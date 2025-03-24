吉卜力樂園是許多人夢想中的景點，同時也是吉卜力動畫迷必訪的聖地。為了慶祝「魔女谷」開園一週年，整座園區即將於2025年3年起，舉辦一連串的「春季舞蹈祭」，直到6月底！

吉卜力樂園位於愛・地球博紀念公園內，包含五個區域：吉卜力大倉庫、青春之丘、咚咚森、魔法公主之里和魔女之谷。本次的春季舞蹈祭將在魔女之谷等區域舉辦。



手作工坊

2025年4月5日、6日將在魔女之谷舉辦迷你掃帚製作體驗，可以藉此想像《魔女宅急便》中的魔女生活。要注意的是，不能成人或小孩單獨參加，所以這活動比較適合親子出遊喔！

■活動資訊

活動時間：①10：00～11：00、②11：30～12：30、③13：30～14：30、④15：00～16：00

活動對象：小學生和監護人

※兒童或成人都不可單獨參加。

名額：每場8組（每組最多2人，包括1名小學生和1名監護人）

費用：免費

預約方式：3月12日10：00起，可在吉卜力樂園網站上預約。

※即使沒有吉卜力樂園門票也可申請。

※預約時需支付系統使用費（每人110日圓）。



風之音樂祭

吉卜力工作室作品中有許多令人印象深刻的歌唱、演奏場景。專業的音樂家將在園區內展演經典的歌曲！

■活動資訊

活動場地（預計）：

1. 愛・地球博紀念公園的西口服務處和休息處

2. 青春之丘的入場大門前、

3. 魔女之谷內

※除了魔女之谷的場次，以上所有活動即使沒有吉卜力樂園門票也可自由觀賞

活動時間：

1. 青春之丘・入場大門前：①11：00～11：30 ②14：00～14：30

2. 魔女之谷的「噴水」：①12：00～12：30 ②15：00～15：30

3. 愛・地球博紀念公園的西口服務處・休息處：①13：00～13：30 Kitri、②16：00～16：30







短篇動畫電影

除了音樂演奏以外，也可以在本次活動中觀賞到吉卜力工作室的短篇動畫！吉卜力大倉庫3月預計播映《尋找小屋》、4月預計播映《麵包種與雞蛋公主》、5月則預計播映《毛蟲波羅》，值得一提的是，以上的短片導演都是宮崎駿喔！

■電影資訊

電影名稱：毛蟲波羅

電影簡介：草叢中，毛蟲波羅在天亮前從卵中孵化了。他第一次看到的晨光非常刺眼，同時，世界上也充滿了新鮮的空氣。波羅降落在波羅菊的根部，探索世界。

片長：約14分鐘

原作・劇本・導演：宮崎駿

音樂：久石讓



吉卜力樂園將從2025年4月起推出新門票系統。除了套票外，新增單區域券，價格從500日圓到2,000日圓。5月份入場門票即日起開放購買，想去的人可以在Boo-Woo和Lawson的票務網站，或是Lawson便利商店的機台購票。