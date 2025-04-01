兒童節玩新竹親子景點！兒童節玩新竹除了經典的六福村，還有超療癒的親子農場、刺激好玩的新竹遊樂區、適合全家踏青的新竹親子步道等，連假全家出遊就到新竹玩，窩客島推薦7個新竹親子景點，不管是能近距離看樹懶、餵水豚、梅花鹿的親子農場，可以玩卡丁車、旋轉木馬的賽車遊樂場，還是輕鬆健行看風景的親子步道，兒童清明連假就來玩個過癮。



▲新竹親子景點7大推薦，兒童節必玩新竹親子農場、新竹親子森林步道 / WalkerLand窩客島整理



▲兒童節新竹親子景點7大推薦，綠世界、廢物媽媽育兒農場，還有賽車遊樂區可以玩 / WalkerLand窩客島整理



新竹親子農場兒童節必去：綠世界生態農場、廢物媽媽育兒農場、墾園山水生態園區

擁有6大生態動物區的「綠世界生態農場」，一直是親子旅遊的首選，從鳥類、蝴蝶、水生植物到羊駝、樹懶，各種小動物都能近距離看個夠；採網路預約制的「廢物媽媽育兒農場」，能親手餵食水豚、梅花鹿等小動物，園內還有超可愛的狐獴和浣熊，讓人療癒感滿滿；喜歡兔兔的話，絕對要來「墾園山水生態園區」，這裡有超多兔兔和天竺鼠，不只可以看到牠們在兔子洞裡賣萌，還有天竺鼠走在專屬天空步道上，直接穿梭在湖面上方，畫面可愛到爆表。



▲新竹親子農場兒童節必去：綠世界生態農場，規劃6大生態動物園區，有羊駝、樹懶、鸚鵡等可以近距離觀看 /藍♀β♥love♥晴 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新竹親子農場兒童節必去：廢物媽媽育兒農場，可以餵食水豚君、梅花鹿、黑鼻羊、羊駝等小動物 /Panda's Paradise 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹親子景點推薦：Go Bear 溝貝親子休閒農莊、金哪吒賽車場

想帶小孩玩特別一點的話，推薦「Go Bear 溝貝親子休閒農莊」，這裡有撈金魚、釣螯蝦、餵兔子、mini滑草、餵青蛙、餵鴨等玩樂項目，訂合菜還加送DIY體驗，能讓小朋友親手撿雞蛋、拔蘿蔔、釣泰國蝦，各種體驗一次滿足；另外，位在內灣老街附近的「金哪吒賽車場」，除了可以玩卡丁車，園區還有迷你海盜船、旋轉木馬等遊樂設施，以及彷彿變身成變形金剛的「戰火金剛」，讓小朋友都玩得超過癮。



▲新竹親子景點推薦：Go Bear 溝貝親子休閒農莊 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新竹親子景點推薦：金哪吒賽車場 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



新竹親子步道推薦：老鷹溪生態親子步道、峨眉湖環湖步道

新竹親子踏青玩法最推「老鷹溪生態親子步道」，步道前半段為平坦碎石步道，加上後半段的木棧步道都很好走，不到30分鐘就能到瀑布風景區，長輩、小孩同行也能輕鬆完走，享受大自然的美景；「峨眉湖環湖步道」近期正是黃花風鈴木盛開的時期，兒童清明連假來散步踏青、順便賞花剛剛好。



▲新竹親子步道推薦：老鷹溪生態親子步道 / 靜怡＆大顆呆提供、WalkerLand窩客島整理



▲新竹親子步道推薦：峨眉湖環湖步道，目前正值黃花風鈴木花季，兒童清明連假來訪時機正好 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



綠世界生態農場 位置資訊

地址：新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號

電話：03-580-1000

完整介紹由部落客「藍♀β♥love♥晴」於窩客島分享：【新竹景點】綠世界生態農場有六大主題可以逛上一整天，其中生物多樣性探索區、 鳥類生態公園有驚喜，樹懶就在你頭上...，精彩動物生態解說及動物互動時間!。新竹親子旅遊



廢物媽媽育兒農場 位置資訊

地址：新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

完整介紹由部落客「Panda's Paradise」於窩客島分享：新竹香山｜廢物媽媽育兒農場．全園區採網路預約制！零距離可愛動物餵食，水豚君、梅花鹿、黑鼻羊、浣熊等～



墾園山水生態園區 位置資訊

地址：新竹縣新埔鎮義民路二段530巷172號

電話：03-588-3366

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新竹親子景點 ❙ 墾園山水生態園區 ❙ 真實版天竺鼠車車、餵兔兔、落羽松美景、窯烤披薩!



Go Bear 溝貝親子休閒農莊 位置資訊

地址：新竹縣竹北市聯興三街451巷61號

電話：0981-643-468

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：Go Bear 溝貝親子休閒農莊 自己釣魚蝦自己吃、撿雞蛋來煮蔥花蛋、拔蘿蔔回家加菜，超過10項以上玩樂體驗。戲水池、撈金魚、餵兔子、釣小魚、釣螫蝦、迷你滑草、餵青蛙、鴨鴨互動，還有烤肉區喔！



金哪吒賽車場 位置資訊

地址：新竹縣橫山鄉內灣村中山街二段

電話：0932-023-702

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：新竹內灣親子景點 ▶ 金哪吒賽車場&兒童遊樂世界 ▶ 兒童卡丁車、甩尾車、親子遊樂設施 內灣老街順遊景點、內灣一日遊!



老鷹溪生態親子步道 位置資訊

地址：新竹縣尖石鄉

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：老鷹溪生態親子步道 ❙ 輕鬆好走，不用半小時輕鬆捕捉瀑布美景，尖石秘境步道!



峨眉湖環湖步道 位置資訊

地址：新竹縣峨眉鄉

電話：03-580-9296

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：新竹縣峨眉鄉新竹景點｜峨嵋湖步道輕鬆走,金湖灣民宿黃花風鈴木爆開中



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