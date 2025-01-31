宜蘭小吃老店「武淵香腸伯」擺攤超過一甲子！菜單必點「一串心」只要10元開吃。在宜蘭冬山鄉，隱藏著一間傳承超過60年的小吃攤「武淵香腸伯」。小攤由一位阿公負責經營，以炭火慢烤香腸，還有宜蘭在地傳統小吃「一串心」這邊也能吃到，無論是當地居民，還是遠道而來的遊客，可都別錯過這超人氣的小吃囉。



▲▼宜蘭小吃老店「武淵香腸伯」擺攤超過一甲子！菜單必點「一串心」只要10元開吃 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



宜蘭小吃60年老店 武淵香腸伯

宜蘭小吃「武淵香腸伯」原先地點位在武淵振興廟前面的廣場，而現在已搬到自家門前；攤位雖然簡樸，但前來光顧的顧客絡繹不絕，時常形成排隊盛況。「炭烤香腸」是這裡的招牌，30元一支，炭火慢烤到外皮微焦、肉汁豐盈，肉香伴隨炭烤的煙燻味讓人一試成主顧。推薦閱讀： 宜蘭最強蔥油餅「陳氏蔥油餅」千則好評！酥脆餅皮超過癮，老饕都加「這一味」。 ▲▼宜蘭小吃「武淵香腸伯」原先地點位在武淵振興廟前面的廣場，而現在已搬到自家門前 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而不可錯過的還有「一串心」，每串僅售10元，內容包括香腸、雞胗、豬肝等多種配料，搭配豆皮串製而成，口感層次豐富，讓人一口接一口，這可是宜蘭在地才有的小吃呢。「武淵香腸伯」不僅是美食，更是時間的味道。下次來到宜蘭冬山，記得抽空拜訪這家老店，品嚐最地道的傳統風味。▲▼宜蘭小吃老店「武淵香腸伯」一串心僅售10元，內容包括香腸、雞胗、豬肝等多種配料 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：宜蘭縣冬山鄉武罕五路39號

營業時間：10:00–17:00