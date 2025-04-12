這裡既能泡湯又可以賞花！你沒看錯，高雄六龜山區花旗木4月正燦爛綻放，浪漫粉色系花朵點綴山城，超級適合來趟春季小旅行。高雄市政府觀光局也推出即日起至5月31日於六龜寶來及不老溫泉區辦理「六龜復古新潮遊」活動，除了白天夜晚的生態導覽行程，還有山城水樂園等精彩活動；另預約合作溫泉業者泡湯，還送手作DIY體驗和伴手禮，店內消費滿2千再享更多優惠，賞花、泡湯、玩樂一次搞定，假期快安排起來。



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▲六龜寶來花賞溫泉公園花旗木燦爛綻放/高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理



有「高雄後花園」之稱的東高雄擁有豐富多元的天然資源，其中六龜有溫泉、花旗木、梅花外，也是高雄原生山茶的產地；同時六龜也有非常珍貴的天然景觀及人文宗教景點，包括神威天臺山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、寶來花賞溫泉公園、新威森林公園等，一年四季景致都各有風味。六龜溫泉遠近馳名，區內寶來及不老兩大溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，因泉質滑嫩，洗後常有青春不老之感，故有「美人湯」之稱，更曾獲「台灣好湯─金泉獎」最佳CP值大獎。



▲台27甲沿線種植大量花旗木，為六龜地區一大特色，可供遊客來訪欣賞/茂林國家風景區提供、WalkerLand窩客島整理

為讓民眾深入了解六龜得天獨厚的自然環境，規劃2條日、夜生態遊程，即日起開放線上報名，日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，遊客沿著巴斯蘭溪步道走，可見到獨特的「斷層崖」溪流地形，並觀察豐富的生態環境。夜晚的「寶來夜行秘境之旅」，帶領遊客走入浦來溪頭社戰道，旅客可沿著歷史悠久的古道，探索戰道遺址，並欣賞沿途豐富的夜間生態。▲夜晚的寶來夜行秘境之旅，帶領遊客走入浦來溪頭社戰道/高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理每年春季六龜山區限定的花旗木盛開景象，讓整座山城都染上浪漫粉色，吸引大批遊客朝聖。今年推薦賞花熱點包括台27甲沿線，請勿臨時停車或站在道路中央拍照、寶來花賞公園及竹子門電廠，每一處都美得像仙境，記得帶好相機拍好拍滿。不過特別提醒大家，天臺山後山（原維多利亞花園）目前整修中，花季期間暫不開放，建議出發前先確認當地花況及天氣，賞花之餘也要注意安全。▲台27甲沿線種植大量花旗木，為六龜地區一大特色，可供遊客來訪欣賞/茂林國家風景區提供、WalkerLand窩客島整理此外，那瑪夏賞螢季已開跑，今年在地螢火蟲復育有成，螢況極佳，可欣賞整座山頭樹林螢光閃爍的美麗景色；還有原鄉物產部落市集，民眾更可體驗採收龍鬚菜，晚間更歡迎遊客住宿那瑪夏合法旅宿或露營，造訪東高雄六龜地區順遊那瑪夏，深度體驗原鄉部落文化。民眾於5月3日至31日，凡出示於六龜區消費滿500元憑證，即可免費暢玩大人小孩都愛的「山城水樂園」。活動首週的週末假日，更規劃具有懷舊玩具、復古小物等具在地特色的懷舊市集，歡迎遊客前來體驗山城獨特的樣貌。▲民眾於出示於六龜區消費滿500元憑證，即可免費暢玩山城水樂園/高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理

六龜復古新潮遊活動

時間：即日起至5月31日

地點：高雄六龜寶來、不老溫泉區

活動內容：生態導覽行程、山城水樂園，預約合作溫泉業者泡湯，送手作DIY體驗和伴手禮

春季限定花旗木美景

花期：3-4月

熱門賞花點：台27甲沿線、寶來花賞公園、竹子門電廠（天臺山後山維修中不開放）

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