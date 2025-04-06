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★新竹親子一日遊景點★ 金勇番茄農場，免門票參觀採蕃茄採草莓還有農特產品可以買｜霏霓莫屬

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2025-04-06 10:28:00 文字：Tin
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金勇番茄農場 ★宜蘭公園★ 頭城運動公園，一次玩兩座兒童遊戲場，全台首創手免門票參觀採蕃茄採草莓趣

★新竹親子景點★ 金勇番茄農場，全國番茄品種最多的休閒農場，

 

金勇番茄農場 位於新竹縣關西鎮，位於台三線北二高關西交流道下。有種植多達30幾種番茄品種是全台番茄品種最多的休閒農場，來這可以採番茄、採草莓、採甜椒還能體驗客家搗麻糬活動，好玩又有趣的親子行程，很推薦的新竹一日遊親子景點。

金勇番茄農場-交通資訊怎麼去


檢視較大的地圖(點選可直接導航)
地址: 新竹縣關西鎮16張2鄰35-1號
營業時間: 08:30-17:00 免費參觀
停車場: 路邊停放或付費停車場
★新竹親子景點★ 金勇番茄農場，全國番茄品種最多的休閒農場，
看到路邊停滿車就知道到了

金勇番茄農場-環境分享

新竹採果推薦，免門票參觀可以採蕃茄、採草莓還有採甜椒等。小孩最喜歡採果體驗了，自己採的總是最好吃!

★新竹親子景點★ 金勇番茄農場，全國番茄品種最多的休閒農場，

去內灣時經過這座農場，姊妹對於採果一直都很有興趣，印象中看過許多人分享決定直接進去，這裡不止有蕃茄還有草莓以及甜椒～都能體驗採果！

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2025年3月30日採果的現場資訊

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#採草莓 預計在4月中前就會結束，目前每斤$380
室內高架採草莓不用考慮天氣因素，滿一斤現在直接送$100(可以選擇兌換草莓杯或草莓煉乳冰沙/草莓優格飲料)

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#採蕃茄或甜椒 每斤$200採果再優惠85折
是全國唯一番茄品種最多的休閒農場，每年10月到5月開放採果，有20種以上的品種，不能邊採邊吃，直接用手摘下不能用剪刀喔！

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#客家搗麻糬 來這居然可以體驗搗麻糬，每鍋$200
開放時間09:00-16:30直接到現場櫃檯報名體驗

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我們假日去有超多遊覽車接連進來，團體來都有安排導覽介紹去認識各種番茄品種～現場可以直接買切好的番茄、蔬菜還有草莓等

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採果是種樂趣，孩子們來都會想體驗自己採但其實我們發現直接買似乎比較便宜XD

#金勇番茄農場
地址: 新竹縣關西鎮16張2鄰35-1號
營業時間: 08:30-17:00

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