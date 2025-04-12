▲2025.04.06新竹一日遊，第一站來到新竹橫山鄉山上的《藍月山谷》。

▲《藍月山谷》座落在新竹橫山鄉南昌村的山上。

▲進入《藍月山谷》有很多停車位。

▲《藍月山谷》的櫃檯，工作人員親切迎賓。

▲《藍月山谷》菜單：櫃檯下面有看版，飲料、餐點、鹹甜點心皆有，價格親民。

▲打卡有送送手工餅乾。

▲時逢兒童節連假，打卡也可選送泡泡棒一支。

▲美麗的Tina老師，童心大起，打卡換 泡泡棒一支，吹起浪漫的泡泡。

▲綠意盎然的園區，到處都有黃色大遮陽傘的戶外露天式座位用餐區。

▲依山傍水，在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心。

▲「手工餅乾」$120、「美式咖啡」$110

▲店家的手工餅乾，微甜香脆好吃，用來配美式咖啡很合宜。

▲庭園也有浪費佈置雅緻，紫色玻璃步道，山谷景觀有腳下迎賓。

▲每個人都留下到此一遊的美好時光。

▲我們點好餐點，在這裡用餐。

▲在綠意盎然的森林戶外座位休閒區，休憩聊天，很是愜意。

▲「辣子雞燴飯」$180

▲「手工水餃-韮菜」$130

▲「打拋豬飯」$210

▲「雞肉咖哩飯」$180

▲餐點擺盤賞心，料理可口，尤其在森林中的露天式座位間用餐，更是有個享受美食的好心情。

▲用餐後，我們繼續往山上閒逛。

▲店家的地標，當然也要留影到此一遊。

▲小孩的草地滾球區，要請家長陪同才可以使用。

▲這裡有獨棟的小木屋，庭園式住宿，很是雅致。

▲「月閣雅典」每間住宿都有雅意的名稱。

▲山上有很多的住宿，除了山光月色、蟲嗚鳥叫，就是寧靜的時光。

▲「山林小屋」：露營區三角形雅典小木屋。

▲四周都是長滿李子的李樹。

▲山頂上《藍月山谷咖啡露營》地景。

▲在這裡有居高臨下的視野，適逢春雨綿綿，雲霧從遠山的峰谷間彌漫。

▲山頭開滿紫花，猶如鄰家女孩的野牡丹，原名蒂牡花。

▲所謂山中無歲月的世外桃源境界，就是這意思唄！

▲喜歡寧靜的妹妹說，她可以在這裡住上一整月呢。

▲山中無歲月，猶如世外桃源的《藍月山谷》依山傍水，山谷景觀很美，是個森林系的咖啡廳，清幽舒適，結合露營區小木屋，適合與親朋好友+寵物，來享受擁抱大自然山林美景；在這裡用餐下午茶休閒、住宿，以及露營，都是很美好的；這一天我們在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心的意境十足，特地寫來紀念到此一遊。





『藍月山谷』

地 址：新竹縣橫山鄉南昌村 尖筆窩1號

電 話：03-5518-101

營業時間：9:00～17:00(週二、三休)

粉絲團： https://www.facebook.com/moon2022101

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