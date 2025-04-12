▲2025.04.06新竹一日遊，第一站來到新竹橫山鄉山上的《藍月山谷》。
▲《藍月山谷》座落在新竹橫山鄉南昌村的山上。
▲進入《藍月山谷》有很多停車位。
▲《藍月山谷》的櫃檯，工作人員親切迎賓。
▲《藍月山谷》菜單：櫃檯下面有看版，飲料、餐點、鹹甜點心皆有，價格親民。
▲打卡有送送手工餅乾。
▲時逢兒童節連假，打卡也可選送泡泡棒一支。
▲美麗的Tina老師，童心大起，打卡換 泡泡棒一支，吹起浪漫的泡泡。
▲綠意盎然的園區，到處都有黃色大遮陽傘的戶外露天式座位用餐區。
▲依山傍水，在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心。
▲「手工餅乾」$120、「美式咖啡」$110
▲店家的手工餅乾，微甜香脆好吃，用來配美式咖啡很合宜。
▲庭園也有浪費佈置雅緻，紫色玻璃步道，山谷景觀有腳下迎賓。
▲每個人都留下到此一遊的美好時光。
▲我們點好餐點，在這裡用餐。
▲在綠意盎然的森林戶外座位休閒區，休憩聊天，很是愜意。
▲「辣子雞燴飯」$180
▲「手工水餃-韮菜」$130
▲「打拋豬飯」$210
▲「雞肉咖哩飯」$180
▲餐點擺盤賞心，料理可口，尤其在森林中的露天式座位間用餐，更是有個享受美食的好心情。
▲用餐後，我們繼續往山上閒逛。
▲店家的地標，當然也要留影到此一遊。
▲小孩的草地滾球區，要請家長陪同才可以使用。
▲這裡有獨棟的小木屋，庭園式住宿，很是雅致。
▲「月閣雅典」每間住宿都有雅意的名稱。
▲山上有很多的住宿，除了山光月色、蟲嗚鳥叫，就是寧靜的時光。
▲「山林小屋」：露營區三角形雅典小木屋。
▲四周都是長滿李子的李樹。
▲山頂上《藍月山谷咖啡露營》地景。
▲在這裡有居高臨下的視野，適逢春雨綿綿，雲霧從遠山的峰谷間彌漫。
▲山頭開滿紫花，猶如鄰家女孩的野牡丹，原名蒂牡花。
▲所謂山中無歲月的世外桃源境界，就是這意思唄！
▲喜歡寧靜的妹妹說，她可以在這裡住上一整月呢。
▲山中無歲月，猶如世外桃源的《藍月山谷》依山傍水，山谷景觀很美，是個森林系的咖啡廳，清幽舒適，結合露營區小木屋，適合與親朋好友+寵物，來享受擁抱大自然山林美景；在這裡用餐下午茶休閒、住宿，以及露營，都是很美好的；這一天我們在綠意盎然的戶外咖啡座用餐、下午茶，舒適雅心的意境十足，特地寫來紀念到此一遊。
『藍月山谷』
地 址：新竹縣橫山鄉南昌村 尖筆窩1號
電 話：03-5518-101
營業時間：9:00～17:00(週二、三休)
粉絲團：https://www.facebook.com/moon2022101
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