新竹近幾年成功翻轉「美食、景點沙漠」的形象，不再只是科技城，更搖身一變成為自然系景點與文青風打卡熱點的集散地。從夢幻水岸、濕地生態，到一秒到歐洲小鎮的咖啡空間，無論是喜歡拍照打卡的網美族、親近自然的療癒派，還是假日想輕旅行的情侶與親子族群，新竹都給得起多元選擇。這週末就走進森林系秘境、漫步湖畔吊橋，或在歐風咖啡廳偷得浮生半日閒，2025年新竹不只是經過，而是值得專程出發的好去處。



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▲被譽為「龍貓隧道」的新豐紅樹林，是北台灣難得一見的自然生態秘境/新竹縣政府提供、WalkerLand窩客島整理



台版小鹽灘的「南寮魚鱗天梯」

說到新竹近期最夯的打卡熱點，非「魚鱗天梯」莫屬。這座位於南寮漁港的特色階梯，不只名字吸睛，外觀也超有設計感。新竹市政府以魚鱗式造型階梯取代傳統的消波塊，打造出能走下海岸、親近海景的觀海空間，讓民眾能站在更靠近海的視角感受浪花與風的交錯。不只是防波堤，也是打卡新地標，特殊的幾何排列在陽光照射下宛如海邊的藝術裝置，還被媲美為阿根廷大鹽灘，又稱作「台版小鹽灘」，療癒感滿滿。



除了魚鱗天梯，整個南寮漁港也越來越有看頭。像是新開張的波光市集吸引不少年輕族群與文青客層，適合親子的南寮沙灘與2樓高溜滑梯也讓親子家庭玩到不想走，當然還有最重要的南寮漁港的美食餐廳，從現撈海鮮到特色小吃，通通都能滿足你的味蕾，來新竹南寮走走，享受最Chill的海風午後。



▲南寮魚鱗天梯被媲美為阿根廷大鹽灘，又稱作「台版小鹽灘」/新竹市政府提供、WalkerLand窩客島整理



像明信片等級的「細茅埔吊橋」

說到新竹峨眉湖最迷人的景色，「細茅埔吊橋」絕對是不能錯過的一站。這座吊橋橫跨湖面，串連起兩岸小村，是早年為了方便居民往返所興建的，如今卻意外成了打卡熱點。走在吊橋上，四周被湖水與山景環抱，還能遠望佛像與岸邊綠意，天氣好時更是隨手一拍都像明信片，難怪會吸引這麼多人特地來取景、拍婚紗。



▲走在細茅埔吊橋上，天氣好時更是隨手一拍都像明信片/部落客Ann‧榜哥‧生活事務所提供、WalkerLand窩客島整理



順著吊橋一路延伸，不只風景超療癒，還能安排環湖漫步、搭船遊湖，或者走訪世界最高的彌勒佛青銅像。如果喜歡靜靜欣賞湖面倒影或找間咖啡廳放空一下，這裡也很適合當作半日輕旅行的選擇，不過傍晚來記得準備防蚊液，避免成為蚊子眼中的「Buffet」。



▲順著吊橋一路延伸，不只風景超療癒，還能安排環湖漫步、搭船遊湖/部落客Ann‧榜哥‧生活事務所提供、WalkerLand窩客島整理



被譽為龍貓隧道的「新豐紅樹林」

被譽為「龍貓隧道」的新豐紅樹林，是北台灣難得一見的自然生態秘境。這裡擁有全台唯一設有觀賞步道的紅樹林保護區，8.5公頃的綠意如海，水筆仔與海茄苳交錯生長，一走進木棧步道，就像走進大自然懷抱。風吹樹影搖曳，蟹類、小鳥不時探頭，隨手一拍都是大自然系網美照，還能學習紅樹林在防風護岸、生態保育上的重要角色，是放鬆心靈又能長知識的好地方。



如果想讓這趟旅程更豐富，可以順路安排附近景點像是結合健康知識與互動體驗的濟生觀光工廠，或是有著懷舊紅磚街道與客家圓樓的湖口好客文創園區。不管是想親近自然，還是探索文化，這一帶都很適合來個療癒又知性的半日小旅行。



