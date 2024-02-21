步行不用半小時就能捕捉壯觀的老鷹溪瀑布美景，新竹尖石親子全家共遊好去處【老鷹溪生態親子步道】，雖然車程有點遙遠但大自然原始生態風貌讓人身心靈都放鬆，取名為老鷹溪步道就是因為常有老鷹在上空盤旋，生態自然豐富！

走訪老鷹溪步道可以順遊李棟山、司馬庫斯、青蛙石步道及巴陵古道生態園區等景點，週休假日就安排來趟大自然放鬆之旅！

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老鷹溪生態親子步道 ❙ 輕鬆好走，不用半小時輕鬆捕捉瀑布美景，尖石秘境步道!

老鷹溪生態親子步道位於竹60-1線鄉道約6.5K，附近有收費停車場，我們在平日接近閉園時間來，這時停車場是無人收費的狀態，原以為停好後會有人開單收費但也沒有！

老鷹溪步道位於新竹尖石，鄰近玉峰國小，由內灣老街開車過來車程約一小時，真的有點遠，建議不要太晚出發，導航可以直接設定＂老鷹溪生態親子步道＂

ADD:新竹縣尖石鄉玉峰村

老鷹溪生態親子步道有時間限制，上午八點開放，夏天至下午五點、冬天到下午四點，入口處小木屋有管理人員

我們當天抵達時已經接近下午四點，步行加上拍照來回約一小時，出來時間大約是五點

進來後有幾個棚子搭建的攤販，但可能只有假日才有營業，當天平日都沒有營業

老鷹溪生態親子步道導覽圖

步道至瀑布終點約1公里，約40分鐘即可來回，途中會經過水牛池、先民取水道、觀魚亭、老鷹石、魯鰻溝到達裡埔瀑布，沿途環境清幽，岩層奇特，動、植物生態豐富

老鷹溪生態親子步道位於尖石玉峰村，這裡也有玉峰村導覽圖，時間允許的話來可以順遊宇老、李棟山古堡等

步道入口處有流動廁所，清潔及維護費10元，自行投入桶內

因為經常可見老鷹在上空盤旋故名為老鷹溪步道，地板上也都可以見到老鷹圖案

水牛池就在步道入口這裡，溪水清澈見底，但可能因為冬季天氣寒冷所以沒有見到豐富的魚群，夏季感覺是玩水消暑勝地

水牛池這裡的水簾瀑布，水量再豐沛些會更壯觀

欣賞完水牛池及水簾瀑布後就開始走步道了，一開始都是碎石步道，步道平緩，沒有什麼高低起伏，是長輩小孩也適合的步道

沿途有溪流相伴，也有很多的小瀑布，可以聆聽大自然美妙的聲音，讓人心曠神怡

沒多久就來到了觀魚亭，是木棧平台可以在此小歇一會，若是有規劃休憩椅就更棒了

清澈溪水可以見到魚鱗閃閃發光的魚兒悠游著

接著來到了老鷹石，可不是因為像老鷹才取名為老鷹石喔，一旁有導覽說明可以參考

很清幽的步道，這天不知道是來晚的關係，還是多數人還不知道老鷹溪步道，從進入到出步道都只有我們兩個人！

走過這麼多步道，特別喜歡這樣原始風貌的步道，沒有過多的開發，讓人更能感受大自然的美

有別於前半段碎石步道，後半段則為木棧步道，無論是碎石或是木棧都簡易好走

要注意的是山區步道容易濕滑，行走時務必小心注意腳步

帶有古意的石拱橋，歲月靜好的美感

好愛這樣的氛圍，蓊鬱綠意，沿途欣賞大自然美景、聆聽大地之音

接近裡埔瀑布前為木棧階梯，沒有太多的高低起伏，還是相當平緩好走，一旁也都有溪流美景相伴

瀑布前的魯鰻溝，原以為是溪流彎曲像鱸鰻樣，結果是此處曾為鱸鰻棲息地故得名

從步道入口走到盡頭裡埔瀑布大約只花了20幾分鐘，沿途景色清幽、生態豐富，也相當好走，輕輕鬆鬆就能將壯觀的瀑布美景收入眼底，真的很值得一遊

讓人震撼的大自然瀑布美景，步道來回只要約40分鐘，錯過就太可惜，有機會一定要安排起來！

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