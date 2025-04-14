位於桃園市大園區的

【國巨洋傘文創園區】

是一間以洋傘為主題的觀光工廠，

館內展示了製傘文物以及各式代工的珍藏華麗洋傘，

還能動手體驗DIY彩繪雨傘，

並到「降雨體驗廊道」撐傘感受不同強度的雨量，

是來桃園親子旅遊的好處。

【國巨洋傘文創園區】

【門票資訊】

全票 NT$100

優待票 NT$50 (65歲含以上長者、身心障礙者)

免費入園 (5歲以下孩童)

(ps.每張門票限抵用一項商品，恕不累計折抵)

「國巨洋傘文創園區」

建築風格以抗10級風的異形傘及z字外牆來建構，

設計以生態、節能、減廢、健康為目標，

並以多樣的工程法達到節能效率65％，

是銀級綠建築文創園區。

▼異型傘

這是歷經3年研發、測試，

開發全球首支動力學終極防風雨傘，

外型如隱型轟炸機B-2，可抵擋10級強風。

▼戶外區

全台首創雨水回收再利用的「降雨體驗廊道」，

模擬每小時時雨量，

有大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨，，

可撐傘感受不同強度的雨量。

噴灑的水由「貯留型雨水貯留系統」回收再利用，

不會造成資源的浪費。

▼還放有裝置藝術品，很好拍！

▼可了解介紹洋傘的訂製與製作過程

▼2樓展區

這裡記錄展示製傘產業興衰縮影，

以及製傘的相關文物，

並透過研發升級轉型生產頂級洋傘，

創設自有品牌P+5，

成為全球知名的洋傘製造商。

▼傘骨、傘布展示

▼可體驗陽傘的降溫測試 ▼精品陽傘展非區(3樓) 展示多年來各式代工的珍藏華麗洋傘，特別又好拍。

▼DIY教室(2樓) 提供「小小設計師」彩繪雨傘DIY活動， 在課程中會導入傘的結構、功能、製作， 並讓親子共同手繪出屬於自己獨一無二的雨傘。 PS.活動採現場購票登記，每日有4場。

▼商品區(2樓)

展示、販售多款陽傘、晴雨傘，

喜歡可購買帶回。

▼這裡也有放置一個可愛看版，

供遊客拍照打卡。

▼P+5咖啡廳

販售各式飲品、咖啡、甜點，可使用門票折抵，

只是一張門票只能折一個商品，不能累計。

▼我們買了一杯咖啡、一個甜甜圈，

享用下午茶的悠閒時光。

▼B1 展覽廳

目前展出的是「陶韻墨香」，展期至3月底，

有時間也可來逛逛欣賞。

《蛋寶543》

這一次來到桃園大園的

【國巨洋傘文創園區】

認識了陽傘的製作流程與產業興衰，

還看到了異型傘及許多特別的陽傘，

也體驗了降雨廊道，很有趣。

只是園區不大，若沒有做DIY，很快就逛完了，

建議想來的朋友們，

可以再找另一個景點搭配，豐富行程。

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

❤️ FB：蛋寶趴趴go

❤️ IG：egg_papago

更多桃園美食、桃園住宿、桃園旅遊：

[桃園景點] Xpark 水族館 13大主題展區參觀路線攻略 #桃園高鐵站景點 @蛋寶趴趴go

[桃園龍潭住宿] 名人堂花園大飯店 棒球名人堂 史努比主題飯店 #桃園龍潭親子飯店 @蛋寶趴趴go

[龍潭美食] 養心茶樓蔬食飲茶(名人堂花園大飯店) 蔬食料理港式飲茶 #桃園龍潭聚餐推薦 @蛋寶趴趴go

[桃園美食] 夏慕尼新香榭鐵板燒 桃園中正店 王品集團鐵板燒 菜色豐富 #桃園約會慶生餐廳 @蛋寶趴趴go

[桃園美食] 隼居酒屋 藝文特區質感清酒吧 唎酒師給你成熟大人味！#桃園居酒屋 鳥久居酒屋新品牌 @蛋寶趴趴go

[中壢美食] 點點心台灣 大江店 超人氣港式點心 豬仔流沙包 #大江購物中心餐廳 @蛋寶趴趴go