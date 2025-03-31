近期不少人發現，ChatGPT不只會聊天、寫文章、做表格，現在甚至連照片也能變成吉卜力動畫風格的場景，這個新功能悄悄上線後，短短幾天內就讓社群平台上出現大量「AI吉卜力照片」，從日常生活照、婚紗照到寵物照，通通被改造成充滿空氣感與童話色彩的動畫風作品，幾乎人人都能輕鬆做出堪比動畫分鏡的藝術作品。



▲清明兒童連假聚餐示意圖 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理



這次OpenAI釋出的新功能，主打的就是「照片風格化」服務，用戶只需要在ChatGPT內直接上傳照片，再輸入簡單的文字指令，就能讓AI自動將照片轉換成特定的風格，而且不需要下載額外軟體，也不需要懂得後製技術，只要一句話就能把原本普通的照片瞬間變成動漫感十足的作品。目前官方已內建四種熱門風格，包括吉卜力風格、像素藝術風、梵谷油畫風和夢幻攝影風，其中又以吉卜力風格最受歡迎，因為轉換出來的成品色調柔和，帶有手繪感與細膩的光影效果，宛如直接走進吉卜力的動畫世界。



同時這項新功能之所以瞬間引發討論，除了因為操作簡單，也因為成品的效果大大超出一般人對AI修圖的想像，許多用戶在社群上分享，原本只是普通的街景或家中寵物照，經過ChatGPT轉換後，不僅色調溫暖柔和，背景細節還自動增加了夕陽、煙霧或是手繪感的雲層，甚至還能做出類似動畫分鏡的視覺效果，有用戶甚至表示，修出來的照片有種會呼吸的感覺，看起來就像真的能走進去一樣。



▲透過照片生成AI圖片讓畫面更吸引人 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理

除了可以直接套用預設的吉卜力風格，用戶也能進一步自由描述想要的細節，例如輸入「請讓這張照片有吉卜力動畫的黃昏感」或「讓背景像電影天空之城那樣有空氣感」，AI就會自動依照提示細調色彩、光影與氛圍，完成後甚至還能追加指令，例如「再增加逆光效果」或「讓天空有雲層流動感」，讓照片更加貼近心中的理想畫面。不少創作者與網友已經開始用這個功能玩出新花樣，有人將婚紗照轉成吉卜力風格的夕陽老街，也有人讓家中的貓狗變成像素風的遊戲角色，還有人乾脆直接將日常旅行的照片轉換成懷舊像素風或梵谷名畫風，製作成短影片分享到社群平台，成功引發大量關注與互動，許多網友更笑稱這根本是最新的流量密技，拍一張普通照片都能變成充滿氛圍感的藝術作品。▲居畫生活照讓貓咪更可愛了 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理然而也有不少人關心，這些看起來像吉卜力動畫的圖片會不會涉及版權問題。其實截至目前為止，吉卜力工作室尚未對此發表正式聲明，不過業界普遍認為，這類AI功能屬於「風格模仿」而非直接複製。因為ChatGPT在轉換圖片時，並沒有直接生成特定角色或場景，而是以柔和色彩、空氣感、手繪質感等吉卜力動畫常見的風格元素來重新演繹原始照片。在現行法律中，單純的藝術風格並不受到著作權保護，受保護的主要是角色、故事、場景設計等，因此風格模仿理論上仍屬合理使用範圍。不過吉卜力過去對於版權相當重視，也有不少日本網友討論，若未來出現將AI風格化圖片作為商業販售、出版、印刷等行為，仍有可能被提出爭議。此外，OpenAI官方也並未表示這項功能有取得吉卜力的正式授權，因此目前仍建議用戶謹慎使用，尤其是涉及商業用途時更要特別留意。目前這項功能限定在ChatGPT Pro版本中開放，支援高解析度輸出，完成後的圖片無論是當作社群頭像、簡報素材或是製作印刷品，都已經足夠使用，未來OpenAI也預告將陸續增加更多主題風格，甚至不排除支援動態影片風格化，屆時不只是照片，連生活中的小短片也能變成像吉卜力或懷舊動畫般的夢幻作品，讓更多人輕鬆用AI打造出屬於自己的動畫世界。這波AI照片修圖新功能不僅讓許多不會後製的用戶能輕鬆創作，也改變了AI應用的想像，從以往只能文字聊天、寫文章的工具，晉升成為人人都能駕馭的生活風格創作神器，也難怪短時間內在X、Instagram、Threads等社群平台全面洗版，不少人更直呼「只用一句話，日常照片就能變動畫」，成為2025年春季最熱門的AI話題。▲新竹城隍廟AI生成像素圖 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理

ChatGPT 吉卜力風格照片製作實做步驟

步驟一 開啟 ChatGPT 並登入帳號

請確認你使用的是有圖像編輯功能的 ChatGPT Pro 版本，打開聊天介面即可使用，不需要額外下載任何應用程式。



步驟二 上傳你想要轉換的照片

在對話框下方會出現「+」按鈕或圖片上傳選項，點選後選擇手機或電腦裡的照片上傳，建議選擇畫質較清晰的原圖，效果會更好。



步驟三 輸入指令，也就是所謂的 prompt

這個步驟就是跟 AI 說明你想要的風格，例如輸入「請將這張照片變成吉卜力動畫風格，色調柔和，像黃昏時的天空，加入手繪感和空氣感」。如果想要嘗試其他風格也可以直接輸入「像素風格」、「梵谷風格」、「夢幻攝影風」等文字，AI會自動幫你套用。



步驟四 等待 AI 生成圖片

系統會在幾秒到數分鐘內自動產出風格化的圖片，你可以直接在對話框中看到結果，無需額外操作。



步驟五 依需求進行微調

如果第一次生成的圖片還不夠理想，可以接著輸入進一步的指令，例如「請增加逆光感」、「讓天空更像夕陽」或「再讓角色更有動畫感」，AI會自動記住前面的圖片繼續修正。



步驟六 下載成品

當你滿意圖片效果後，直接在對話框點擊圖片，即可下載高解析度版本，無論是要用在社群、簡報或簡單的印刷都沒問題。



步驟七 注意非商業使用風險低

目前吉卜力尚未針對此功能發表正式聲明，但建議不要直接用於商品銷售或商業設計，日常分享、社群貼文或自用則相對安全。

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