▲被譽為「龍貓隧道」的新豐紅樹林，是北台灣難得一見的自然生態秘境/部落客饅頭弟提供、WalkerLand窩客島整理



擁台版撒哈拉之稱的「香山沙丘」

說到新竹最有異國感的自然景觀，絕對非「香山沙丘」莫屬，這片位於17公里海岸線終點的秘境，綿延的沙丘讓人一秒聯想到撒哈拉，還被封為「台版撒哈拉沙漠」。午後陽光灑落在金黃沙地上，隨手一拍就是IG網美照。如果在夕陽時分來訪，光影變化更讓整個景色美得像開了濾鏡。提醒大家，香山沙丘是生態保護區，記得要事先申請入內遵守規定。



▲香山沙丘是新竹最有異國感的自然景觀/新竹市香山區公所提供、WalkerLand窩客島整理



宛如歐洲小鎮的複合式「cover cafe」

來到香山一帶，也很推薦順道走走17公里海岸線自行車道，不僅風景宜人，沿線設施也不斷升級，讓騎乘更安全、更舒服；喜歡拍照的話，一定不能錯過「豎琴橋」，不論白天或黃昏都超好拍；親子出遊也有好去處，像是香山水資源公園，寬敞草地、可愛裝置藝術加上遊具設施，是很適合野餐放電的地方。整體來說，香山這區可以說是拍照控、療癒控、親子族群一次滿足的好去處。▲探訪完香山沙丘，也可以來到周邊景點豎琴橋拍好拍滿/新竹市香山區公所提供、WalkerLand窩客島整理

新竹景點好逛又好拍，美食也不遜色，來到新竹一定不能錯過藏身在新竹老街區的「COVER CAFE」，從火車站走路就能到，地點就在熱鬧的城隍廟附近，超方便。這間咖啡廳是由老宅改建，一樓是質感服飾店，樓上則是一層比一層驚喜的複合式空間。二樓是沉穩咖啡色系的簡約風、三樓是韓系奶油色的時尚公寓感，最熱門的就是頂樓的玻璃天台，陽光灑落超有南歐小鎮氛圍，成為超熱門打卡點，不少人來這裡都直接拍爆記憶卡。



▲COVER CAFE最熱門的就是頂樓挑高的玻璃天台，陽光灑落超有南歐小鎮氛圍，成為超熱門打卡點/COVER CAFE提供、WalkerLand窩客島整理

除了環境美到不行，這裡的甜點、咖啡和茶飲也很到位，特別適合情侶約會、閨蜜下午茶或自己一人來放空讀書。唯一要注意的是有用餐規則，像是低消一杯飲品、不接待12歲以下兒童，也不開放換位拍照跟商業攝影等。整體空間安靜又美，真的很適合想暫時逃離吵雜、享受城市中一隅寧靜的你。逛完城隍廟或在中正台附近走走後，很推薦順道安排這一站，療癒又充電。▲COVER CAFE除了環境美到不行，這裡的甜點、咖啡和茶飲也很到位，特別適合情侶約會、閨蜜下午茶/新竹市政府觀光旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

南寮魚鱗天梯

地址：新竹市北區新港路

開放時間：24小時

周邊景點：南寮遊客中心、波光市集、地中海風情建築

細茅埔吊橋

地址：新竹縣峨眉鄉竹43鄉道

開放時間：24小時

周邊景點：彌勒殿、老茶廠、樟腦寮

完整介紹由部落客「 Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：新竹旅遊景點/峨眉細茅埔吊橋、大自然文化世界，一覽峨眉湖畔的風光景色 - Ann‧榜哥‧生活事務所

新豐紅樹林

地址：新竹縣新豐鄉池府路156號

開放時間：24小時

周邊景點：濟生Beauty新竹觀光工廠、湖口好客文創園區

整介紹由部落客「 饅頭弟」於窩客島分享：新竹親子景點免費玩！新豐紅樹林海岸龍貓隧道，自然生態步道必拍。

香山沙丘

地址：新竹市香山區17公里海岸線終點旁

開放時間：需事先申請

周邊景點：豎琴橋、水資源公園、17公里自行車道

cover cafe

地址：新竹市東區文昌街73號

營業時間：週三至週日12:00-18:00，週一、二公休

周邊景點：城隍廟、新竹大遠百

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擺脫科技城標籤！新竹好玩、好吃、好拍顛覆印象