為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新北美術館試營運！走訪三鶯文青一日遊與在地人氣美食全攻略。

新北美術館試營運！走訪三鶯文青一日遊與在地人氣美食全攻略。

新北市美術館開幕 新北市美術館試營運 三鶯一日遊 文青之旅 more
2025-04-09 14:37:00 文字：編輯 黃楚甯 綜合報導 圖片：藍染公園臉書、庶民美術館臉書、甘樂文創臉書、陶瓷博物館臉書、新北市美術館臉書、穎村食光臉書
share
編輯 黃楚甯

編輯 黃楚甯

藝術迷、文青們終於等到了！歷時多年、耗資30億元打造的藝術新地標新北市美術館，即將於4月25日盛大開幕，將成為吸引文青與藝術愛好者的熱點。即日起至14日，美術館將進行為期一週的試營運測試。若你正計劃在開幕前感受新北的藝術氛圍，不妨來一場三峽鶯歌一日文青之旅，了解新北的文化底蘊，更能在輕鬆的步伐中品味藝術與美食，絕對是文青出遊的最佳選擇。

延伸閱讀：離塵不離城！精選5間北部森林系療癒咖啡廳 還能品嚐員工餐、動手打造植栽。

▲新地標新北市美術館即將於4月25日盛大開幕/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理

近年來，三峽、鶯歌吸引了不少專業團隊的進駐，致力於打造獨具藝文風格的空間，讓人能在其中深刻體驗當地的文化氛圍。這些場所不僅拍照打卡非常吸引眼球，還能讓你親身參與藍染、金工等在地工藝活動，真正感受三鷹獨特文青魅力。
 

三鶯一日遊／藍染工坊⭢庶民美術館⭢甘樂文創⭢陶瓷博物館⭢新北市美術館

首先第一站來到在三峽老街的末端，這裡是體驗三峽最具代表性的「藍染工坊」的好地方。遊客可以自備白色布料，並在專業講師的指導下，親自體驗藍染的製作過程，帶回自己動手染製的作品，感受十足的成就感。除了實作外，工坊還會分享許多有關藍染的歷史與知識，透過藍染DIY，不僅能了解藍染技術，還能深入了解三峽的歷史背景。

▲藍染工坊除了手作DIY，還會分享許多有關藍染的歷史與知識/藍染公園 三峽藍染遊客服務中心提供、WalkerLand窩客島整理



接著步行約5分鐘即可抵達由藝術家吳冠德所開設的「庶民美術館」，這座位於三峽老街的百年老屋，四周環繞著綠意盎然的植物，館內陳列著許多充滿故事的老物件，以及如詩如畫的藝術作品。二樓設有茶飲休憩區，挑高的閣樓與寬敞的露台，紅磚屋頂和四周植栽相互映襯，特別適合藝術愛好者。

▲庶民美術館內陳列著許多充滿故事的老物件，以及如詩如畫的藝術作品/庶民美術館提供、WalkerLand窩客島整理

▲庶民美術館四周環繞著綠意盎然的植物/庶民美術館提供、WalkerLand窩客島整理

離開庶民美術館，來到不遠處的「甘樂文創」，是由一間百年老醫院翻修而成的文創聚落，融合三峽藍染文化與各類工藝創作，並定期舉辦主題展覽、包場活動和歌手演唱會，充滿濃厚的藝文氛圍。除了展示藝術作品，還提供多樣體驗課程，如花藝、木工、皮革製作等。特別推薦的是合習聚落「三藝金工」課程，讓遊客在短時間內製作專屬金飾，這個獨一無二的紀念品既具藝術價值又充滿回憶。

▲甘樂文創會定期舉辦主題展覽、包場活動、特色市集等/甘樂文創提供、WalkerLand窩客島整理

欣賞完三峽的藝術之美後，來到距離三峽一座橋的鶯歌陶瓷博物館，博物館擁有寬敞的展覽空間和精心策劃的陶瓷藝術展示，並結合新開設的陶瓷藝術園區，讓遊客不僅能欣賞台灣陶瓷的歷史與文化，還能在美麗的玻璃建築內，隨手拍出如歐洲藝術館般的照片。館內的定期特展和設計感十足的空間，使其成為藝術愛好者和攝影迷的理想去處，無論是欣賞作品或體驗陶藝文化，都是一次豐富的文化饗宴。

▲鶯歌陶瓷博物館擁有寬敞的展覽空間和精心策劃的陶瓷藝術展示/鶯歌陶瓷博物館提供、WalkerLand窩客島整理


接著來到目前正在試營運的新北市美術館，作為新北市首座現當代美術館，它連結了多元的文化場館與藝術社群，並與不同社群合作，打造一個面向未來的文化新地標。美術館主體建築共有8層樓，並設有地下3層，巧妙地利用挑高無落柱設計，融合周圍的自然景觀，展現出優雅的設計感。

▲作為新北市首座現當代美術館，它連結了多元的文化場館與藝術社群/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理

為了實現美術館的創館願景，將推出多項精彩展覽及藝術計畫，並打造大廳與廊道藝術空間，呈現藝術家對於新北及世界的探索。此外，館內設有親子藝術空間並規劃全齡美感教育課程，讓不同年齡層的觀眾都能參與藝術學習與創作。美術館內的創意基地，包括「長盒子」、「方盒子」、「斜盒子」和「小盒子」，為大人與小孩提供適合的活動空間，推動藝術教育與創作，讓美術館成為全民藝術互動與創意體驗的場所，實現藝術進入每個人的生活。

