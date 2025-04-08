趁著假日，帶著小孩來到新竹旅遊，來趟知性人文歷史旅行，
規劃了一日遊行程：玫瑰色二手書店、東門市場、辛志平校長故居、
新竹市立動物園、六燃大煙囪下的家、將軍村，景點之間的車程都頗近，
大概是3~7分鐘左右會抵達，沿路還有些在地小吃和伴手禮可以買哦！
玫瑰色二手書店
營業時間：12:00–21:00（週四休）
電話：03 523 0331
地址：新竹市北區集賢街19號
抵達新竹的第一個行程，我們來到了「玫瑰色二手書店」，
這間隱身在巷弄內的書店，主要是提供各式二手書籍，約有兩萬本藏書，
店面有70幾坪，保留老屋的狹窄長廊格局，如迷宮般，頗像偶像劇會出現的場景啊！
分類規劃了多區，木質調書櫃，擺上滿滿書籍，連空氣中都充滿了書香，
你可以在這裡恣意徜徉在書海當中，孩子們還挖寶，找到自己喜歡的書籍呢！
竟然還有天井設計，搭配桌椅植栽，充滿綠意，找個舒服的位置，
盡情閱讀、享受無人打擾的放鬆美妙時光吧！（舒適，冷氣開放）
東門市場
地址：新竹市東區大同路86號
來到新竹旅遊，一定不能錯過歷史悠久，充滿特色的「東門市場」啦！
白天是早市，是婆婆媽媽買菜族熱點，晚間則是時下年輕人最愛的美食街！
其實整天都有各式店家，在這裡販售在地小吃，滿滿的美食琳瑯滿目，
光看就讓人垂涎三尺，誰說新竹是美食沙漠啊？？一點也不，好嗎？？
東門市場鄰近新竹市政府、火車站商圈，原址可追溯到西元1900年，
是有歷史故事的市場唷！從民間市場，後續又改為公有市場，第二次世界大戰後，
政府出資整修，是台灣第一座鋼筋混泥土式的集合市場，也是全新竹第一座，
擁有手扶梯的市場，在當時來說，可是全台最現代化的繁榮市場哦！
可延伸到在地的信仰中心－城隍廟，也隱身在市場商圈內，可以看到許多人特地來這拜拜，
順便到旁邊的小吃攤吃美食。我們來新竹旅遊的午餐，就是在這裡覓食的，好方便哦！
東門市場的美食，展現了在地的特色：新竹米粉、新竹貢丸，還有好多賣肉丸、
壽司、麵食、臭豆腐、甜不辣的店家，都可以吃看看喔！！別忘了買點新竹的伴手禮唷！
辛志平校長故居
營業時間：09:00–17:00（週一休）
電話：03 522 0351
地址：新竹市東區東門街32號
這座日式建築－辛志平校長故居是市定古蹟哦！又名辛公館，
約西元1922年建的，是辛志平在新竹中學，擔任校長住的宿舍，
佔地約200坪，四周庭園環繞，環境優美，書齋窗外有種植羅漢松。
內有歷史收藏品，這邊亦有規劃成餐廳／咖啡廳，
平時都會有人來這裡拍照、用餐，造訪當天，還有新人包場，
在這舉辦美式戶外婚禮／婚宴呢！溫馨又有特色的婚禮活動，感覺很棒喔～
新竹市立動物園
營業時間：09:00–17:00,16:20停止售票（週一休）
電話： 03 522 2194
地址：新竹市東區食品路66號
門票資訊：$50／全票、$25／優待票、$40／團體票
官網：https://zoo-info.hccg.gov.tw/
新竹市立動物園是全台現址最古老的動物園唷！於西元1936年正式創園，
也是全台三間公立動物園之一，園區佔地約2.7公頃，屬於小型園區，
大約可以停留1～2小時，園區雖不大，但人潮頗多，相當熱門。
停車場一度還排隊呢！園區內規劃設置了大象門、洗足池、何國華紀念碑、
噴水池、石燈、河馬池、黃魚鴞的家、故事屋、食物森林及動物園紀念品店等。
動物種類有：馬來猴、孟加拉虎、長鼻浣熊、鴕鳥、河馬、
台灣獼猴、羊駝、黑肚綿羊、絨鼠和蘇卡達象龜，共２０幾種動物，
很適合帶孩子們來走走看看，觀察一下可愛動物們～
孩子們看到這些動物們，興奮不已，不停詢問該動物的相關知識，其實啊～
園區內貼心設有各種介紹標示牌，讓孩子們瀏覽，也更了解動物們的習性和特色。
邊走邊玩邊觀察動物，還可以到園區的紀念品店逛逛，
這裡販售動物週邊商品，園區旁還有熱鬧的市集（晚上是夜市），
賣好多小吃唷！規模還不小，目測應該超過50攤以上吧！
人潮蠻多的，夜市牛排、熱狗、地瓜球、烤玉米、章魚小丸子、蚵仔煎、
糖炒栗子、炸雞翅、木瓜牛奶、西瓜汁及冬瓜茶等，每攤都想吃看看呀！
六燃大煙囪下的家
營業時間：週四五14:00–19:30，週六日10:00-19:30（12月後預約開放，預約專線 03-5425079）
地址： 300新竹市東區建美路38號
六燃大煙囪下的家為戰後眷村時期興建的眷舍，後方的歷史建築－
「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為日治時期興建，至今已有七八十年歷史啦！
廠房舊時主要任務為合成＂異辛烷＂，以提供戰鬥機引擎，
效率與壽命的汽油添加物，廠區保存完整，並已設為保存區，目前修復工程進行中，
＂屋中有屋＂、＂空中樓閣＂是這建築的主要特色，曾是國民政府來台後眷村人的家，
是重要的眷村遺跡，結合戰爭、科技與眷村文化的歷史建築，目前眷舍裡面也有許多相關介紹哦！
將軍村 Hsinchu
營業時間：週二~週日上午10:00-下午6:00 （週一休）
電話：03 572 0825
地址：新竹市東區金城一路69號
將軍村原名金城新村，建於西元1959年4月，顧名思義，這裡住的幾乎都是將軍唷！
據說曾聚集百顆星星的多位將軍居住在此，，亦稱「百顆星星的家」，
以前都是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上，領導幹部及家眷的家，也就是眷村啦！
當時共有89棟眷舍，隨著時間過去，目前保留下來的建築僅剩15棟，
並於民國104年登錄為歷史建築唷！將軍村建築外觀是參考當時美軍顧問團宿舍的格局，
每棟都是獨棟設計，房舍立於草皮庭院中央，每一戶面積約100坪以上，
真的好大唷！相較於一般眷村以排為單位、家家相向的形式，是相當豪華的眷村呢！
現在的將軍村，修復活化再運用， 有許多展覽活動及文創攤位喔！
隱身在建築的屋後，轉個彎，你會發現新大陸！有好多攤位聚集，
可以吃逛挖寶唷！部份房舍內，還有展示介紹眷村歷史，從磚瓦人物故事，
了解物力維艱年代，眷村人的生活智慧，是蠻值得造訪的歷史特色景點呢！
後記：
新竹自由行一日遊，是趟充滿知性人文歷史的旅行，
規劃了行程：玫瑰色二手書店、東門市場、辛志平校長故居、
新竹市立動物園、六燃大煙囪下的家、將軍村，景點之間的車程都頗近，
大概是3~7分鐘左右會抵達，沿路還有些在地小吃和伴手禮可以買哦！