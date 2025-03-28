當你走進櫻花季的上野恩賜公園，公園內最常見的畫面不是觀光客，而是攜帶藍色野餐墊的在地人。特別是中午還沒過，藍色野餐墊已經佔滿主幹道兩側，有人扛著啤酒箱找朋友，有人席地而坐細細擺盤便當，有的公司部門甚至直接把迎新會搬來櫻花樹下。



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上野恩賜公園春日賞櫻盛宴

上野恩賜公園是日本第一批近代公立公園之一，其前身為江戶時期的寛永寺領地，今日則成為集結博物館、神社、寺院、動物園、藝文設施與湖泊於一體的城市文化客廳。從 JR上野車站公園口出來，迎面便是廣闊的噴水池廣場與湧動的人潮，左轉走進被兩側櫻花包圍的中央園路（中央通り），這條筆直的步道通往上野東照宮與清水觀音堂，也是上野恩賜公園春季的賞櫻主幹道。



懷石料理老舖的韻松亭

作為東京都內最受歡迎的賞櫻名所之一，上野恩賜公園內種植上千株櫻花樹，以染井吉野尤其耀眼，每當滿開時，東京人就知道－新年的社交季節來了。藍色野餐墊鋪滿中央通兩側，啤酒、串燒、歡笑聲、乾杯聲，形成一條流動的春日宴席，你很容易猜測哪一個是公司新人迎新會、朋友初見、戀人熟成、鄰居再會、或是剛開始曖昧的情侶，每個角落都在上演百人舉杯的熱鬧場景，將春日節奏直接推向了高潮。櫻花與大家並肩，偶爾俯視，層層疊疊，無論熟識與否，每個人都名正言順地席地而坐，只要手中有便當、有啤酒，彼此就能在櫻花下自然對話，待在這裡，參與著東京最大規模的非正式聯誼場。與此同時，一部分的東京人會順著櫻花大道拐個彎，尋覓上野另一面的春天，那是藏在一頓豆腐懷石料理、一份限定御朱印、一株月の松的細節裡。

如果說櫻花樹下是熱鬧的社交舞台，那麼韻松亭，就是城市裡為少數人預留的賞櫻包廂吧。迄今已有超過150年歷史的韻松亭，是上野公園內歷史最悠久的懷石料理店，擅長以國產豆腐、山菜料理和旬味食材入膳，提供個人份或單點式的傳統懷石午膳與晚膳，最大特點是面向公園櫻花區的日式木構造與榻榻米座席的窗景席位，與桌前那道精緻的花籠膳相襯，一口紅豆飯，一邊望著粉櫻搖曳，真是賞櫻季節中難得的寧靜角落。

我想，這頓飯，是為了那些選擇以靜制動的賞櫻客而準備的吧，想嘗嘗看的話，不妨每日上午11點店家開門前10分鐘，就來加入排隊人潮。





上野東照宮的三月限定御朱印

通往上野東照宮的石燈籠大道上，你會遇到一群默默排隊的人，他們不說話，不自拍，手裡拿著筆記本大小的御朱印帳。每年三月，上野東照宮會推出春季限定的御朱印，以浮世繪風格描繪盛開櫻花、寺廟與參拜情景的御朱印，搭配金色邊框，莊嚴又華麗，由於數量稀少，每日早上都有排隊人潮。我想，在這個每秒都有影像刷新的年代，還有一群人會來領取一份來自春天的祈願，他們仍願意用墨跡與筆觸，把春天曾經存在這件事，安靜地留在紙上，都藏在心裡。



上野清水觀音堂與月の松

繞過動物園那頭的喧鬧聲，順著階梯登高，就能看見一座紅色木造建築靜靜佇立，這是清水觀音堂。仿京都東山清水寺而建的高架寺院建築，清水觀音堂被登錄日本國家重要文化財產之一，其供奉的千手觀音像更是許多信徒的精神寄託，除此之外，正殿前那一株圓弧形修剪的松樹枝幹，有如滿月形狀，被譽為月の松，是上野園內最具能量的賞景之處，也是我最喜歡的賞櫻角落之一。站在木殿之上，透過月の松俯瞰著遠方的不忍池與弁天堂，眼前視野開闊，卻鮮少有人在這裡高聲說話或匆匆拍照，是上野恩賜公園內難得能與櫻花一起沉思片刻的靜景之地。



別錯過上野的夜櫻祭典

當天色漸暗、燈光點起，賞櫻活動正式進入下一個階段。

櫻花被燈光點染成柔粉色，來自不同社群的人們圍坐一圈，分享食物、倒酒、聊天，更多笑聲、更濃的酒味、更熱鬧的小吃攤。烤魷魚、章魚燒、雞肉串、香腸，每一攤都有人排隊，空氣裡混合著煙火氣與祭典感。這個時候，再拘謹的人也會被氛圍拉進來，你不需要話題，只要抬頭看花，低頭乾杯，交換下酒菜、一起倒酒，彷彿整座城市都在說：「沒關係啦，今天先開心就好。」



2025日本賞櫻攻略