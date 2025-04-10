如果你有機會來嘉義，千萬別錯過這個超有趣又超佛心的景點：白人牙膏觀光工廠！不僅完全免門票，而且一進園區就請你吃紅豆冰棒，還不只這樣，現場還有汽水和咖啡可以免費無限暢飲（是不是很狂？），整個園區還有復古味十足的「將軍府」，然後牙膏、漱口水等都比外面的通路更低價！白人牙膏觀光工廠真的是CP值爆表的好去處！

白人牙膏觀光工廠｜交通方式、停車資訊

白人牙膏觀光工廠真的超有趣！直接用手機導航「白人牙膏觀光工廠」就能輕鬆抵達，現場還有免費停車，重點是入園也不用門票！

白人牙膏觀光工廠｜環境介紹

白人牙膏觀光工廠是嘉義CP值超高的B級景點，不僅入園免門票，還有一堆好康的可以享受，到了白人牙膏第一站趕快先去拿免費的小美冰棒吃，這也是完全免費，一個人可以拿一支，拿完冰棒可以在此等候聽導覽，但有時候會有很多遊覽車團客，建議先到沒人就先拿冰吃吧

還不只這樣，走進觀光工廠內的休息區，這裡真的很酷！擺了一排咖啡、汽水機、薑母茶，這些通通無限量供應，拿旁邊的紙杯就可以無限暢飲，完全免費！所以很多人會在這邊休息，還有看到有人帶外食來這邊『野餐』，吹冷氣喝免費的飲料，太爽了吧！

而且還不只這一區，往裡面走也有提供咖啡、薑母茶免費喝，這裡還有復古涼亭可以讓遊客在這邊休息喝飲料，有點包廂的概念，酷！

在涼亭區旁邊還有魚池，這裡有販售魚飼料，可以讓小朋友餵魚

在觀光工廠的的後方還有一個將軍府，不過我們對歷史文物沒什麼興趣的就是，但這個地獄展區還蠻厲害的，展示十八層地獄的場景，很多小朋友都很感興趣，看似可怕但不嚇人，寓教於樂的地方，小朋友不可以做壞事唷

白人牙膏觀光工廠｜白人寶寶親子館

白人牙膏觀光工廠唯一需要購買門票的地方，親子館收費給大家參考，玩40分鐘只要一百元大人陪同不用錢，其實是蠻便宜的，佔地也很廣，不過只有假日才有開放遊玩，親子館平日只接受團體預約

白人牙膏觀光工廠｜販賣區

臨走前不妨來販賣區逛逛買些伴手禮吧？我們有上網比過價了，白人牙膏系列的商品沒有比觀光工廠更便宜了，白人牙膏最低30元起，抗敏牙膏還買一送一，然後漱口水、牙刷通通都是便宜到一個不行，我白人牙膏直接怒買五條！

總之，如果有機會來嘉義旅行，真的很推薦安排一趟白人牙膏觀光工廠走走，免門票入園、一進門就有紅豆冰棒可以吃，還有汽水、咖啡無限暢飲，整體誠意滿滿。園區裡不只好拍、好玩，像將軍府這樣的復古景點也非常有特色，而且牙膏、漱口水等商品的價格比市面上還親民，買起來毫無負擔，不論是親子出遊、朋友相約還是長輩同行，這裡都能玩得開心、買得盡興！

白人牙膏觀光工廠

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

電話：0988 803 303

營業時間：09:00-17:00

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