今天要帶大家來個不一樣的桃園楊梅小旅行，就是全台灣獨一無二的「自強號土地公廟」，全台灣獨一無二的「自強號土地公廟」，把懷舊的台鐵自強號車廂變成了一間超酷的土地公廟，這個結合創意和傳統信仰的楊梅景點，絕對讓你一來就愛上。

這個超有創意的自強號土地公廟，跟台鐵的歷史有很深的淵源喔！當時台鐵要在富岡這邊蓋一個基地，就把第一代電氣化的自強號，那個有著「英國貴婦」稱號的 EMU100 型車廂，特別從別的地方拖運過來，然後很巧妙地把這些車廂改造成了現在看到的土地公廟，不只保留了台鐵的鐵道精神，也讓原本在這一帶的土地公公可以回到這塊土地，安穩地坐在這特別的車廂裡面，變成當地一個非常獨特的信仰地標。

土地公(自強號車廂福德宮)

地址：桃園市楊梅區富全街1號

開放時間：06:00-19:00

一般土地公廟該有的香爐、供桌、神位，這個自強號土地公廟通通都有喔！

這裡不只是土地公保佑大家，還供奉了以前台北機廠的魯班先師神像，還有新竹段的太上老君神像，變成了一個很多神明一起保佑大家的地方。融合了很多不同的文化和歷史元素也是對台鐵和在地信仰的一種的致敬。

自強號土地公廟裡面還保留了以前火車車廂的座位，而且在左右兩邊還設有休息室耶！這樣的設計是不是既方便又很有文化感啊！在這些休息室裡面，信徒可以安安靜靜地坐著，享受一下寧靜的氛圍，還可以感受一下在火車車廂裡的特別感覺。聽說這樣的設計還結合了客家伯公信仰的特色，營造出一種很不一樣的信仰氛圍呢。

不管你是喜歡文化的人，還是超愛拍照的網美網帥，這裡都是一個超級讚的打卡點啦！車廂外面有很漂亮的廟宇彩繪，廟裡面又有傳統的神像，加上獨特的火車座位設計，每一個角落拍起來都超有故事感的。尤其是在有陽光的時候，那些彩繪和車廂的線條會變得超級迷人，保證讓你的 Instagram 照片讚數爆增！

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