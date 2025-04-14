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宜蘭礁溪美食推薦！丁掌櫃衢州烤餅 比臉還大、只要30元，來宜蘭不要只吃蔥油餅。

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2025-04-14 10:18:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」不只比臉還大，一塊還只要30元，來宜蘭不要只吃蔥油餅，這家在地人口耳相傳的小吃攤可別錯過。窩克島編輯在宜蘭發現一家超酷的攤位，可是全台唯一一家傳統點心「衢州烤餅」；這是來自中國浙江的傳統點心，烤餅酥脆口感讓人一試成主顧，大家來宜蘭別錯過。
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」不只比臉還大，一塊還只要30元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」不只比臉還大，一塊還只要30元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」可是全台唯一一家傳統點心「衢州烤餅」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」可是全台唯一一家傳統點心「衢州烤餅」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「丁掌櫃衢州烤餅」位於礁溪路四段，地點顯眼、位在轉角處，但附近車流量大，停車不易。店家每週一公休，僅營業至下午六點，且只提供外帶、現金付款，假日更常出現排隊人龍，因此許多老饕會選擇提前電話預訂。不過要提醒，他們4/25將搬家到礁溪中山路上，大家要再注意一下。
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」每天現烤的烤餅，酥脆到讓人一試成主顧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」每天現烤的烤餅，酥脆到讓人一試成主顧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」菜單主打四款烤餅口味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」菜單主打四款烤餅口味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「丁掌櫃衢州烤餅」菜單主打四款烤餅口味，其中，「梅乾菜烤餅」鹹香梅干搭配酥皮，有如梅干扣肉般的鹹甜濃香；而「白砂糖烤餅」則像升級版的甜燒餅，微甜不膩，搭配芝麻與焦香餅皮，層次豐富。「原味餅皮」餅皮咬下卡滋作響，帶有自然麵香與淡淡甜味。最後，「榨菜鮮肉餅」為小尺寸烤餅，以薄薄餡料取勝，風味清爽。
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」推薦菜單：梅乾菜烤餅 $55、榨菜鮮肉餅 $30、白砂糖烤餅 $45、原味烤餅 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」推薦菜單：梅乾菜烤餅 $55、榨菜鮮肉餅 $30、白砂糖烤餅 $45、原味烤餅 $30 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

來礁溪泡湯，除了蔥油餅、溫泉蛋，何不也試試這份來自浙江的傳統風味？「丁掌櫃衢州烤餅」以平實價格與獨特口味迅速累積人氣，是在地人也推薦的隱藏版小吃。如果大家來宜蘭想吃點特別的風味，這家店絕對值得繞路一試。不論是熱騰騰剛出爐還是帶回家微波加熱，丁掌櫃的烤餅，都能讓各位吃出旅行的美味記憶。
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」4/25將搬家到礁溪中山路上，大家要再注意一下 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲宜蘭礁溪美食推薦「丁掌櫃衢州烤餅」4/25將搬家到礁溪中山路上，大家要再注意一下 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

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宜蘭礁溪美食推薦 丁掌櫃衢州烤餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段55號
營業時間：11:00–18:00；週一公休
注意事項：2025/4/25搬家至，礁溪鄉中山路一段254號

宜蘭礁溪美食推薦 丁掌櫃衢州烤餅 推薦菜單

推薦菜單：梅乾菜烤餅 $55、榨菜鮮肉餅 $30、白砂糖烤餅 $45、原味烤餅 $30

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丁掌櫃衢州烤餅

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place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段55號
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