▲新北市美術館推出多項精彩展覽及藝術計畫/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理


除了有藝術愛好者的景點外，三峽鶯歌的美食也是一大亮點，尤其近年有許多餐廳、咖啡廳如雨後春筍崛起，吸引不少食客與遊客前來品味。其中包括位於三峽老街附近的「QM159清琳咖啡」，自開幕以來，迅速成為當地網美咖啡廳的代表之一。以大量木作裝飾以及植栽為特色，咖啡廳營造出波希米亞、森林系風格的浪漫氛圍，展現獨具個性的設計。這家寵物友善的咖啡廳提供多樣餐飲選擇，包括正餐、輕食、義式咖啡、茶飲、手作麵包及甜點，並且每日甜點會隨著當日櫃台展示更新。

▲位於三峽老街附近的QM159清琳咖啡，餐點深受顧客喜愛/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

而在鶯歌也有隱藏版人氣餐廳，位於鶯歌火車站附近的「穎村食光」，擁有樸實無華的外觀且店內空間不大，但溫馨舒適的氛圍令人放鬆，主理人的親切態度更是為整個環境增添了一份溫暖。穎村食光採取預約制，提供如蜂蜜酒醋餅皮悶烤半雞、番紅花時令海鮮鑄鐵鍋巴飯等異國風味料理，也有限量手作甜點也值得一試。此外，穎村食光的餐具不僅結合了鶯歌的地方特色，也與其獨特的料理風格相呼應，經過高溫燒製後，更能激發食材的美味，讓人一試成主顧。

▲位於鶯歌火車站附近的穎村食光採取預約制，提供多樣異國美食，限量手作甜點也值得一試/穎村食光提供、WalkerLand窩客島整理

 

藍染公園 三峽藍染遊客服務中心

營業時間：10:00-17:00（週二公休）
電話：02 8674 3601
地址：新北市三峽區仁愛街47號
備註：工坊內也有販售純白物件、布料
藍染公園官網

 

庶民美術館

營業時間：12:00-8:00（週一至週三公休）
電話：02 2671 2009
地址：新北市三峽區民權街110號
庶民美術館官網

 

甘樂文創

營業時間：10:00-18:30
電話：02 2671 7090
地址：新北市三峽區民權街84巷12之1號
甘樂文創官網

 

陶瓷博物館

參觀時間：平日09:30-17:00/假日9:30-18:00（每月第一個星期一休館）
地址：新北市鶯歌區文化路200號
參觀費用：80元，新北市民免費參觀
陶瓷博物館官網

 

新北市美術館（試營運）

開放時間：平日10:00-17:30、假日10:00-18:00
電話：02 2959 6020
地址：新北市鶯歌區館前路300號
新北市美術館官網

 

QM159清琳咖啡

電話：0910 382 062
地址：新北市三峽區中山路65號
營業時間：週一至週日11:00-19:20
QM159清琳官網

 

穎村食光（主餐預約制）

營業時間：11:30-15:00、17:30-20:30（每週一、二公休）
地址：新北市鶯歌區文化路213巷16號217巷
穎村食光官網

 


新北美術館值得期待！這些日本美術館也值得藝術迷追

推薦閱讀：鶯歌全新亮點登場！陶瓷老街、森林遊樂、世壯運、鶯歌新北美術館一次攻略。

推薦閱讀：藝術迷必訪再加一！日本直島藝術景點再添新館，安藤忠雄操刀設計「直島新美術館」。

推薦閱讀：邂逅大分藝術風景！世界級建築師坂茂操刀「大分縣立美術館(OPAM)」，日常和藝術零距離。

推薦閱讀：鳥取砂丘順遊景點！砂雕環遊世界「砂之美術館」，20名藝術家以沙雕帶你遊法國。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

庶民美術館

phone02-26712009
place新北市三峽區民權街110號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place

甘樂文創

phone02-2671-7090
place新北市三峽區清水街317號(近三峽老街、祖師廟)
4.03 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.06
服務品質
3.83
裝潢氣氛
4.22
CP值
3.94
share place

鶯歌陶瓷博物館

phone02-8677-2727
place新北市鶯歌區文化路200號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.42
服務
4.06
交通便利
4.06
CP值
4.31
share place

穎村食光

phone02-8677-3112
place新北市鶯歌區文化路213巷26號
4.08 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.20
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.30
CP值
3.65
share place

QM159清琳咖啡廳

phone
place新北市三峽區中山路65號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.50
share place
延伸閱讀
離塵不離城！精選5間北部森林系療癒咖啡廳 還能品嚐員工餐、動手打造植栽。
 編輯 黃楚甯
清明連假小旅行必收藏！北中南私房景點大公開，一日遊、兩天一夜全攻略。
 編輯 黃楚甯
三大人氣漢堡品牌春季限定新品全攻略，摩斯、漢堡王、FRESHNESS BURGER自由行必吃。
 特派員 Trish
頭城老街必逛！探訪古街屋、信仰文化 沉浸百年歷史與在地4間美食。
 編輯 黃楚甯
2025宜蘭綠色博覽會必玩亮點！解鎖春日輕旅行大啖在地美食、探索生態之美。
 編輯 黃楚甯
推薦商品
keyboard_arrow_up