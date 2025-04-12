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新竹縣橫山鄉《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/世外桃花源/森林間小木屋/賞景用餐下午茶住宿休閒露營皆宜『藍月山谷』Iven の窩-分享生命中的美好

2025-04-12 20:35:00 文字：Ivenの窩
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Ivenの窩

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《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/世外桃花源/森林間小木屋/

▲2025.04.06新竹一日遊，第一站來到新竹橫山鄉山上的《藍月山谷》

《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

《藍月山谷》座落在新竹橫山鄉南昌村的山上。

《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

▲進入《藍月山谷》有很多停車位。

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《藍月山谷》的櫃檯，工作人員親切迎賓。

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▲《藍月山谷》菜單：櫃檯下面有看版，飲料、餐點、鹹甜點心皆有，價格親民。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲打卡有送送手工餅乾。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲時逢兒童節連假，打卡也可選送泡泡棒一支。

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▲美麗的Tina老師，童心大起，打卡換 泡泡棒一支，吹起浪漫的泡泡。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲綠意盎然的園區，到處都有黃色大遮陽傘的戶外露天式座位用餐區。

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▲依山傍水，在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

「手工餅乾」$120、「美式咖啡」$110

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▲店家的手工餅乾，微甜香脆好吃，用來配美式咖啡很合宜。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲庭園也有浪費佈置雅緻，紫色玻璃步道，山谷景觀有腳下迎賓。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲每個人都留下到此一遊的美好時光。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲我們點好餐點，在這裡用餐。

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▲在綠意盎然的森林戶外座位休閒區，休憩聊天，很是愜意。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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「辣子雞燴飯」$180

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「手工水餃-韮菜」$130

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「打拋豬飯」$210

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「雞肉咖哩飯」$180

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▲餐點擺盤賞心，料理可口，尤其在森林中的露天式座位間用餐，更是有個享受美食的好心情。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲用餐後，我們繼續往山上閒逛。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲店家的地標，當然也要留影到此一遊。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲小孩的草地滾球區，要請家長陪同才可以使用。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲這裡有獨棟的小木屋，庭園式住宿，很是雅致。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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「月閣雅典」每間住宿都有雅意的名稱。

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▲山上有很多的住宿，除了山光月色、蟲嗚鳥叫，就是寧靜的時光。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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「山林小屋」：露營區三角形雅典小木屋。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲四周都是長滿李子的李樹。 《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲山頂上《藍月山谷咖啡露營》地景。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲在這裡有居高臨下的視野，適逢春雨綿綿，雲霧從遠山的峰谷間彌漫。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲山頭開滿紫花，猶如鄰家女孩的野牡丹，原名蒂牡花。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲所謂山中無歲月的世外桃源境界，就是這意思唄！《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

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▲喜歡寧靜的妹妹說，她可以在這裡住上一整月呢。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩

《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/世外桃花源/森林間小木屋/

▲山中無歲月，猶如世外桃源的《藍月山谷》依山傍水，山谷景觀很美，是個森林系的咖啡廳，清幽舒適，結合露營區小木屋，適合與親朋好友+寵物，來享受擁抱大自然山林美景；在這裡用餐下午茶休閒、住宿，以及露營，都是很美好的；這一天我們在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心的意境十足，特地寫來紀念到此一遊。《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/『藍月山谷』 Ivenの窩


 

『藍月山谷』
地       址：新竹縣橫山鄉南昌村 尖筆窩1號
電       話：03-5518-101
營業時間：9:00～17:00(週二、三休)
粉絲團：《新竹景觀咖啡廳》橫山唯美咖啡廳/世外桃花源/森林間小木屋/https://www.facebook.com/moon2022101

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place新竹縣橫山鄉1號
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美味度
4.75
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.50
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