趁著假日，帶著小孩來到新竹旅遊，來趟知性人文歷史旅行，

規劃了一日遊行程：玫瑰色二手書店、東門市場、辛志平校長故居、

新竹市立動物園、六燃大煙囪下的家、將軍村，景點之間的車程都頗近，

大概是3~7分鐘左右會抵達，沿路還有些在地小吃和伴手禮可以買哦！

玫瑰色二手書店

營業時間：12:00–21:00（週四休）

電話：03 523 0331

地址：新竹市北區集賢街19號



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抵達新竹的第一個行程，我們來到了「玫瑰色二手書店」，

這間隱身在巷弄內的書店，主要是提供各式二手書籍，約有兩萬本藏書，

店面有70幾坪，保留老屋的狹窄長廊格局，如迷宮般，頗像偶像劇會出現的場景啊！

分類規劃了多區，木質調書櫃，擺上滿滿書籍，連空氣中都充滿了書香，

你可以在這裡恣意徜徉在書海當中，孩子們還挖寶，找到自己喜歡的書籍呢！

竟然還有天井設計，搭配桌椅植栽，充滿綠意，找個舒服的位置，

盡情閱讀、享受無人打擾的放鬆美妙時光吧！（舒適，冷氣開放）

東門市場

地址：新竹市東區大同路86號



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來到新竹旅遊，一定不能錯過歷史悠久，充滿特色的「東門市場」啦！

白天是早市，是婆婆媽媽買菜族熱點，晚間則是時下年輕人最愛的美食街！

其實整天都有各式店家，在這裡販售在地小吃，滿滿的美食琳瑯滿目，

光看就讓人垂涎三尺，誰說新竹是美食沙漠啊？？一點也不，好嗎？？

東門市場鄰近新竹市政府、火車站商圈，原址可追溯到西元1900年，

是有歷史故事的市場唷！從民間市場，後續又改為公有市場，第二次世界大戰後，

政府出資整修，是台灣第一座鋼筋混泥土式的集合市場，也是全新竹第一座，

擁有手扶梯的市場，在當時來說，可是全台最現代化的繁榮市場哦！

可延伸到在地的信仰中心－城隍廟，也隱身在市場商圈內，可以看到許多人特地來這拜拜，

順便到旁邊的小吃攤吃美食。我們來新竹旅遊的午餐，就是在這裡覓食的，好方便哦！

東門市場的美食，展現了在地的特色：新竹米粉、新竹貢丸，還有好多賣肉丸、

壽司、麵食、臭豆腐、甜不辣的店家，都可以吃看看喔！！別忘了買點新竹的伴手禮唷！

辛志平校長故居

營業時間：09:00–17:00（週一休）

電話：03 522 0351

地址：新竹市東區東門街32號



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這座日式建築－辛志平校長故居是市定古蹟哦！又名辛公館，

約西元1922年建的，是辛志平在新竹中學，擔任校長住的宿舍，

佔地約200坪，四周庭園環繞，環境優美，書齋窗外有種植羅漢松。

內有歷史收藏品，這邊亦有規劃成餐廳／咖啡廳，

平時都會有人來這裡拍照、用餐，造訪當天，還有新人包場，

在這舉辦美式戶外婚禮／婚宴呢！溫馨又有特色的婚禮活動，感覺很棒喔～

新竹市立動物園

營業時間：09:00–17:00,16:20停止售票（週一休）

電話： 03 522 2194

地址：新竹市東區食品路66號

門票資訊：$50／全票、$25／優待票、$40／團體票

官網：https://zoo-info.hccg.gov.tw/



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新竹市立動物園是全台現址最古老的動物園唷！於西元1936年正式創園，

也是全台三間公立動物園之一，園區佔地約2.7公頃，屬於小型園區，

大約可以停留1～2小時，園區雖不大，但人潮頗多，相當熱門。

停車場一度還排隊呢！園區內規劃設置了大象門、洗足池、何國華紀念碑、

噴水池、石燈、河馬池、黃魚鴞的家、故事屋、食物森林及動物園紀念品店等。

動物種類有：馬來猴、孟加拉虎、長鼻浣熊、鴕鳥、河馬、

台灣獼猴、羊駝、黑肚綿羊、絨鼠和蘇卡達象龜，共２０幾種動物，

很適合帶孩子們來走走看看，觀察一下可愛動物們～

孩子們看到這些動物們，興奮不已，不停詢問該動物的相關知識，其實啊～

園區內貼心設有各種介紹標示牌，讓孩子們瀏覽，也更了解動物們的習性和特色。

邊走邊玩邊觀察動物，還可以到園區的紀念品店逛逛，

這裡販售動物週邊商品，園區旁還有熱鬧的市集（晚上是夜市），

賣好多小吃唷！規模還不小，目測應該超過50攤以上吧！

人潮蠻多的，夜市牛排、熱狗、地瓜球、烤玉米、章魚小丸子、蚵仔煎、

糖炒栗子、炸雞翅、木瓜牛奶、西瓜汁及冬瓜茶等，每攤都想吃看看呀！

六燃大煙囪下的家

營業時間：週四五14:00–19:30，週六日10:00-19:30（12月後預約開放，預約專線 03-5425079）

地址： 300新竹市東區建美路38號



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六燃大煙囪下的家為戰後眷村時期興建的眷舍，後方的歷史建築－

「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為日治時期興建，至今已有七八十年歷史啦！

廠房舊時主要任務為合成＂異辛烷＂，以提供戰鬥機引擎，

效率與壽命的汽油添加物，廠區保存完整，並已設為保存區，目前修復工程進行中，

＂屋中有屋＂、＂空中樓閣＂是這建築的主要特色，曾是國民政府來台後眷村人的家，

是重要的眷村遺跡，結合戰爭、科技與眷村文化的歷史建築，目前眷舍裡面也有許多相關介紹哦！

將軍村 Hsinchu

營業時間：週二~週日上午10:00-下午6:00 （週一休）

電話：03 572 0825

地址：新竹市東區金城一路69號



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將軍村原名金城新村，建於西元1959年4月，顧名思義，這裡住的幾乎都是將軍唷！

據說曾聚集百顆星星的多位將軍居住在此，，亦稱「百顆星星的家」，

以前都是陸軍金門防衛指揮部所屬的團長級以上，領導幹部及家眷的家，也就是眷村啦！

當時共有89棟眷舍，隨著時間過去，目前保留下來的建築僅剩15棟，

並於民國104年登錄為歷史建築唷！將軍村建築外觀是參考當時美軍顧問團宿舍的格局，

每棟都是獨棟設計，房舍立於草皮庭院中央，每一戶面積約100坪以上，

真的好大唷！相較於一般眷村以排為單位、家家相向的形式，是相當豪華的眷村呢！

現在的將軍村，修復活化再運用， 有許多展覽活動及文創攤位喔！

隱身在建築的屋後，轉個彎，你會發現新大陸！有好多攤位聚集，

可以吃逛挖寶唷！部份房舍內，還有展示介紹眷村歷史，從磚瓦人物故事，

了解物力維艱年代，眷村人的生活智慧，是蠻值得造訪的歷史特色景點呢！

後記：

新竹自由行一日遊，是趟充滿知性人文歷史的旅行，

規劃了行程：玫瑰色二手書店、東門市場、辛志平校長故居、

新竹市立動物園、六燃大煙囪下的家、將軍村，景點之間的車程都頗近，

大概是3~7分鐘左右會抵達，沿路還有些在地小吃和伴手禮可以買哦！