當天氣不作美、計畫被大雨打亂，不妨改走室內行程，雨天也能開心出遊不掃興！窩客島這次特別精選全台5大超夯觀光工廠，不僅躲得了雨，還能邊玩邊長知識，是雨天出遊的超強備案。從被譽為台版兼六園的沉香森林館，到好拍又好吃的糖果DIY工廠，各種體驗豐富又有趣，保證大小朋友都玩得開心，雨天也能安排得超有質感。



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▲位在宜蘭蘇澳的森學苑，是由在地經營超過30年的昆晉實業木材廠轉型而來的木業文化園區，雖然場館不算大，但內容超豐富/森學苑提供、WalkerLand窩客島整理



桃園／探索繽紛色彩的雄獅文具想像力製造所

藏身在龍潭綠意中的「雄獅文具想像力製造所」，根本是小朋友的天堂、大人也會愛上的室內景點！這裡是雄獅文具轉型後打造的互動式美術館，不再只是走馬看花，而是可以實際動手做、玩中學的創意基地。從彩色筆DIY、塗鴉牆、五感互動裝置，到各種富有設計感的展示空間，整個館內像一場走進創意腦袋裡的冒險旅程。不分年齡，每個人都能盡情揮灑自己的想像力。三層樓空間規劃得超豐富，還有食堂、展覽、教室等可以安排半天以上的行程，尤其適合雨天帶孩子放電、親子共遊，或平日來趟不被打擾的藝術放風行程。



▲雄獅文具轉型後打造的互動式美術館/雄獅文具想像力製造所提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭／樹木主題故事館的森學苑

此外，為慶祝雄獅文具邁入70週年，由品牌打造的「雄獅文具想像力製造所」將於4月19日、4月20日盛大舉辦第三屆「作繪來野餐」。這次活動在佔地2,700坪的園區中登場，主打南洋度假風結合藝術手作與美食饗宴三大亮點，整體規模與內容全面升級。凡購買單人一日券，不只可入場同樂，還能直接帶走市價680元的潮流 Jansport Luna 萬用小包，超划算。活動當天前100名持票入場者，還能現場免費喝到一顆現剖椰子，光聽就覺得夏天氣氛直接拉滿。▲雄獅文具想像力製造所將於4月19日、4月20日盛大舉辦第三屆「作繪來野餐」/雄獅文具想像力製造所提供、WalkerLand窩客島整理

位在宜蘭蘇澳的「森學苑」，是由在地經營超過30年的「昆晉實業」木材廠轉型而來的木業文化園區，雖然場館不算大，但內容超豐富。一走進去就能聞到舒服的木頭香氣，整個空間挑高寬敞，以清水模和原木打造出自然又有質感的氛圍。館內有免費的木頭遊戲區，擺滿各種木製益智玩具，小朋友一定玩到不想走。另外也有超好玩的木工DIY，像是鑰匙圈、盆栽座、小椅子都能親手製作，很適合親子來場療癒的一日遊。逛完還可以到商品區選購台灣原木製的生活好物與文創小物，從體驗到購物一次滿足。



▲位在宜蘭蘇澳的森學苑，是由在地經營超過30年的昆晉實業木材廠轉型而來的木業文化園區，雖然場館不算大，但內容超豐富/森學苑提供、WalkerLand窩客島整理



南投／超多糖果的菓風製菓工場

位在南投南崗工業區的「菓風製菓工場」是由專做製糖的菓風食品打造的甜點主題觀光工廠，2023年6月開幕至今已成為親子族群的新寵。整個空間不僅免費參觀，還結合了日式庭園造景、超多可愛的糖果裝置藝術，像是巨大馬卡龍、棒棒糖、還有象徵品牌的大型「菓之樹」，整個拍照拍到手機沒電。



