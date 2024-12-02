提及鳥取神社，大多數觀光客第一時間想到的是「白兔神社」，而以祈求財運為主的「宇倍神社」也很值得造訪。值得一提的是，「宇倍神社」於明治32年成為第一座成為紙幣圖案的日本神社、被印上日幣五圓紙鈔，也因此獨家又別具意義的「五円御守」一定要買起來！
▲宇倍神社為首座成為紙幣圖案的日本神社/ WalkerLand窩客島整理提供
▲宇倍神社必買「五円（御緣）御守」/ WalkerLand窩客島整理提供
「宇倍神社」的御守樣式很多元，除了數款祈求金運的御守之外，亦包含祈求長壽、考試合格、學業成就、交通安全、麒麟獅子守，還有以日本傳統婚禮服裝紋服和白無垢為御守造型的夫婦御守等。其中，在「宇倍神社」必買的絕對是「五円（御緣）御守」，御守背面為最早日幣五元紙鈔的樣貌，特別值得收藏。
▲宇倍神社必買「五円（御緣）御守」/ WalkerLand窩客島整理提供
▲在宇倍神社被麒麟獅咬頭、迎接幸福的民眾/ WalkerLand窩客島整理提供
喜歡體驗日本傳統文化魅力的讀者一定要知道的是，流傳超過350年的「鳥取麒麟獅子舞」為當地重要的無形民俗文化財，且獨角金面為鳥取麒麟獅的一大特點。每年4月20日、4月21日以及最接近4月21日的週六或週日前來「宇倍神社」，可以直擊麒麟獅子舞表演，有興趣的讀者不妨安排這段期間前來鳥取旅遊；此外，據聞被麒麟獅咬頭，代表幸福即將到來。
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▲四月造訪宇倍神社有機會欣賞「鳥取麒麟獅子舞」/ WalkerLand窩客島整理提供
宇倍神社資訊
地址：鳥取縣市國府町宮下651
電話：0857-22-5025