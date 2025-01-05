宜蘭最強蔥油餅在這裡！宜蘭武淵必吃「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」以其酥脆餅皮、香濃蔥香與絕妙辣醬，吸引眾多在地人與觀光客前來朝聖，在Google map上有超過千則評論，以及4.7顆星的好評，喜歡蔥油餅的朋友可不能錯過。而這家地點就位在位於宜蘭冬山鄉武淵水火同源旁，現在就一起來看看吧。



▲宜蘭最強蔥油餅在這裡！宜蘭武淵必吃「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



宜蘭有超多蔥油餅名店，包含「柯氏蔥油餅」、「頂埔阿嬤蔥油餅」等，每間也有各自擁護者。而這家更是被在地人評為宜蘭最強蔥油餅，宜蘭冬山美食「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」地點位在武淵水火同源旁，每日早上10點開賣，每日售完為至，假日建議提前電話預訂以免久候。



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▲宜蘭冬山美食「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」地點位在武淵水火同源旁，每日早上10點開賣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

宜蘭冬山美食 陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅

「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」的特色在於其半煎炸手法，餅皮酥香不油膩，內裡則帶有嚼勁，加上顆雞蛋與三星蔥，讓人意猶未盡。喜歡吃辣的朋友，可別忘了加入店家特製的辣醬，整體層次相當豐富。如果說大家最近有到宜蘭走走，可別忘了來個在地人推薦的蔥油餅囉。▲▼宜蘭武淵必吃「陳氏 武淵廟前廣場蔥油餅」蔥油餅 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：宜蘭縣冬山鄉武淵路103號

營業時間：11:00–18:00；週二公休