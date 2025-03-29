每年兒童節假期都是親子出遊的重點時刻，今年高雄壽山動物園特別為小朋友與家長準備了一場充滿童趣的四天冒險。從4月3日至4月6日，12歲以下兒童免費入園，邀請全台家庭一起來體驗屬於春天的快樂時光。園區內除了準備一系列精彩活動，還結合運動、藝術、音樂與生態，讓小朋友在放電的同時也能感受學習的樂趣。



▲壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園 / 高雄壽山動物園提供、WalkerLand窩客島整理



走進動物園的第一天就能感受到假期的熱鬧氛圍，4月3日上午登場的滑步車比賽最受期待，特別設計的動物園專屬賽道，讓孩子們挑戰爬坡、轉彎與速度，現場充滿加油聲與歡笑聲。當天下午更安排高雄市管樂團帶來宮崎駿經典配樂演出，結合親子樂器體驗，讓孩子們能在音樂中與家長共同參與。4月4日則邀請高雄在地的金鷹閣木偶劇團演出大家耳熟能詳的「白蛇傳」，舞台上的掌中戲偶與精緻布景讓大小朋友看得目不轉睛。



▲4月4日則邀請高雄在地的金鷹閣木偶劇團演出大家耳熟能詳的「白蛇傳」，舞台上的掌中戲偶與精緻布景讓大小朋友看得目不轉睛 / 高雄壽山動物園提供、WalkerLand窩客島整理

接下來的假期兩天，園區內仍舊精彩不斷。4月5日與6日由高雄市立圖書館、故事達人與街頭藝人輪番登場，園區裡到處可見親子們圍觀聽故事、拍照與玩闖關，像是隨時隨地的移動小劇場。園方還準備了親子闖關遊戲與兒童繪畫比賽，完成任務的孩子可以帶走滿滿好禮與獎品，園內商店也配合推出滿額贈禮，幫家長們輕鬆解決兒童節禮物煩惱。▲壽山動物園將舉辦繪畫比賽，讓小朋友發揮想像力畫出眼中的動物園 / 高雄壽山動物園提供、WalkerLand窩客島整理如果覺得玩不過癮，也可以一起前往衛武營南面草皮，參加「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」，與台灣樂高攜手帶來的藝術市集更是精彩豐富。互動劇場、親子共讀、二手交換市集，還有動物知識探索與趣味DIY體驗，輕鬆打造難忘的親子假期。壽山動物園也首次在現場設攤，舉辦動物生態問答與手作體驗，還能抽到動物園門票，直接延續假期樂趣。壽山動物園也與國立科學工藝博物館聯手推出限定活動，只要在連假期間完成動物園與科工館的指定任務，就能免費獲得6款限定玩具，包括「非洲象」、「水豚」與科工館原創科學小物，讓孩子們邊玩邊學，開心收集。同時，4月4日下午「壽Q家族」的動物偶明星們也將分別現身於科工館及漢神巨蛋。人氣王「溫河先生」將與小朋友近距離拍照，園區內的「白泡泡」、「小辛辛」與「犀奇哥」也會與大家見面賣萌，陪伴孩子們度過一個超有愛的兒童節假期。▲兒童節連假期間壽山動物園將有各式各樣的精采表演 / 高雄壽山動物園提供、WalkerLand窩客島整理





2025高雄壽山動物園 × 兒童節活動完整列表

活動期間：2025年4月3日（四）至4月6日（日）共四天

兒童優惠：全國12歲以下兒童免費入園

壽山動物園限定活動

活動期間：4月3日

活動內容：

1、滑步車比賽（挑戰園區上坡賽道）

2、高雄市管樂團演奏宮崎駿經典曲目

3、親子樂器體驗

活動期間：4月4日

活動內容：金鷹閣電視木偶劇團演出《白蛇傳》

活動期間：4月5日、4月6日

活動內容：高雄市立圖書館、故事達人、街頭藝人輪番演出

活動期間：4月3日至4月6日（四天連續舉行）

活動內容：

1、親子闖關遊戲

3、兒童繪畫寫生比賽

3、闖關與比賽皆可獲得精美好禮與豐富獎品

4、園區商店滿額贈禮活動



2025高雄兒童藝術節 — 樂高雄（衛武營）

活動期間：4月3日～4月6日

活動內容：互動劇場、親子共讀、二手交換市集、動物園探索任務、DIY體驗、動物園設攤（動物生態問答、DIY體驗、門票抽獎）



壽山動物園 × 國立科學工藝博物館

完成指定任務即可兌換：「非洲象」、「水豚」磁吸造型玩具、科工館限定4款科學主題玩具，共6款可收集，數量有限。

壽Q家族偶裝見面會

活動期間：4月4日

活動內容：

1、「溫河先生」於科工館1樓大廳與親子合影

2、「白泡泡」、「小辛辛」、「犀奇哥」於漢神巨蛋6樓空中花園參加見面會

交通建議

1、捷運＋公車：捷運鹽埕埔站轉乘56號公車直達動物園

2、Z接駁車：鼓山二路西側停車場接駁服務

讓小朋友玩到不想回家的兒童節必玩清單