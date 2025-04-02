2025年春天，鶯歌將以嶄新面貌迎接來自全台與國際的旅人。「蘆葦叢中的現代美術館」之稱的新北市美術館，預計於4月25日正式開館，而萬眾矚目的2025世壯運閉幕式，也將於5月30日在鶯歌盛大舉行。兩大重量級活動接連登場，讓這座擁有百年陶瓷歷史的藝術小鎮，再度成為話題焦點。為迎接這波人潮，新北市政府攜手旅行社業者，推出專屬的深度旅遊行程與自由行優惠套票，邀請民眾以不同視角，探索三鶯地區豐富的人文魅力。



▲「蘆葦叢中的現代美術館」之稱的新北市美術館，預計於4月25日正式開館 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理



走進鶯歌，就像踏入一座活的藝術工坊。這座以陶瓷工藝聞名世界的小鎮，以火與泥的交織，成就了獨有的城市風貌，也因此榮獲2024至2025年「台灣觀光100亮點」的肯定。近年來，在新北市政府推動的「三鶯文創整合計畫」下，鶯歌結合交通與公共空間美學，串聯起火車站、陶博館、老街及即將開館的新北市美術館，打造出一座結合文化與日常生活的藝術聚落，讓旅人能夠悠遊於古今交織的城市風景之中。



▲三鶯之心藝術特區裡的大立坏，以拉坯代表製陶的起點 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

想深入認識三鶯魅力的民眾，不妨參加此次新北市政府與旅行社推出的優惠小旅行。行程特別安排從三峽滿月圓森林遊樂區出發，漫步於自然芬多精之中，隨後造訪擁有百年歷史的鶯歌老街，感受古樸的街道與濃厚的藝文氛圍。行程亮點之一，便是首次對外開放的新北美術館，館內展覽融合跨域藝術與在地文化，打造屬於三鶯的生活美學空間。旅途最後，還能前往百年陶瓷品牌「新旺集瓷」，體驗傳統工藝如何轉型為當代文創精品，從導覽、餐飲到交通，全程無縫接軌，讓旅人輕鬆漫遊鶯歌的文化風景。▲步入其中，日光由坯頂灑下使場域瞬間帶點神性，循旋轉樓梯登頂還能眺望鶯歌與三峽 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理而偏好自由行的旅客，也能選擇彈性更高的優惠套票。此次套票與「新旺集瓷」及餐飲器皿品牌「宜龍企業」旗下餐飲品牌「燧人炊事」合作，旅人可在體驗工坊中，親手繪製專屬馬克杯，留下獨一無二的旅遊回憶，再至「燧人炊事」品嘗手沖咖啡與甜點，細細品味城鎮裡最樸實溫潤的日常滋味。此套票自4月1日起限量開賣，首波更推出「430元買一送一」的超值優惠，限量100組，售完為止。同時還能參與交通部觀光署的「台灣觀光100亮點集時樂」線上集章活動，完成指定集章即可抽獎，讓旅程增添更多驚喜。▲「燧人炊事」品嘗手沖咖啡與甜點，細細品味城鎮裡最樸實溫潤的日常滋味 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理在鶯歌老街上，總能不經意發現藝術與生活的交融，琳瑯滿目的陶瓷工藝品、生活器皿隨處可見。老街兩旁散落著許多匠人工坊，能夠親身體驗陶瓷手繪、拉坯等樂趣，讓每一位旅人都能成為創作者。老街周邊還有許多值得探訪的景點，包括鶯歌光點、陶瓷老街星巴克、三鶯龍窯橋、鶯歌鐵橋等拍照熱點。此外，藏身於巷弄間的特色美食也是旅程不可或缺的一環，從鶯歌壽司、古早味冬瓜茶、肉圓、垃圾麵，到近年興起的藝術感咖啡館，每一道料理、每一杯飲品，皆為旅程增添滿滿風味。▲「三鶯之心」藝術空間旁的龍窯橋像極時光隧道，可騎自行車穿越其中，夜間光雕也很美 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理作為台灣第一座陶瓷主題博物館，鶯歌陶博館亦將於4月3日至4月27日間舉辦限定活動「甕藏春梅」，邀請民眾在清明連假及春季假日參與，以鶯歌鳥與梅子為意象，親手將醃漬脆梅封存於春語梅甕中，感受春日專屬的細膩與芬芳。位於戶外的「三鶯之心藝術特區」，則以橘紅色的大型陶壺作為地標，步入其中沿著旋轉樓梯拾級而上，便能將鶯歌與三峽的山城風光盡收眼底。不妨趁著春暖花開的季節，走入鶯歌，來一場深度的文化散步。無論是漫步老街巷弄、騎乘單車，或是隨心感受新北美術館的藝術氛圍，都能讓旅人找到屬於自己的生活節奏。特別提醒，4月8日至4月13日新北美術館將進行試營運，開放民眾搶先入館，提前感受這座現代美術館的獨特魅力。更多活動與套票資訊，皆可於新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。▲陶瓷老街星巴克 / 新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

新北市美術館正式開館

開館日期：2025年4月25日

試營運：2025年4月8日〜4月13日

特色：藝術與自然融合、全新展覽空間、蘆葦叢中現代美術館



2025世界壯年運動會閉幕式

舉辦時間：2025年5月30日

地點：鶯歌地區



三鶯旅遊亮點自由行與團體遊程

三鶯文化深度小旅行（團體）

路線亮點：滿月圓森林遊樂區、鶯歌老街、新北市美術館、新旺集瓷

內容包含：專業導覽、交通接駁、餐飲服務



亮點自由行套票（限量）

體驗：親手彩繪馬克杯、手沖咖啡品飲

合作品牌：新旺集瓷 × 宜龍企業 × 燧人炊事

開賣時間：2025年4月1日起

優惠方案：430元買一送一，限量100套，售完為止

亮點自由行優惠套票：https://reurl.cc/9DEZ8Y

亮點團體優惠小旅行：https://reurl.cc/AM1QlQ



鶯歌陶瓷文化探索

地點：鶯歌老街、鶯歌陶博館、新旺集瓷

體驗：手拉坏、彩繪陶瓷、挑選生活器皿、陶藝展覽



甕藏春梅活動 鶯歌陶博館

活動時間：2025年4月3日〜4月27日（限10天開放）

活動內容：使用春語梅甕裝梅，靈感來自春日復甦與鶯歌鳥意象