新竹香山景點推薦「廢物媽媽育兒農場」，鄰近南寮漁港，全園區採網路預約制，入園門票包含動物飼料、點心兌換券，還有$50元商品折價券。來廢物媽媽育兒農場，可以近距離與動物們互動，還能餵食水豚君、梅花鹿、黑鼻羊、驢子、羊駝等，絕對是親子出遊好去處！

廢物媽媽育兒農場怎麼去？

地址：新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

電話：0976-165-115

營業時間：09:00-17:00

我們當天是開車前往廢物媽媽育兒農場，附近可以順遊南寮漁港或香山濕地步道。農場備有大型停車場，因為位於鄉間小路上，要留意進出口方向不同，以免遇到會車造成不便。

廢物媽媽育兒農場門票資訊

廢物媽媽育兒農場全園區採網路預約制，依照預約時段前往報到，報到時需要在現場排隊購票。

廢物媽媽育兒農場的全票（滿12歲以上）為200元，優待票（滿6歲以上、未滿12歲以下/滿65歲以上/持身心殘障手冊者）為150元，幼兒票（滿3歲以上、未滿6歲以下）為50元。票價包含入場門票、動物餵食體驗、指定點心兌換以及販賣區商品折價50元。此外，還提供DIY水豚存錢筒，需額外加購，價格為350元。

售票口旁的水豚公仔超級萌，是熱門的打卡點喔！

廢物媽媽育兒農場館內環境

在農場室內，會先觀賞托哥巨嘴鳥和北美浣熊。巨嘴鳥遠看超像模型玩偶，但牠真的會動喔！至於北美浣熊，我們找不到牠，可能是躲起來睡覺了。

進入戶外園區前，請將後背包、大包包放置在置物櫃，貴重物品則隨身攜帶。園區戶外沒有洗手間，可以先上廁所再入內。

最後也需要觀看完農場的介紹影片，內容包括介紹園區環境以及如何與動物互動等。

拿著門票給工作人員蓋章後，就可以領取牧草，然後準備給動物們享用囉。

廢物媽媽育兒農場戶外可愛小動物

一進來就會看到兩隻水豚君和柯爾鴨。廢物媽媽育兒農場裡的小動物都有名字，因為它們都是主人蛋媽的寶貝。不過，要我一一認出牠們的名字，我實在是說不太出來啦！不過，我知道這區水豚的名字，鴨血和米血是夫妻唷！而且米血的肚子裡有寶寶，我們回家後沒幾天，就在關注粉絲專頁時得知牠生了小水豚，真是太可惜了！想去看小水豚的朋友，趕緊預約起來。

這些山羊看到食物就會直接衝過來，還會互相搶食物，兩隻一起吃的樣子，挺可愛的。

在廢物媽媽育兒農場裡，你也能看到電影《史瑞克》中的迷你驢。牠們被放在圍籬裡，只能隔著圍籬跟牠們互動餵食。迷你驢撒嬌的模樣真是太可愛了！

要進入近距離與動物互動區啦！水豚君、象龜就在你旁邊逛大街，還可以摸摸牠們、餵食喔！

這區的水豚君似乎比較小隻一點，當天天氣比較熱，牠們喜歡躲在水裡面享受涼爽。看著牠們吃牧草的樣子，真是可愛到不行！

廢物媽媽育兒農場的小動物們都很親和，其中有一隻水豚君，被客人按摩到翻肚，表情呈現出滿足的樣子，我第一次看到這麼幸福的水豚君。

雅達伯拉象龜每隻都好巨大喔！烏龜沒有辦法分辨食物還是手指，嘴巴咬合力很強，所以餵食時把食物放在面前讓牠們吃就好，也可以摸摸龜殼並和牠們拍照。

在廢物媽媽育兒農場，打卡點是唯一可以換贈品的地方，如果離開後就無法補打了。此外，還有販售紅蘿蔔和葉子，每樣50元，可以用來餵食動物喔！

我們當天打卡時，送了雅達伯拉象龜和柯爾鴨圖案的扇子，正好天氣炎熱可以用。另外，我們還額外買了紅蘿蔔和葉子。

接下來就要進入下一區了，裡面有台灣梅花鹿、瓦萊黑鼻羊和羊駝等，開門後要小心，動物們看到食物會飛奔而來。

第一個衝過來的是瓦萊黑鼻羊，有著世界最萌小羊之稱，也是卡通笑笑羊的原型。雖然看不到牠們的五官，但是毛茸茸的樣子實在太可愛了！重點是牠們看到食物就會一直跟著你，我一直被牠們撲，真是太熱情了！

在這一區也有一隻水豚君，只是說這隻非常有個性。看到食物不會過來，就是要你過去餵它，如果沒有餵牠就直接甩頭，害得我們一直狂笑。

這一區的環境是開放式的，有幾區是有柵欄圍著。

這裡也有綿羊公仔，可以跟它合照。

廢物媽媽育兒農場也有狐獴，剛好遇到牠們在睡覺，有一隻躲在水管裡面，趴著狐獴也太可愛了。

小鹿斑比也衝過來吃食物啦！廢物媽媽育兒農場內的梅花鹿都很溫馴，而且毛色看起來真美。

有些梅花鹿被放在柵欄內，你可以遠遠地觀察牠們。此外，還有為梅花鹿做了透明泡泡屋。

廢物媽媽育兒農場也有飼養鴕鳥，餵食鴕鳥時要小心。一旁都有工作人員叮囑，提醒遊客不要把包包放得太靠近，以免被鴕鳥咬到。而且，鴕鳥吃東西的速度真是讓我嚇了一跳！

結束後，將紅蘿蔔的杯子直接放入籃子回收，然後就可以開門出去了。

出來後我們看到工作人員抱著北美浣熊，這隻才四個多月大，牠叫做王子麵，超級可愛的！工作人員還讓我們撫摸北美浣熊的毛，真是太幸運啦！

室內還有旱獺，牠正在睡覺中，看起來也是圓滾滾肉肉的。 廢物媽媽育兒農場手作市集

手作市集內有販售可愛動物們的周邊商品，像是文具、娃娃、貼紙、包包等，水豚的娃娃真是超可愛的！而且，入園門票內還可以折抵消費$50元喔！

另外，在廢物媽媽育兒農場內也有販售財財的手作基地的衣服、褲子、洋裝、童裝等商品，都可以選購喔！

廢物媽媽育兒農場點心兌換

廢物媽媽育兒農場的門票可以兌換指定點心，包含紅茶或海綿蛋糕，可依喜好挑選一種。若要選擇其他飲品，則需支付差價。此外，還有水豚曲奇餅乾可以購買喔！

我們當天不僅喝了紅茶，還吃了海綿蛋糕，而且蛋糕上還有水豚的圖案，太可愛了！

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