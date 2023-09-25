【宜蘭】 小食粑｜老東西 新吃法，古早味紅龜粿也可以很繽紛玩美，創意混搭，鹹甜皆可。
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉
紅龜粿是我們以前家裡拜拜或廟會時才會看到的傳統古早味食物，平常真的也不太會去吃它，但這幾年陸陸續續有人把紅龜粿做成小巧繽紛可愛狀，瞬間又變的很網美這樣，老東西給了新吃法，讓本來不被重視的古早味又活了起來。
把古早味紅龜粿玩得最徹底的就是這一家，做成掌中粿的大小，變成繽紛可愛狀，純手工製作，低糖少油 鹹甜都有，口味更是創意混搭，夏天還推出冰火新滋味，火紅程度都變成在地打卡地標店了呢。
小食粑｜交通位置
位於宜蘭礁溪德陽路與礁溪路五段的轉角處，屈臣氏的旁邊，距離礁溪火車站走路大約5分鐘路程，礁溪轉運站走路大約10分鐘左右，開車的話需要找附近的停車塲停放。
出乎我意料之外的是，這家走外帶手搖飲的風格
以Tiffany藍色調為主，很清新時尚，擺脫一般老式糕餅的印象。
把紅龜粿做成手掌大小
更方便食用也更繽紛了，甚至還有禮盒裝。
而我是衝著這個來的
芝麻麵茶＋布朗尼迷你粿
整個冰火好滋味。
店名就叫小食粑
店內以掌中粿為主
鹹甜口味都有
還有更小一點的 小福粿串
可以帶著吃的那種，更方便食用。
小食粑｜MENU
除了各種創意紅龜粿以外，還有賣麻糬、米戚風、冷泡茶等等..
龜粿口味創意多，還有國宴香鴨、泰式打拋豬、酸菜豚肉等鹹口味呢。
龜粿禮盒組也挺特別的，雖然我一直對紅龜粿沒有愛，但弄這麼可愛就會想吃。
有分紅龜粿跟茶龜粿兩種
口味也有甜鹹可以選，每樣都還蠻想吃的。
小龜粿做成一串也蠻吸引人的
主要以花生、綠豆仁、布朗尼三種口味為主。
打卡價60元，售價 80元
老闆很會做生意，為了差價20元就打個卡吧。
小福粿也有禮盒裝。
掌中粿跟小福粿在蒸籠裡保溫
點了我心心念念的食在好冰！
搭配小福粿的布朗尼口味
以及芝麻基底的霜淇淋灑上一點麵茶粉跟爆米花這樣。
就是古早味與霜淇淋的融合
再用現代時尚網美方式去擺盤裝飾。
我覺得小福粿布朗尼口味很好吃欸！
軟糯香甜還帶著溫潤口感，剛蒸出來還是微熱狀態
內餡的布朗尼帶點溫熱特別好吃，而且不會很甜。
芝麻霜淇淋一定好吃的啊，很香濃
搭配麵茶粉也很可以，就是有麵茶＋芝麻香氣的霜淇淋。
下次有經過會想買點鹹口味試試看。
小食粑
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段81號
電話：0965 345663
時間：12:00–20:00｜每週三公休
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