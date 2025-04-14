位於桃園市大園區的
【國巨洋傘文創園區】
是一間以洋傘為主題的觀光工廠，
館內展示了製傘文物以及各式代工的珍藏華麗洋傘，
還能動手體驗DIY彩繪雨傘，
並到「降雨體驗廊道」撐傘感受不同強度的雨量，
是來桃園親子旅遊的好處。
【國巨洋傘文創園區】
- 地址：桃園市大園區國際路一段105巷18號 (有停車場)
- 電話：03-3852987
- 營業時間：09:30~17:00
- FB：國巨洋傘文創園區
【門票資訊】
- 全票 NT$100
- 優待票 NT$50 (65歲含以上長者、身心障礙者)
- 免費入園 (5歲以下孩童)
(ps.每張門票限抵用一項商品，恕不累計折抵)
「國巨洋傘文創園區」
建築風格以抗10級風的異形傘及z字外牆來建構，
設計以生態、節能、減廢、健康為目標，
並以多樣的工程法達到節能效率65％，
是銀級綠建築文創園區。
▼異型傘
這是歷經3年研發、測試，
開發全球首支動力學終極防風雨傘，
外型如隱型轟炸機B-2，可抵擋10級強風。
▼戶外區
全台首創雨水回收再利用的「降雨體驗廊道」，
模擬每小時時雨量，
有大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨，，
可撐傘感受不同強度的雨量。
噴灑的水由「貯留型雨水貯留系統」回收再利用，
不會造成資源的浪費。
▼還放有裝置藝術品，很好拍！
▼可了解介紹洋傘的訂製與製作過程
▼2樓展區
這裡記錄展示製傘產業興衰縮影，
以及製傘的相關文物，
並透過研發升級轉型生產頂級洋傘，
創設自有品牌P+5，
成為全球知名的洋傘製造商。
▼可體驗陽傘的降溫測試
▼精品陽傘展非區(3樓)
展示多年來各式代工的珍藏華麗洋傘，特別又好拍。
▼DIY教室(2樓)
提供「小小設計師」彩繪雨傘DIY活動，
在課程中會導入傘的結構、功能、製作，
並讓親子共同手繪出屬於自己獨一無二的雨傘。
PS.活動採現場購票登記，每日有4場。
▼商品區(2樓)
展示、販售多款陽傘、晴雨傘，
喜歡可購買帶回。
▼這裡也有放置一個可愛看版，
供遊客拍照打卡。
▼P+5咖啡廳
販售各式飲品、咖啡、甜點，可使用門票折抵，
只是一張門票只能折一個商品，不能累計。
▼我們買了一杯咖啡、一個甜甜圈，
享用下午茶的悠閒時光。
▼B1 展覽廳
目前展出的是「陶韻墨香」，展期至3月底，
有時間也可來逛逛欣賞。
《蛋寶543》
這一次來到桃園大園的
【國巨洋傘文創園區】
認識了陽傘的製作流程與產業興衰，
還看到了異型傘及許多特別的陽傘，
也體驗了降雨廊道，很有趣。
只是園區不大，若沒有做DIY，很快就逛完了，
建議想來的朋友們，
可以再找另一個景點搭配，豐富行程。
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