▲位在南投南崗工業區的菓風製菓工場，是由專做製糖的菓風食品打造的甜點主題觀光工廠/菓風製菓工場提供、WalkerLand窩客島整理

館內除了可以看到師傅現場拉糖、了解傳統製糖器具，也有設計感十足的糖果牆與互動區可拍照打卡。參觀採預約制，散客假日才開放，記得要先上官方FB預約。如果想更好玩，也可以選擇DIY體驗，像是壓糖、做棒棒糖或巧克力餅乾，課程內容會定期更新，小朋友來保證超開心。最後的販售區還有超多可愛糖果禮盒，像是壽司造型的糖果、OK繃巧克力，創意度滿分，買來送人或自己吃都很可以。



▲菓風製菓工場參觀採預約制，散客假日才開放/菓風製菓工場提供、WalkerLand窩客島整理



雲林／療癒系的澄霖沉香味道森林館

如果最近在找雲林的好去處，那一定不能錯過「澄霖沉香味道森林館」，這裡根本是台版兼六園，庭園景色美到讓人誤以為一秒飛日本，日式庭園搭配落羽松步道，氛圍超級療癒，走一圈心情都會變好。園區主打沉香主題，是結合森林系美景與觀光工廠的特色景點。



▲澄霖沉香味道森林館即使遇上下雨，也有大片室內展區可以逛/澄霖沉香味道森林館提供、WalkerLand窩客島整理



園區除了有販售香氛、保養品，還能玩DIY、餵小動物，還有和服體驗、可折抵消費的門票設計，超適合親子或情侶來這裡放慢腳步、享受森林系的靜好時光。即使遇上下雨，也有大片室內展區可以逛，雨天來訪依然能拍照、購物、體驗DIY，是個不分晴雨都值得一遊的療癒系景點。



▲澄霖沉香味道森林館被譽為台版兼六園，庭園景色美到讓人誤以為一秒飛日本/澄霖沉香味道森林館提供、WalkerLand窩客島整理



台南／木質系遊樂場的美雅家具觀光工廠

如果你對家具不只是實用，還在意它背後的工藝與故事，那你一定會愛上「美雅家具觀光工廠」。這間在地深耕的家具老品牌，從設計到製作一手包辦，把每一件家具都當成藝術品在雕琢。他們更成立觀光工廠，打開工廠大門，讓大家親眼看見木製家具的製程，也讓人重新認識台灣傳統產業的價值。



▲美雅家具觀光工廠從設計到製作一手包辦，把每一件家具都當成藝術品在雕琢/美雅家具觀光工廠提供、WalkerLand窩客島整理



園區內有戶外休憩區、文化展示空間、木工DIY教室、創意商品區等，無論是親子家庭還是學生、社團都很適合來這裡感受木頭的溫度、認識木工技術。不定期還有木設計展或講座，傳承職人精神的同時，也希望激發年輕一代對設計的熱情。來這不只是參觀，更像是在一場與生活美學有關的交流旅程。



▲美雅家具觀光工廠從設計到製作一手包辦，把每一件家具都當成藝術品在雕琢/美雅家具觀光工廠提供、WalkerLand窩客島整理

雄獅文具想像力製造所

地址：龍潭區中原路二段188號

電話：03 411 6888

營業時間：9:00-17:00，週二、三公休

雄獅文具想像力製造所官網

森學苑

地址：宜蘭縣蘇澳鎮德興七路1號

電話：03 990 6585

營業時間：08:30-17:30，週二公休

森學苑官網

菓風製菓工場

地址：南投縣南投市南崗三路107號

電話：04 9225 7266

營業時間：依預約時間而定

菓風製菓工場官網

澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來路75-6號

電話：05 622 5757

營業時間：08:30-17:30

澄霖沉香味道森林館官網

美雅家具觀光工廠

地址：台南市白河區馬稠後里甘宅101-1號

電話：06 681 7456

營業時間：週三至週日09:00-17:00

美雅家具觀光工廠官網

雨天不掃興！全台室內觀光工廠精選