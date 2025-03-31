如果說東京的櫻花有百種模樣，那麼吉祥寺井之頭恩賜公園的西園，就宛如是被櫻花樹包圍的輕井澤森林，單車、笑聲與野餐墊交錯，而且只留給了知道門道的人的秘密天地。



▲東京的櫻花有百種模樣，許多人趁著溫春天一家大小一起在櫻花樹下賞櫻。



井之頭恩賜公園

每次來到JR吉祥寺車站，總會愛上眼前的悠閒街景，獨立書店、古著小店、咖啡廳與歐風麵包坊錯落排列，街上人潮雖多，卻節奏一致，輕鬆、不趕路，彷彿每個人都預留了一點時間去看一朵花。沿著七井橋通一路走到盡頭，就是井之頭恩賜公園了。

作為東京的百年公園之一，井之頭恩賜公園以井之頭池為中心，設置有林蔭散步道、櫻花步道、天鵝船碼頭、井之頭自然文化園、洗錢神社（井之頭弁財天）等設施，在櫻花季、楓葉季與踩著天鵝船遊湖的情侶約會勝地尤其聞名，除了觀光動線，公園另一側的西園區，更像是屬於吉祥寺人的社區型綠地，擁有跑道、棒球場、文化交流廣場（大草坪）與森林丘陵，是能隨時散步、野餐、與鄰居打招呼的「生活公園」。

而今天的目的地不是井之頭池畔，而是西園與幾個前往西園途中，特別有在地生活感的地方。



▲櫻花季許多情侶相約踩著天鵝船遊湖，這裡是著名的約會勝地。

井之頭池天鵝船

▲井之頭恩賜公園以井之頭池為中心，設有林蔭散步道、櫻花步道、井之頭自然文化園、井之頭弁財天等。▲春季的井之頭恩賜公園多種櫻花綻放。▲有機會到井之頭恩賜公園可以先看看平面圖，玩起來更順暢喔。

井之頭池是東京市內少有的自然池塘，池面寬闊，岸畔長椅坐滿了吃糰子、霜淇淋與正在放空的遊人，池子四周由櫻花樹包圍，每逢花季也成為人氣賞櫻熱點。

池面如鏡，倒映著粉白色的花雨與人群的身影，天鵝船靜靜地漂浮其中，你能看到腳踏式天鵝船與手划槳船在水面緩行，一艘艘像是從童年記憶划來的玩具，情侶們踩著天鵝船，有時不小心被花瓣或落葉打中額頭，彼此笑出聲音，而孩子們則在池邊餵鴨子，興奮地喊著「看，鴨子過來了！」

除此之外，天鵝船碼頭邊販賣的啤酒、烤糰子和霜淇淋，也很吸引目光。



▲可愛的天鵝船是許多情侶約會的首選。

井之頭弁財天神社

▲天鵝船碼頭邊販賣的啤酒、烤糰子和霜淇淋，也很吸引目光。​​​​​​​▲明顯的入口處，可以買船票也能購買多樣的小吃。

沿池邊而行，會經過一條石階參道，能通往井之頭弁財天神社，也是當地居民的洗錢神社，眼見不分年輕人與老夫妻，都在神社旁一處淨水池，一一排隊洗錢，臉上盡是認真的祈願表情，期許著財運回歸。

不只洗錢，井之頭弁財天神社的朱紅色鳥居、手水舍、小型拜殿與傳統木造的社務所，亦低調地立在樹影、花影之下，隨著春天的風輕輕搖曳著，一旁掛的繪馬，更寫滿每一條對於考試、戀愛、創業、健康的心願，與鳥居外的嘻鬧池畔呈現截然不同的風情。



▲井之頭弁財天神社的朱紅色鳥居、手水舍、小型拜殿與傳統木造的社務所都是特色。​​​​​​​



▲​​​​​​​井之頭弁財天神社​​​​​​​是當地居民洗錢神社。

井之頭御殿山

▲許多人都集中神社旁一處淨水池，一一排隊洗錢。

公園北東側的御殿山，是地勢稍高的小丘，也是一座有歷史感的丘陵地－御殿山。御殿山地勢微高，被大樹環繞，當春風吹過時，體感溫度也瞬間清爽了起來，這裡幾乎沒有觀光指引牌，罕有遊人逗留，卻是當地居民晨運、靜坐、與自然靜靜共處的秘密角落，也是井之頭恩賜公園內最靜謐的一隅。



▲御殿山是地勢稍高又很有歷史感的丘陵地。

井之頭西園

▲雖然有遊客往來，但仍有明確保護區告示牌。▲這裡沒有過多觀光指引牌，卻是當地居民晨運、靜坐、與自然靜靜共處的秘密角落。

翻過森林感濃厚的御殿山小丘，再走過一段被樹林環繞的小徑，就是西園了。春天的西園不喧嘩也不刻意，沒有為賞櫻祭典特別打造的場景，有的只是「吉祥寺人每年都這樣過春天」的生活日常，好比說，人們騎著單車而來、牽著狗、推著嬰兒車、邊走邊聊地自然走進了春天；我還記得那幾張最靠近櫻花樹下的長椅，總是來了一組又一組賞花的人，與此同時，草地之上，除了鋪上一地的陽光與花影，也張羅各式野餐墊，大家不只享受野餐的佳餚與啤酒，更是聊著音樂、談論咖啡、畫起素描、交流生活、育兒或工作的煩惱與快樂。

原來啊，吉祥寺人的在地賞櫻午後，並不需要佔位攻略或網路預約入場，而只是自然而然地出現在西園裡，就能參與著看似平凡但深深融入生活節奏的元素。



▲春天的西園沒有為賞櫻打造環境，有的只是吉祥寺人每年春天的生活日常。



▲草地之上張羅各式野餐墊，不只享受佳餚與啤酒，還能欣賞櫻花季才有的獨家景色。

日本櫻花季獨家賞櫻攻略

▲吉祥寺的賞櫻午後，不需要佔位攻略或網路預約入場，自然而然地出現在西園裡。距離新宿車程約15分鐘的井之頭恩賜公園，既不像上野那種熱鬧的賞花陣仗，也不是目黑川那樣的夜櫻大道，來到這兒的人們，並非為了打卡或賞景，而是為了讓日常與四季靜靜重疊，讓你在一段普通的午後，遇見不普通的春天。▲井之頭恩賜公園不像上野的賞花陣仗，也不是目黑川的夜櫻大道，而是為了讓日常與四季靜靜重疊。