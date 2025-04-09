藝術迷、文青們終於等到了！歷時多年、耗資30億元打造的藝術新地標新北市美術館，即將於4月25日盛大開幕，將成為吸引文青與藝術愛好者的熱點。即日起至14日，美術館將進行為期一週的試營運測試。若你正計劃在開幕前感受新北的藝術氛圍，不妨來一場三峽鶯歌一日文青之旅，了解新北的文化底蘊，更能在輕鬆的步伐中品味藝術與美食，絕對是文青出遊的最佳選擇。



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▲新地標新北市美術館即將於4月25日盛大開幕/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理



近年來，三峽、鶯歌吸引了不少專業團隊的進駐，致力於打造獨具藝文風格的空間，讓人能在其中深刻體驗當地的文化氛圍。這些場所不僅拍照打卡非常吸引眼球，還能讓你親身參與藍染、金工等在地工藝活動，真正感受三鷹獨特文青魅力。



三鶯一日遊／藍染工坊⭢庶民美術館⭢甘樂文創⭢陶瓷博物館⭢新北市美術館

首先第一站來到在三峽老街的末端，這裡是體驗三峽最具代表性的「藍染工坊」的好地方。遊客可以自備白色布料，並在專業講師的指導下，親自體驗藍染的製作過程，帶回自己動手染製的作品，感受十足的成就感。除了實作外，工坊還會分享許多有關藍染的歷史與知識，透過藍染DIY，不僅能了解藍染技術，還能深入了解三峽的歷史背景。



