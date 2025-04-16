IG超夯景點必收藏！這些美到爆的打卡地標，有的藏在城市巷弄中、有的則遠離塵囂、隱身在山林或湖畔旁，每一處都值得專程出發走一回。不管是迷戀復古日式老屋的老宅控，還是愛上森林系氛圍的自然派旅人，甚至想找個夢幻場景來場浪漫下午茶，這些地方絕對都能一次收服你的鏡頭和心。趕緊安排一趟假期，揪上姐妹、帶上相機，來場說走就走的美拍旅行，讓每個瞬間都成為值得收藏的回憶。



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▲榕錦時光生活園區是一個充滿日式風情的文創聚落/榕錦時光生活園區提供、WalkerLand窩客島整理



台北／老屋控必去榕錦時光生活園區、金錦町、花筏亭

如果你正在找一個復古又很有氣氛的台北景點，那「榕錦時光生活園區」真的不能錯過。這裡原本是百年歷史的刑務所官舍，翻新後變身成一個充滿日式風情的文創聚落，有點像是台北的小京都。園區裡有很多人氣咖啡廳，像是貝果控最愛的「好丘」，不只有超多創意口味的貝果，還有一間夢幻透明玻璃屋超適合打卡拍照。而另一頭的「金錦町」，則是藏在老宅裡的甜點店，賣的金箔蜂蜜蛋糕和各式慕斯甜點不只好吃，外型也是拍照神器。



▲榕錦時光生活園區另一頭的金錦町，則是藏在老宅裡的甜點店/榕錦時光生活園區提供、WalkerLand窩客島整理



新北／充滿仙氣感的三芝芝蘭公園、銀河洞

除了吃吃喝喝，園區內還有「花筏亭」可以租浴衣，從穿搭到妝髮一次幫你搞定，讓你秒變日系閨蜜旅遊達人。拍照預算夠的話，還可以加購專業攝影師服務，帶你走訪園區內外的拍照熱點，把每個角落都拍得像電影畫面一樣。無論是情侶約會、姐妹出遊或想找個地方享受慢生活，這裡都超加分，是那種你來一次就會想再來的地方。▲榕錦時光生活園區是一個充滿日式風情的文創聚落/榕錦時光生活園區提供、WalkerLand窩客島整理

如果你是海景控，那新北三芝的芝蘭公園海上觀景平台絕對會讓你心動。這裡有著「北海岸最美伸展台」的稱號，一條長達57公尺的水藍色波浪長廊，直接帶你走進海中央，360度無敵視角盡覽大海與夕陽，最終還有個超巨婚戒裝置等你打卡，是情侶約會、閨蜜旅遊的夢幻場景。沿著步道還能一路漫步到淺水灣公園，不論是踏浪、吃下午茶還是看海放空，都超有度假感。



▲三芝的芝蘭公園海上觀景平台有著「北海岸最美伸展台」的美稱/新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



而想來點仙氣路線的話，就衝新店的「銀河洞」！這個藏身山壁中的小廟，被綠意和瀑布包圍，整個景色夢幻到像走進仙境，難怪會在IG上爆紅。你可以站在小廟的陽台眺望瀑布，或坐在山中石椅上享受片刻靜謐。想再深入一點，還能從觀音廟穿過後方，走到呂洞賓廟，近距離感受山泉水氣撲面而來的沁涼感，完全是遠離塵囂的療癒秘境。



▲新店銀河洞藏身山壁中的小廟，被綠意和瀑布包圍，整個景色夢幻到像走進仙境/新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



台中／忘憂谷田野間裡的「蜜境MiJing」咖啡廳

台中外埔的忘憂谷真的名副其實，一整片金黃稻田隨風搖曳，光是站在那邊看著就覺得壓力瞬間清空。尤其在收割季，那金黃稻浪真的超有療癒感，完全像進入另一個世界。而藏在這片田野中的甜點咖啡廳「蜜境MiJing」，絕對是隱藏版寶藏。由一對情侶打造的貨櫃小店，座位不多，但每一個位置都能看見這片無敵稻田景色，邊喝咖啡邊看稻浪真的超享受。店家採預約制，記得一定要提前訂位，也可以先上粉專或IG看看近期稻況。停車的話因為附近比較鄉村，建議路邊找空位，這裡真的很值得安排個午後慢慢待著放空。



▲在忘憂谷田野中的甜點咖啡廳蜜境MiJing，能邊喝咖啡邊看稻浪真的超享受/編輯黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



南投／一秒到京都的「Steam隱茶」

藏身在南投水里的「Steam隱茶」，是一間坐落在貯木池畔、帶有歷史底蘊的絕美咖啡廳。以前這裡可是專門接待外國木材大戶的招待所，現在則搖身一變成為能靜靜看湖、慢慢喝咖啡的放鬆空間。走進店裡，一邊是老建築的木質格局、一邊是大片窗景與湖光山色，氛圍療癒到不行，根本一秒到京都。不只景色好，餐點選擇也不少，從咖啡、茶到甜點、輕食都能一次滿足。提醒來此的遊客，如果想坐在超美的靜和室，每人低消是300元，一般座位則是200元，但那個景跟氛圍，真的值得，來車埕絕不能錯過這一站。



▲藏身在南投水里的Steam隱茶，是一間坐落在貯木池畔、帶有歷史底蘊的絕美咖啡廳/Steam隱茶提供、WalkerLand窩客島整理



高雄／全台最美的輕軌「龍貓隧道」

當輕軌列車緩緩駛入綠色樹蔭之中，宛如走進一場童話夢境，這就是IG超夯的高雄「龍貓隧道」。這段夢幻級的輕軌路線就藏在美術館園區一帶，從內惟藝術中心站一路延伸到美術館站，約500公尺長的軌道被滿滿的小葉欖仁樹包圍，樹冠交織成綠色隧道，輕軌穿梭其中真的超像走進「龍貓」動畫裡的場景，不少人都為了捕捉那一瞬的畫面，特地來朝聖打卡。其中C21美術館站的「蜜柑號」站牌更是人氣拍照熱點，搭配經過的彩繪列車，整個畫面復古又可愛，這個超療癒的城市秘境，來高雄的時候千萬別錯過。



▲輕軌穿梭其中超像走進龍貓動畫裡的場景，不少人特地錢來朝聖打卡/高雄市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

▲當輕軌列車緩緩駛入綠色樹蔭之中，宛如走進一場童話夢境，這就是IG超夯的高雄龍貓隧道/高雄市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

榕錦時光生活園區

地址：台北市大安區金華街167號

電話：02 2321 8896

營業時間：11:00-20:00

榕錦時光生活園區官網

金錦町

地址：台北市大安區金華街139號

電話：02 7755 0822

營業時間：11:00-19:00

金錦町官網

備註：金錦町維修中，即將開幕，欲前往遊客可隨時關注粉專

花筏亭

地址：台北市大安區金華街100號

營業時間：11:00-18:00

花筏亭官網

三芝芝蘭公園

地址：新北市三芝區後厝里北勢子20-6號

電話：02 2636 2111

開放時間：24hr

銀河洞

地址：新北市新店區銀河越嶺步道

電話：02 2911 2281

開放時間：24hr

蜜境 MiJing

地址：台中市外埔區

營業時間：週一至週日10:30-17:30，週三公休＋不定時公休

蜜境 MiJing官網

Steam隱茶

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：10:00–18:00（週二公休）

Steam隱茶官網

龍貓隧道

地址：雄市鼓山區美術館路290號

開放時間：24hr

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