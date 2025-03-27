高雄美濃花海 介紹

高雄美濃花海已盛大隆重開幕，以「蛇來蛇趣~來去美濃尞」為主題，

邀請旅客在美濃的冬日陽光下，漫遊田園花海，感受高雄後花園的客家風情與自然魅力。

今年美濃花海一共規劃幸福平安花區、牛角灣花區、奇美花區以及湖畔花區等四大花區。

高雄美濃花海 / 幸福平安花區

來美濃賞花海第一站來到幸福平安花區，這裡種植大量粉色波斯菊，

粉嫩嫩的，好可愛呀！這一區的波斯菊大都是粉嫩色，

也有少數的桃紅色、白色波斯菊，非常嬌嫩可愛。

高雄美濃花海幸福平安花區一整片粉嫩炸美的波斯菊花海

一眼望去實在是美呆漂亮極了....

高雄美濃花海在花區都有設置藝術裝置位置圖.詳細介紹導覽

幸福平安花區整區波斯菊密集茂盛生長，走進拍照香氣更是迷人

幸福平安花區各種波斯菊五顏六色像極了一幅大地的調色盤般

幸福平安花區藍天白雲重新浮現，

搭配向陽盛開的波斯菊，影像拉近拍起來更美。

幸福平安花區盛開的波斯菊各種花色有粉嫩也有粉白

相間有著感覺浪漫FU....

高雄美濃花海 / 向日葵花海

向日葵花海不在幸福平安區，要往前走約三分鐘即可到達

向日葵又稱太陽花，如同太陽帶給我們充滿元氣的力量。

向日葵花海不時看到蜜蜂在向日葵花朵上飛來飛去忙著採花蜜

高雄美濃花海 / 牛角灣花區

牛角灣花區位在自強街一段165巷附近，這裡種滿百日草及黃波斯菊，

因比其他花區晚了一個星期種，目前只有部份稀疏百日草開花

高雄美濃花海 /牛角灣花區/遇見摩艾

牛角灣花區有可愛的摩艾，穿著客家藍衫，是專屬於美濃的摩艾像

這座作品以復活與守護為意象，靜靜伫立於花海之中，展現生命力生生不息的概念。

牛角灣花區紅色艷麗的百日草雖開花比較稀疏

但紅色花朵也符合年節紅色喜氣意境氛圍

「牛角灣花區」。每一處都融入了當地農產、信仰及文化特色，

讓遊客能以輕鬆的步調騎行其間，感受田園風光與花海之美。

牛角灣花區白色純潔的百日草也相互開出花朵來

高雄美濃花海 / 湖畔花區

最後來到湖畔花區，這裡種有百日草、大波斯菊，

還有凌波仙子、夢迴伯公可愛公仔。

湖畔花區橘黃色波斯菊吸引眾多遊客前來探索田園之美。

高雄美濃花海 /湖畔花區/夢迴伯公

湖畔花區的「夢迴伯公」是今年花海亮點之一，伯公也就是土地公

，整個外型非常慈祥和藹，後方的蛇也很可愛，整個福氣滿滿。

高雄美濃花海 /湖畔花區 / 凌波仙子

湖畔花區凌波仙子也就是水雉，圓滾滾的超可愛的，前面像滷蛋則是水雉的蛋。

水雉又稱菱角鳥，每年4到9月是繁殖期，會在浮葉型的水生植物上築巢生蛋，

湖畔花區凌波仙子在美濃湖營造水雉棲地，現在高雄美濃是水雉重要棲地，

來美濃旅遊也看得到凌波仙子漫步飛舞的畫面喔!!!。

高雄美濃花海 / 美濃湖

漫步美濃湖湖畔賞花更是愜意環湖步道一圈大約3.6公里，

而美濃湖原名瀰濃湖、中圳湖、中正湖，佔地面積有21公頃，

是高雄市的第二大湖，早期為蓄水灌溉用的陂塘，現在的美濃湖

不只是有湖中美美的中正亭，還設有全區環湖步道及自行車步道，

可以沿著水上步道漫遊真的很美，值得一訪，

在美濃湖周邊今年以「蛇來蛇趣~來去美濃尞」為主題結合當地文化、

自然美景與創意裝置藝術，呈現一場視覺與文化兼具的饗宴。

美濃湖美麗湖光山色、層層山巒倒影猶如一幅水墨畫，讓人覺得賞心悅目

美濃湖周邊朓望遠山環繞呈現綠油油一片，其景緻令人感到心曠神怡非常放鬆。

交通方便的美濃，作為高雄的後花園，美濃花海不僅提供遊客田園的慢活享受，

更展現了美濃居民推廣在地文化與環境保育的用心。這個假期，

大家請您來美濃一探田園花海的魅力，將美好的回憶帶回家！

趁花期來一趟季節限定的美濃花海盛事增添更多驚喜吧!!分享給大家......

2025美濃花海主要分成四區

幸福平安花區：中山路二段231號附近

牛角灣花區：美濃牛角灣

湖畔花區：泰安路vs民權路附近

奇美花區：中興路旗美商工前方

怎麼去？交通資訊報你知：



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