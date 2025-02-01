以超高CP值聞名的連鎖商業旅館Route Inn Japan於在名古屋市開設了新飯店「Hotel Route Inn Grand名古屋藤丘站前」。這是該集團的第352家飯店！承襲了集團的傳統，Hotel Route Inn Grand名古屋藤丘站前除了有天然溫泉可以泡湯，還提供主廚現煮的自助早餐！自駕遊名古屋就下榻這裡！

交通便利是這家飯店的最大特色。從名古屋交流道開車需4分鐘，從藤丘站走路也只要4分鐘，前往吉卜力公園開車約20分鐘。飯店提供平面停車場和塔式立體停車場，合計有51個停車位，採先到先得制。







單人房

這家12層樓的飯店共有230間客房，可容納324人。單人房面積在13.7至15.8平方公尺之間，每間房都配備42吋液晶電視和具加濕功能的空氣清淨機。房內提供WiFi服務，並設有隨選電影系統（每晚1000日圓）。衛浴設備包括溫水免治馬桶和一體式浴室。房內配有冰箱、電話、煮水壺和馬克杯。盥洗備品十分齊全，包括洗面乳、化妝水、乳液、沐浴巾、護髮組、沐浴乳、牙刷、梳子、刮鬍刀和棉花棒。房內也準備了浴巾、毛巾、浴室踏墊、鞋拔、拖鞋、衣架和吹風機。飲品方面提供綠茶和紅茶茶包。每個房間還附有日式浴衣，讓住客在房內也能感受日式住宿氛圍。



豪華雙床房

豪華雙床房空間為37平方公尺，房內有50吋液晶電視和免費WiFi。除此之外，還有加濕功能的空氣清淨機。護理用品有洗面乳、化妝水、乳液等護膚組合，備品和單人房差不多。除了單人房和豪華雙床房以外，Hotel Route Inn Grand名古屋藤丘站前還有加大單人房、雙人房和雙床房。





館內設有天然溫泉浴場「旅人之湯」，使用永和溫泉源泉，每天開放兩個時段：下午3點到凌晨2點，以及清晨5點到10點。



Hotel Route Inn Grand名古屋藤丘站前

餐廳NAGOMI也供應房客限定的免費早餐，每天早上6點半開始營業到9點，有73個座位。餐點包含現烤麵包和主廚現場料理的蛋料理。沒有訂房的話，成人收費1,500日圓，國小學童750日圓。如果追求CP值的話，選這家就對了！

地址：愛知縣名古屋市名東區明丘51

交通資訊：名古屋市營地下鐵東山線 藤丘站步行約4分鐘；東名高速公路 名古屋交流道開車約4分鐘

價格：單人房每人每晚8550日圓起；雙人房2人同住每人每晚6825日圓起

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