「砂之美術館」自2006年開館，至今仍秉持「沙雕感受世界之旅」的理念，每年以不同國家為主題來舉辦沙雕展；2024年、第15期的展覽目的地為法國，由20名世界頂尖沙雕藝術家攜手以沙子展現了法國激盪人心的歷史與華麗的藝術文化。
「砂之美術館」是造訪「鳥取砂丘」一定會順遊的景點，今年集結來自12個國家、20名沙雕藝術大師共同打造以輝煌的法國革命史為主題的沙雕展覽；「砂之美術館」使用的砂為細小的粉末狀砂丘沙粒，沙粒之間具有良好的黏合性，能夠承受高難度的沙雕造型，進而創造出壯觀又細膩的藝術作品。
在今年的「砂之美術館」可以欣賞以沙子展現的「巴黎聖母院」、「凡爾賽花園」、「凡爾賽宮」、「拿破崙的加冕儀式」、「法國大革命」以及大眾耳熟能詳的法國文學「悲慘世界」等，值得一看！此外，2025年世界博覽會將在大阪舉行，屆時日本勢必成為全球焦點，因此第16期展覽主題確定將以日本為主題來設計一系列沙雕展覽，包含富士山、神社寺廟建築、浮世繪等歷史藝術文化等，讓來自各國的遊客皆能沈浸於日本風景人文之中。
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砂之美術館資訊
地址：2083-17 Fukubecho Yuyama, Tottori, 689-0105日本
電話：+81 857-20-2231