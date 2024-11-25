「砂之美術館」自2006年開館，至今仍秉持「沙雕感受世界之旅」的理念，每年以不同國家為主題來舉辦沙雕展；2024年、第15期的展覽目的地為法國，由20名世界頂尖沙雕藝術家攜手以沙子展現了法國激盪人心的歷史與華麗的藝術文化。







砂之美術館資訊

地址：2083-17 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本

電話：+81 857-20-2231