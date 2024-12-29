2015年開幕的「大分縣立美術館(OPAM)」，建築由榮獲普立茲克建築獎的世界級建築師坂茂操刀， 核心為「將美術館帶入日常」。充分融合在地竹子工藝，並且採開放式設計，館內不見一根立柱、光線充足，大眾得以盡情欣賞館藏，因而又被譽為「美麗邂逅與五重感官之館」。



▲▼大分縣立美術館(OPAM)由世界級建築師坂茂操刀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





大分縣立美術館(OPAM)資訊

自JR大分站步行15分鐘即可抵達「大分縣立美術館(OPAM)」，四層樓的展覽空間可以欣賞到超過五千件的在地藝術家創作，以及國際藝術家的作品。此外，「大分縣立美術館(OPAM)」亦會舉辦特別展覽和工作坊，除了館藏展需要購票入場之外，其他區域開放大眾免費自由參觀。▲▼大分縣立美術館(OPAM)大部分區域皆能免費參觀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝天庭是位於「大分縣立美術館(OPAM)」頂樓、直通天際的透明中庭，這裡的花園裝置藝術由三位現代雕刻工藝大師攜手完成：德丸鏡子（陶藝師）、礒崎真理子（陶藝師），高橋禎彥（玻璃工藝師）。在灑落下的陽光與微風的環繞之下，身心靈與宇宙萬物能量相連，讓人忍不住駐足好好沈浸，藉由大自然與藝術來療癒自己。推薦閱讀： 限定五円御守！求財運來「宇倍神社」，第一座被印上紙鈔的日本神社。 ▲大分縣立美術館(OPAM)以展覽在地藝術家作品為主/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲大分縣立美術館(OPAM)天庭是位於頂樓、和天空連結的中庭/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：大分県大分市寿町2番1号

電話：097-533-4500

交通：JR大分駅府内中央口(北口)步行約15分鐘