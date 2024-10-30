小琉球必吃「海龜冰棒」宜蘭也能買到！宜蘭冬山必吃「創12 海龜冰棒」12種口味任你選。在小琉球當地，光是海龜冰就有好幾家，包含「允好嘉」、「琉冰手作冰棒」、「創12」都各有特色。而現在這超可愛的打卡冰棒，只要在宜蘭就能吃到。





「創12」不只在小琉球有分店，位於冬山河生態綠舟園區內也能找到他的身影。地點靠近冬山火車站，開車前來也有專屬的停車場可以使用，不過需要入園費30元。這邊店外頭就是一大片綠油油的草皮，相當適合拿隻海龜冰棒，一起來打卡拍照。



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粉嫩的顏色搭配鮮亮的水果香氣，配上超萌的海龜造型，難怪可以從小琉球紅到宜蘭。而這邊全菜單口味有12種之多，包含巧克力、芒果、百香果、情人果、花生、牛奶、草莓、芝麻、酸梅、芋頭、紅豆等，每種口味皆無添加防腐劑和人工色素。無論是巧克力的濃醇，還是芒果的酸甜，吃一口就能感受到用料實在。





而花生口味更是令人驚喜，有種兒時泡泡冰的口感，讓人意猶未盡。如果說大家近期有機會來到宜蘭旅遊，那可就別錯過這超可愛的「海龜冰棒」，清涼消暑之餘，還可以在大草地上隨手拍下色彩繽紛的照片，增添旅程中的甜美回憶。





宜蘭冬山必吃 創12 海龜冰棒

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

營業時間：09:00–17:00；休息日依照官網公告為主