▲藍染工坊除了手作DIY，還會分享許多有關藍染的歷史與知識/藍染公園 三峽藍染遊客服務中心提供、WalkerLand窩客島整理

接著步行約5分鐘即可抵達由藝術家吳冠德所開設的「庶民美術館」，這座位於三峽老街的百年老屋，四周環繞著綠意盎然的植物，館內陳列著許多充滿故事的老物件，以及如詩如畫的藝術作品。二樓設有茶飲休憩區，挑高的閣樓與寬敞的露台，紅磚屋頂和四周植栽相互映襯，特別適合藝術愛好者。▲庶民美術館內陳列著許多充滿故事的老物件，以及如詩如畫的藝術作品/庶民美術館提供、WalkerLand窩客島整理▲庶民美術館四周環繞著綠意盎然的植物/庶民美術館提供、WalkerLand窩客島整理離開庶民美術館，來到不遠處的「甘樂文創」，是由一間百年老醫院翻修而成的文創聚落，融合三峽藍染文化與各類工藝創作，並定期舉辦主題展覽、包場活動和歌手演唱會，充滿濃厚的藝文氛圍。除了展示藝術作品，還提供多樣體驗課程，如花藝、木工、皮革製作等。特別推薦的是合習聚落「三藝金工」課程，讓遊客在短時間內製作專屬金飾，這個獨一無二的紀念品既具藝術價值又充滿回憶。▲甘樂文創會定期舉辦主題展覽、包場活動、特色市集等/甘樂文創提供、WalkerLand窩客島整理欣賞完三峽的藝術之美後，來到距離三峽一座橋的鶯歌陶瓷博物館，博物館擁有寬敞的展覽空間和精心策劃的陶瓷藝術展示，並結合新開設的陶瓷藝術園區，讓遊客不僅能欣賞台灣陶瓷的歷史與文化，還能在美麗的玻璃建築內，隨手拍出如歐洲藝術館般的照片。館內的定期特展和設計感十足的空間，使其成為藝術愛好者和攝影迷的理想去處，無論是欣賞作品或體驗陶藝文化，都是一次豐富的文化饗宴。▲鶯歌陶瓷博物館擁有寬敞的展覽空間和精心策劃的陶瓷藝術展示/鶯歌陶瓷博物館提供、WalkerLand窩客島整理接著來到目前正在試營運的新北市美術館，作為新北市首座現當代美術館，它連結了多元的文化場館與藝術社群，並與不同社群合作，打造一個面向未來的文化新地標。美術館主體建築共有8層樓，並設有地下3層，巧妙地利用挑高無落柱設計，融合周圍的自然景觀，展現出優雅的設計感。▲作為新北市首座現當代美術館，它連結了多元的文化場館與藝術社群/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理為了實現美術館的創館願景，將推出多項精彩展覽及藝術計畫，並打造大廳與廊道藝術空間，呈現藝術家對於新北及世界的探索。此外，館內設有親子藝術空間並規劃全齡美感教育課程，讓不同年齡層的觀眾都能參與藝術學習與創作。美術館內的創意基地，包括「長盒子」、「方盒子」、「斜盒子」和「小盒子」，為大人與小孩提供適合的活動空間，推動藝術教育與創作，讓美術館成為全民藝術互動與創意體驗的場所，實現藝術進入每個人的生活。▲新北市美術館推出多項精彩展覽及藝術計畫/新北市美術館提供、WalkerLand窩客島整理除了有藝術愛好者的景點外，三峽鶯歌的美食也是一大亮點，尤其近年有許多餐廳、咖啡廳如雨後春筍崛起，吸引不少食客與遊客前來品味。其中包括位於三峽老街附近的「QM159清琳咖啡」，自開幕以來，迅速成為當地網美咖啡廳的代表之一。以大量木作裝飾以及植栽為特色，咖啡廳營造出波希米亞、森林系風格的浪漫氛圍，展現獨具個性的設計。這家寵物友善的咖啡廳提供多樣餐飲選擇，包括正餐、輕食、義式咖啡、茶飲、手作麵包及甜點，並且每日甜點會隨著當日櫃台展示更新。▲位於三峽老街附近的QM159清琳咖啡，餐點深受顧客喜愛/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理而在鶯歌也有隱藏版人氣餐廳，位於鶯歌火車站附近的「穎村食光」，擁有樸實無華的外觀且店內空間不大，但溫馨舒適的氛圍令人放鬆，主理人的親切態度更是為整個環境增添了一份溫暖。穎村食光採取預約制，提供如蜂蜜酒醋餅皮悶烤半雞、番紅花時令海鮮鑄鐵鍋巴飯等異國風味料理，也有限量手作甜點也值得一試。此外，穎村食光的餐具不僅結合了鶯歌的地方特色，也與其獨特的料理風格相呼應，經過高溫燒製後，更能激發食材的美味，讓人一試成主顧。▲位於鶯歌火車站附近的穎村食光採取預約制，提供多樣異國美食，限量手作甜點也值得一試/穎村食光提供、WalkerLand窩客島整理

藍染公園 三峽藍染遊客服務中心

營業時間：10:00-17:00（週二公休）

電話：02 8674 3601

地址：新北市三峽區仁愛街47號

備註：工坊內也有販售純白物件、布料

藍染公園官網

庶民美術館

營業時間：12:00-8:00（週一至週三公休）

電話：02 2671 2009

地址：新北市三峽區民權街110號

庶民美術館官網

甘樂文創

營業時間：10:00-18:30

電話：02 2671 7090

地址：新北市三峽區民權街84巷12之1號

甘樂文創官網

陶瓷博物館

參觀時間：平日09:30-17:00/假日9:30-18:00（每月第一個星期一休館）

地址：新北市鶯歌區文化路200號

參觀費用：80元，新北市民免費參觀

陶瓷博物館官網

新北市美術館（試營運）

開放時間：平日10:00-17:30、假日10:00-18:00

電話：02 2959 6020

地址：新北市鶯歌區館前路300號

新北市美術館官網

QM159清琳咖啡

電話：0910 382 062

地址：新北市三峽區中山路65號

營業時間：週一至週日11:00-19:20

QM159清琳官網

穎村食光（主餐預約制）

營業時間：11:30-15:00、17:30-20:30（每週一、二公休）

地址：新北市鶯歌區文化路213巷16號217巷

穎村食光官網



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