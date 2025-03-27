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高雄市美濃區【高雄美濃景點】來高雄美濃賞花「蛇來蛇趣~來去美濃尞」∣裝置藝術彩繪大地艷麗花田等你來拍∣

2025-03-27 16:20:05 文字：阿萍阿裕玩樂誌
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阿萍阿裕玩樂誌

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高雄市美濃區【高雄美濃景點】來高雄美濃賞花「蛇來蛇趣~來去美濃尞」∣裝置藝術彩繪大地艷麗花田等你來拍∣

           高雄美濃花海    介紹                                                      

高雄濃花海已盛大隆重開幕，以「蛇來蛇趣~來去美濃尞」為主題，

邀請旅客在美濃的冬日陽光下，漫遊田園花海，感受高雄後花園的客家風情與自然魅力。

今年美濃花海一共規劃幸福平安花區、牛角灣花區、奇美花區以及湖畔花區等四大花區

 

高雄市美濃區【高雄美濃景點】來高雄美濃賞花「蛇來蛇趣~來去美濃尞」∣裝置藝術彩繪大地艷麗花田等你來拍∣

        高雄美濃花海  /   幸福平安花區                    

來美濃賞花海第一站來到幸福平安花區，這裡種植大量粉色波斯菊，

粉嫩嫩的，好可愛呀！這一區的波斯菊大都是粉嫩色，

也有少數的桃紅色、白色波斯菊，非常嬌嫩可愛。

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高雄美濃花海幸福平安花區一整片粉嫩炸美的波斯菊花海

一眼望去實在是美呆漂亮極了....

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高雄美濃花海在花區都有設置藝術裝置位置圖.詳細介紹導覽

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幸福平安花區整區波斯菊密集茂盛生長，走進拍照香氣更是迷人

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幸福平安花區各種波斯菊五顏六色像極了一幅大地的調色盤般

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幸福平安花區藍天白雲重新浮現，

搭配向陽盛開的波斯菊，影像拉近拍起來更美。

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幸福平安花區盛開的波斯菊各種花色有粉嫩也有粉白

相間有著感覺浪漫FU....

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       高雄美濃花海   /    向日葵花海             

向日葵花海不在幸福平安區，要往前走約三分鐘即可到達

向日葵又稱太陽花，如同太陽帶給我們充滿元氣的力量。

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向日葵花海不時看到蜜蜂在向日葵花朵上飛來飛去忙著採花蜜

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       高雄美濃花海   /    牛角灣花區                               

牛角灣花區位在自強街一段165巷附近，這裡種滿百日草及黃波斯菊，

因比其他花區晚了一個星期種，目前只有部份稀疏百日草開花

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       高雄美濃花海 /牛角灣花區/遇見摩艾                   

牛角灣花區有可愛的摩艾，穿著客家藍衫，是專屬於美濃的摩艾像

這座作品以復活與守護為意象，靜靜伫立於花海之中，展現生命力生生不息的概念。

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牛角灣花區紅色艷麗的百日草雖開花比較稀疏

但紅色花朵也符合年節紅色喜氣意境氛圍

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牛角灣花區。每一處都融入了當地農產、信仰及文化特色，

讓遊客能以輕鬆的步調騎行其間，感受田園風光與花海之美。

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牛角灣花區白色純潔的百日草也相互開出花朵來

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       高雄美濃花海   /    湖畔花區              

最後來到湖畔花區，這裡種有百日草、大波斯菊，

還有凌波仙子、夢迴伯公可愛公仔。

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湖畔花區橘黃色波斯菊吸引眾多遊客前來探索田園之美。

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          高雄美濃花海 /湖畔花區/夢迴伯公                   

湖畔花區的「夢迴伯公」是今年花海亮點之一，伯公也就是土地公

，整個外型非常慈祥和藹，後方的蛇也很可愛，整個福氣滿滿。

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          高雄美濃花海 /湖畔花區 / 凌波仙子                   

湖畔花區凌波仙子也就是水雉，圓滾滾的超可愛的，前面像滷蛋則是水雉的蛋。

水雉又稱菱角鳥，每年4到9月是繁殖期，會在浮葉型的水生植物上築巢生蛋，

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湖畔花區凌波仙子在美濃湖營造水雉棲地，現在高雄美濃是水雉重要棲地，

來美濃旅遊也看得到凌波仙子漫步飛舞的畫面喔!!!。

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          高雄美濃花海   /  美濃湖                   

漫步美濃湖湖畔賞花更是愜意環湖步道一圈大約3.6公里，

美濃湖原名瀰濃湖、中圳湖、中正湖，佔地面積有21公頃，

是高雄市的第二大湖，早期為蓄水灌溉用的陂塘，現在的美濃湖

不只是有湖中美美的中正亭，還設有全區環湖步道及自行車步道，

可以沿著水上步道漫遊真的很美，值得一訪，

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美濃湖周邊今年以「蛇來蛇趣~來去美濃尞」為主題結合當地文化、

自然美景與創意裝置藝術，呈現一場視覺與文化兼具的饗宴。

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美濃湖美麗湖光山色、層層山巒倒影猶如一幅水墨畫，讓人覺得賞心悅目

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美濃湖周邊朓望遠山環繞呈現綠油油一片其景緻令人感到心曠神怡非常放鬆

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交通方便的美濃，作為高雄的後花園，濃花海不僅提供遊客田園的慢活享受，

更展現了美濃居民推廣在地文化與環境保育的用心。這個假期，

大家請您來美濃一探田園花海的魅力，將美好的回憶帶回家！

趁花期來一趟季節限定濃花海盛事增添更多驚喜吧!!分享給大家......

2025濃花海主要分成四區

幸福平安花區：中山路二段231號附近

牛角灣花區：美濃牛角灣

湖畔花區：泰安路vs民權路附近

奇美花區：中興路旗美商工前方

  怎麼去？交通資訊報你知：


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