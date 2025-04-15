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繡球花控快衝！2025全台最大萬坪花海這天登場，花期、票價一次看。

2025繡球花季 高家繡球花田 高家繡球花田第三園區 高家繡球花田第二園區 more
2025-04-15 13:41:00 文字：編輯 黃楚甯 即時報導 圖片：高家繡球花田臉書
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編輯 黃楚甯

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萬眾期待的繡球花季即將登場！花仙子們、繡球花控快揪閨蜜衝一波，今年花況聽說美到不像話！擁有全台最大、破萬坪面積的知名賞花景點「高家繡球花田」預計將於4月20日正式開園，今年開放的地點包括陽明山竹子湖的第二園區，以及萬里大坪的第三園區，此波花期預計能一路賞花至7月，有興趣的人安排假期上山親身感受花海的滿滿仙氣。

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▲擁有全台最大、破萬坪面積的知名賞花景點高家繡球花田預計於4月20日正式開園，以下照片為去年盛開照/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理

每年春末初夏登場的繡球花季，總是讓人期待。這種屬於八仙花科的花卉，不只顏色夢幻，還承載著「希望、永恆與美滿」的意象，很有一種靜靜綻放卻又療癒人心的魅力。這次高家繡球花田一樣用他們一貫的自然友善方式來經營整片花園，不只是單純種花而已，還在園區裡設計了很多漂亮又有巧思的地景，讓你不管是賞花、拍照還是單純散步放空，都能被花的魅力徹底療癒。

▲繡球花有希望、永恆與美滿的花語/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理



目前園區分成兩個據點，分別是竹子湖水尾的第二園區，以及佔地超過15,000坪、位在萬里被譽為全台最大繡球花海的第三園區，而第一園區則已在2023年劃下句點。今年花季預計從4月20日開始，照往年的花況推算，差不多可以一路賞到6月底、甚至7月初都還有機會。

▲照往年的花況推算，高家繡球花田估計可以一路賞到6月底、甚至7月初都還有機會/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理

若遊客想拍出那種超大片、超夢幻的繡球花美照，那真的很推薦直奔「高家繡球花田萬里第三園區」，光是那片花海就讓人眼睛發亮，繡球花顏色超多，有藍、粉、紫色，怎麼拍都美。現場還設有不少打卡裝置，像是透明網美椅、白色情人橋等。因為園區有高低起伏，花種在山坡上，遠遠望過去整片花海像在翻浪一樣，真的超級浪漫，絕對是拍完一整輪，手機都捨不得刪照片的地方。

▲高家繡球花田現場還設有不少打卡裝置，以及休憩地方也能拍美照/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理

去高家繡球花田賞花前，有個小提醒要筆記起來，這兩個園區的票價規則不一樣，竹子湖水尾第二園區全票100元、學童票50元（限身高90～150公分），未滿3歲的小朋友可以免費入場。不過要注意的是，這邊的票價不能折抵消費。另外如果是要拍婚紗，也有專屬票種，一組5人是1,000元。

▲擁有全台最大、破萬坪面積的知名賞花景點高家繡球花田預計於4月20日正式開園/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理

而另一邊的萬里第三園區全票是200元、學童票150元，但這兩種票都可以折抵100元消費。這裡也有提供愛心票100元（給身心障礙者與一位陪同者），婚紗拍攝則是一組5人1,500元，可折抵500元消費，3歲以下的小朋友也一樣可以免費入園。

▲擁有全台最大、破萬坪面積的知名賞花景點高家繡球花田預計於4月20日正式開園/高家繡球花田提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

高家繡球花田-竹子湖水尾第二園區

開放日期：4/20
營業時間：週一至週日08:00-18:00，5:00-8:00來會另外酌收50%的費用
地址：台北市北投區竹子湖路
門票：全票100元、學童票50元（身高90～150公分），未滿3歲幼兒免費

 

高家繡球花田-萬里第三園區

開放日期：4/20
地址：新北市萬里區大坪路32-6號
營業時間：週一至週日08:00-18:00，5:00-8:00來會另外酌收50%的費用
票價：全票200元（可抵100元消費）、學童票150元（身高90～150公分，可抵100元消費）、愛心票100元，未滿3歲幼兒免費
高家繡球花田官網

 

交通資訊與賞花提醒

第三園區地址為新北市萬里區大坪路32-6號，建議導航設定「大坪國小」，自駕遊客可依沿途指示前往園區；無車族則可搭乘國光客運1815線至「萬里橋頭」，再轉乘計程車抵達

特別提醒，原本的第一園區水車寮已經關閉，全面遷移至萬里第三園區。目前只剩下「竹子湖水尾第二園區」和「萬里第三園區」有開放，準備上山賞花的遊客，記得看清楚園區資訊，才不會跑錯地方

 

 

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