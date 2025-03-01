熱愛藝術的粉絲們一定對每三年一次的瀨戶內國際藝術祭不陌生吧！會場遍及瀨戶內海上的島嶼和沿岸地區，處處洋溢著藝術氣息。這次位於香川縣著名的藝術聖地「Benesse直島藝術區」即將迎來新成員！全新的「直島新美術館」將於2025年5月31日盛大開幕，為這座以當代藝術聞名的小島增添嶄新魅力。

直島新美術館嶄新登場

將於5月底正式開館的新美術館是建築大師安藤忠雄在直島藝術區操刀的第十座藝術設施。建築設計融入島嶼地形，以順應山丘線條的大型屋頂為特色，建築規模為地下兩層、地上一層。館內不僅有展示空間與咖啡廳，還特別設計了可以眺望瀨戶內海的觀景平台。





直島新美術館

直島藝術區目前擁有多座知名美術館，包括展出莫內等三位藝術家作品的「地中美術館」、結合美術館與飯店功能的「Benesse House Museum」、由藝術家李禹煥與安藤忠雄合作的「李禹煥美術館」，以及由內藤禮和西澤立衛設計的「豊島美術館」等。有別於藝術區內其他以常設展為主的美術館，直島新美術館將以亞洲藝術家的代表作品與委託創作為展示重點，並規劃不同展區進行定期更換展示，為參觀者帶來嶄新的藝術體驗。2025年的開館特展將匯集來自日本、中國、韓國等亞洲地區的12組藝術家，包括日本當代藝術界重量級人物會田誠、村上隆，以及中國藝術家蔡國強等。展出作品除了藝術家的代表作，更包含專為美術館量身打造的全新創作。

開幕日期：2025年5月31日

地點：香川縣直島町