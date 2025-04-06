新竹採果推薦，免門票參觀可以採蕃茄、採草莓還有採甜椒等。小孩最喜歡採果體驗了，自己採的總是最好吃!

去內灣時經過這座農場，姊妹對於採果一直都很有興趣，印象中看過許多人分享決定直接進去，這裡不止有蕃茄還有草莓以及甜椒～都能體驗採果！

2025年3月30日採果的現場資訊

#採草莓 預計在4月中前就會結束，目前每斤$380

室內高架採草莓不用考慮天氣因素，滿一斤現在直接送$100(可以選擇兌換草莓杯或草莓煉乳冰沙/草莓優格飲料)

#採蕃茄或甜椒 每斤$200採果再優惠85折

是全國唯一番茄品種最多的休閒農場，每年10月到5月開放採果，有20種以上的品種，不能邊採邊吃，直接用手摘下不能用剪刀喔！

#客家搗麻糬 來這居然可以體驗搗麻糬，每鍋$200

開放時間09:00-16:30直接到現場櫃檯報名體驗

我們假日去有超多遊覽車接連進來，團體來都有安排導覽介紹去認識各種番茄品種～現場可以直接買切好的番茄、蔬菜還有草莓等

採果是種樂趣，孩子們來都會想體驗自己採但其實我們發現直接買似乎比較便宜XD

#金勇番茄農場

地址: 新竹縣關西鎮16張2鄰35-1號

營業時間: 08:30-17:00

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