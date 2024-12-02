提及鳥取神社，大多數觀光客第一時間想到的是「白兔神社」，而以祈求財運為主的「宇倍神社」也很值得造訪。值得一提的是，「宇倍神社」於明治32年成為第一座成為紙幣圖案的日本神社、被印上日幣五圓紙鈔，也因此獨家又別具意義的「五円御守」一定要買起來！



▲宇倍神社為首座成為紙幣圖案的日本神社/ WalkerLand窩客島整理提供



▲宇倍神社必買「五円（御緣）御守」/ WalkerLand窩客島整理提供

宇倍神社資訊

地址：鳥取縣市國府町宮下651

電話：0857-22-5025