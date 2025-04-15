這次我們來試試在網路評價兩極的《山上走走》，有人說它是必訪燒肉名單，也有人說只是賣氛圍的噱頭更說很空虛吃不飽；我沒有太多預設，只是帶著點懷疑也帶點期待，一起來看看吧！

位於熱鬧的新竹中正區，《山上走走》藏身在一條靜巷內，門面低調、略帶神秘感。外觀簡單但不失質感。

座位間距舒服，不會太擁擠但椅子下方結構若沒注意容易不小心絆到，移動時建議多加留意。

另外，店內水族箱裡頭悠游著許多水母，搭配會變色的燈光，整體氛圍柔和又夢幻，在等待出餐的時候，看著水母緩慢漂浮，真的滿療癒的。

我看著這群魚慢慢游過珊瑚，

突然覺得這頓燒肉好像也不只是吃飯，而是讓人放鬆、沉靜下來的一種儀式。

這份1580元的無菜單套餐，是根據當天的新鮮食材進貨狀況設計的，菜色不一定固定，但基本結構與核心主菜會維持一定水準。

開場的小菜與鮭魚卵沙拉屬於比較清爽的組合，小菜可免費續加，雖然對我來說不是特別驚艷，但還算稱職地負責開胃。

鮭魚卵一入口就「啵」地爆開，鹹香濃郁、海味瞬間竄上來，生菜搭配酸甜帶點果香的醬汁，吃起來不膩口，是滿舒服的開始。

桌上的醬料碟配置也很實用：左邊是檸檬汁，清爽解膩；中間是燒肉醬，帶甜味、適合熟食類；最右邊是玫瑰鹽，簡單提味、最能吃出肉的原香。整體搭配下來，每一道肉都能找到最適合它的味道平衡。

蔥鹽（左）、昆布鹽（中）、蒜片（右）

套餐的開始是和牛牛肉麵，老實說湯頭我個人不太懂，說不上喜不喜歡，就當作暖胃的開場吧！不過牛肉真的很嫩，這點是加分的。

接著的和牛雜炊粥我就滿喜歡了，米飯吸飽牛肉高湯，口感溫潤綿滑，有一種舒服的結尾感，簡單卻讓人記得住。

松葉蟹貝堡這道真的讓我眼睛一亮，外型討喜，入口後蟹肉細膩、鮮甜中帶鹹香，層次很穩、味道也乾淨。

整體份量不算大，但吃得出用料不手軟，是一道吃了會讓人點頭的誠意之作。

龍蝦海膽燒：濃郁海味香氣更上一層，龍蝦彈牙、海膽化口，是高級感十足的一品

牛肉盛和一上桌，搭配乾冰煙霧繚繞，視覺效果直接拉滿，非常有儀式感肉擺放在木盒格子中，每一塊切得厚薄剛好，油花閃著光，看起來就超好吃！

服務人員建議從油脂豐富的肉先烤，讓整體味覺節奏更順，吃起來更有層次。

肩小排｜這塊油脂量很驚人，第一口真的會嚇到，一定要搭配柚子醋清口才不會膩。

不過第二片讓朋友試著微焦處理後，整體油膩感就收斂了不少，焦香氣加上搭配柚子醋，從「太多」變成「剛剛好」。

板腱｜這塊肉一上烤網厚切＋漂亮的油花分布，光是看著它在炭火上慢慢變色，就讓人忍不住吞口水。

烤到五分熟，外表微微焦香、裡面還保有嫩度，咬下去是實打實的「肉感」，帶點嚼勁但完全不柴，越咬越出肉味搭配昆布鹽，能把板腱本身的風味更往上拉，鹹香中帶一點海的鮮度，收得很乾淨、很剛好。

豬肋條、橫膈膜這兩款肉是比較有咬感的類型豬肋條油脂分布均勻，吃起來帶點嚼勁、但不難咬，搭配蒜片一起入口多了層次感，鹹香之中帶著肉汁，很順口。

橫膈膜筋膜感明顯，但彈性十足，搭配蔥鹽剛剛好，咀嚼之後的香氣會慢慢釋放出來，是那種愈吃愈能體會風味的肉款。

這兩款不屬於入口即化的類型，但如果你喜歡肉的口感多一點層次，應該會覺得滿有意思的。

精選亮點月見和牛紐約客真的誇張好吃，服務人員幫忙烤到剛剛好的熟度。

直接放上熱騰騰的越光米，再加上一顆生蛋黃淋上醬汁我的口水流不停了。

肉一進嘴就是滑！嫩！香！蛋液裹住牛肉整個升級，底下的米飯吸滿醬汁＋肉汁＋蛋黃液，吃一口真的會沉默。

和牛海膽捲壽司：海膽的鮮味與和牛油脂層層交疊，口感細緻超奢華！

酥炸和牛排：外酥內嫩、肉汁飽滿，熟度掌握得剛剛好，這道我耶超愛。

甜點「金箔冰淇淋」…..閃閃發光的冰淇淋一上桌，視覺奢華滿分入口是濃濃奶香味。

冰涼滑順，一吃心情也跟著亮了是一種吃了會讓人微笑的甜。

甜點是布丁配高山茶，布丁本身很滑、很細，吃起來奶香濃，不過甜度略高一點點。好在旁邊那杯熱茶香氣超清爽，一口布丁配一口茶，甜味剛好被拉平。

這組合比我想像中更搭，吃完有種「嗯～剛好收心」的感覺。

心得感想｜吃得巧菜色變化讓人期待再訪這種浮誇但不過度的無菜單套餐，吃完的感覺是「剛剛好」：有視覺、有味覺、有巧思，還有不確定性帶來的小驚喜。

不可能每間店都無可挑剔，而我對每一家店的判斷，都不只看一次體驗。我會留一點餘地，也會多一次機會。 因為質疑，從來不是否定，而是一種想更了解它的方式我自己是覺得，有機會的話，還會想再來看看下一季的菜色變化。

店家資訊：

山上走走 日式無菜單燒肉專門店

地址：新竹市東區中正路96巷24號

營業時間：

11:30–15:30、17:30–21:30

電話：03 610 9639

（建議提前預約）