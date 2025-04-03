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日本大阪賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

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2025-04-03 17:03:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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日本大阪賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

 

當春天的腳步悄然來臨，櫻花也隨之綻放，日本賞櫻名所也變得異常繁忙...。

昨天欣賞到大阪城櫻花的壯觀和哲學之道的豔麗，但也見識到洶湧的人潮讓人舉步難行...

今天決定遠離京都和大阪賞櫻熱點，我們來到大阪以南的堺市，目標 : 「濱寺公園」

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

「濱寺公園」位於大阪堺市，交通也算便利。

從大阪市中心出發，乘坐南海電鐵約30分鐘即可到達濱寺公園駅

再步行到公園只要5分鐘。 

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

公園裡，你會看到許多在地人在這裡散步、運動、遛狗。

這裡沒有觀光客的喧囂，只有在地人享受著春天的陽光 。

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

進入公園深處，挖賽 ! 

滿滿的粉白的櫻花綻放，一條長長的櫻花隧道映入眼簾...超震撼 !

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

老婆的尖叫聲充斥著驚嘆與雀躍，眼前這一幕好美、好夢幻 !

當然相機快門也按個不停，深怕遺漏某個視角....。

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

不約而同的放慢步伐享受當下，深怕這一片夢幻稍縱即逝，

走著走著，發現我們的擔心是多餘的...，

因為，穿過櫻花隧道，轉過身又是另一段櫻滿開隧道的開始.... !

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

這一切來得突然也讓人措手不及...好美 !

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

邊欣賞邊拍照，一旁在遛狗的阿伯，讓愛犬和我們合照，好可愛、好生動 !

 

關西賞櫻秘境，濱寺公園，絕景櫻の森 !

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一個小時後，驚覺被花海給包圍，遠遠看不到盡頭....

才發現...我錯了，這不是櫻花隧道，而是櫻の森林 !

 

暗自竊喜，一大片櫻花森林竟然沒有任何觀光客...

咱們夫妻倆彷彿包下了整座櫻の森，無拘的走拍、自在的品味與賞析這片絕景 !

壯麗、唯美、夢幻....這一切好不真實 !

 

google地圖連結 : 濱寺公園

地址 : Hamadera Koencho, Sakai, Osaka 592-8346日本

 

 

 
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