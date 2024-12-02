為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 限定五円御守！鳥取人求財運都來「宇倍神社」，第一座被印上紙鈔的日本神社。

限定五円御守！鳥取人求財運都來「宇倍神社」，第一座被印上紙鈔的日本神社。

鳥取景點 日本神社 日本
2024-12-02 21:28:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

提及鳥取神社，大多數觀光客第一時間想到的是「白兔神社」，而以祈求財運為主的「宇倍神社」也很值得造訪。值得一提的是，「宇倍神社」於明治32年成為第一座成為紙幣圖案的日本神社、被印上日幣五圓紙鈔，也因此獨家又別具意義的「五円御守」一定要買起來！

▲宇倍神社為首座成為紙幣圖案的日本神社/ WalkerLand窩客島整理提供

▲宇倍神社必買「五円（御緣）御守」/ WalkerLand窩客島整理提供



「宇倍神社」的御守樣式很多元，除了數款祈求金運的御守之外，亦包含祈求長壽、考試合格、學業成就、交通安全、麒麟獅子守，還有以日本傳統婚禮服裝紋服和白無垢為御守造型的夫婦御守等。其中，在「宇倍神社」必買的絕對是「五円（御緣）御守」，御守背面為最早日幣五元紙鈔的樣貌，特別值得收藏。

▲宇倍神社必買「五円（御緣）御守」/ WalkerLand窩客島整理提供

▲在宇倍神社被麒麟獅咬頭、迎接幸福的民眾/ WalkerLand窩客島整理提供


喜歡體驗日本傳統文化魅力的讀者一定要知道的是，流傳超過350年的「鳥取麒麟獅子舞」為當地重要的無形民俗文化財，且獨角金面為鳥取麒麟獅的一大特點。每年4月20日、4月21日以及最接近4月21日的週六或週日前來「宇倍神社」，可以直擊麒麟獅子舞表演，有興趣的讀者不妨安排這段期間前來鳥取旅遊；此外，據聞被麒麟獅咬頭，代表幸福即將到來。

推薦閱讀：兔子御守萌翻天！兔子控必去、第一個日本戀人聖地「白兔神社」，鳥取版月老廟、超靈驗脫單景點。

▲四月造訪宇倍神社有機會欣賞「鳥取麒麟獅子舞」/ WalkerLand窩客島整理提供

 

宇倍神社資訊

地址：鳥取縣市國府町宮下651
電話：0857-22-5025

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#鳥取景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

宇倍神社

phone
place鳥取縣市國府町宮下651
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
收集日本地圖上的小地方！兵庫縣最西側的沿海小城市「播州赤穗」與能眺望瀨戶內海絕景的「赤穗御崎」。
 CJ夫人
日本秋季旅遊首選！城崎溫泉祭典、賞楓景點大公開，解鎖但馬地區最熱鬧的秋日慶典與隱藏景點。
 編輯 李維唐
玩日本2萬4有找！長榮直飛「日本北陸5日遊」帶你走進合掌村、上高地拍美照，再逛OUTLET大買特買。
 編輯 鄭雅之
日本僅此一家水晶蕨餅！坐享國寶級日式庭園，享受美美的透明花瓣蕨餅，京都烏丸「麓壽庵」必訪。
 特派員 Trish
日本鳥取秋季賞楓秘境！智頭町700年諏訪神社紅葉美景，不用人擠人。
 小虎食夢網
推薦商品
keyboard_arrow_up