳酸氫鈉溫泉，

色澤透明、無臭無味，泡完不會在身上留下濃濃的硫磺味，

還富含鈉、鐵等多種微量礦物質，舒壓更能同時美容。

開車來的話周圍有好幾個露天停車場，單次費用100元，停車走過來非常近。



羅浮溫泉的收費比起湯屋便宜非常多，而且空間更大，

很適合闔家一起來享受放鬆。



男女分開的盥洗室、淋浴間。





更衣室有置物櫃與鞋櫃，淋浴區、化妝區的環境都相當整潔，

淋浴間裡還有擺放椅凳非常貼心，

水壓、水溫也是我很在意的部分，

很多外面這種水溫都不太穩定，羅浮溫泉完全沒有這個問題，

泡完湯就是要可以舒服的清洗沐浴。

公共區更有提供脱水機，離開前可以把濕漉漉的泳衣先處理脫水，

這樣後續到其他景點才不會太麻煩。





用餐休息區有飲熱水可以泡泡麵使用。



湯池有多種可以符合老少的需要，

溫泉池、賞景池、藥浴池、SPA池、兒童池、冷水池，

縱使是夏天我覺得也很適合來。

帶米寶換好泳裝後先在入口清潔腳部。



因為羅浮溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泡起來皮膚會比較估溜，

為安全著想，羅浮溫泉有免費提供防滑拖鞋可以使用。

這個兒童池溫度比較不會太高，還有好多玩具與海灘球，米寶玩得不亦樂乎。

一旁還有很適合爸媽的SPA池，透過水療舒緩一下身體壓力。





還有溫泉池、藥池、



夏天可以到冷泉池泡，冬天我沒有勇氣。

景觀池比較高，剛好遇到一點毛毛雨，景色霧濛濛很有氣氛。

因為是碳酸泉，泡起來的肌膚會有種咕溜的感覺。



羅浮溫泉的票價是湯屋的不到半價，而且沒有時間限制，可以悠閒享受泡湯的時光。



肚子餓還能在用餐區補充糧食，販賣部銷售的商品價位也很平實。

還有販售泳衣與原住民文創產品。



羅浮溫泉周圍也有許多景觀餐廳可以飽食喝咖啡，開車更可以到角板山、東眼山走走逛逛。

現在羅浮溫泉還有優惠活動大家可以踴躍參與呦~

活動一 【買五送一 】

現場購買五張「全票」入場泡湯，立即贈送「免費泡湯」一張！

活動二 【比基尼免費入場】

每週五「仕女日」，穿著比基尼泳装並於粉絲團 「拍照＋打卡＋按讚」者，即可免費入場。

活動三 【折抵優惠】

憑當月小烏來風景區門票票根，購買羅淨溫泉湯泡門票可享全額折抵。

活動四 【長者優惠】

年滿六十五歲以上長者憑證「敬老票」入場泡湯，每人只要150元。

活動五 【百元折價】

完成評價或拍照＋打卡＋按讚分享或加入官方LINE，即可獲得100元購票折價券。



👉羅浮溫泉👈

📍羅浮溫泉

桃園市復興區羅浮里5鄰140之1號

周圍有付費停車場

電話：03 382 2062

營業時間：10:00-20:00

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我們老是為了生活，而忘了好好生活，

你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。

選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，

如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。



我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。

在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，

我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。



這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。

我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。



莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作

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