賞櫻景點 介紹
往年想要賞櫻景點都會先想到日本，但其實台灣也有不少賞櫻景點，
且櫻花種類也多達十種以上，拍起照來一點也不輸給別的地方
本篇推薦幾個賞櫻景點、賞櫻秘境，讓你輕鬆找到附近櫻花景點，
接下來的就讓我們來趟賞櫻之旅吧！
「青山坪咖啡農場」櫻花季 簡介
「青山坪咖啡農場」位於雲林古坑現在最火紅賞櫻景點「青山坪咖啡農場」櫻花季-已開展了！
每年二月到三月之間是雲林古坑賞櫻秘境「青山坪咖啡農場」櫻花盛開的季節，
不少人慕名前往青山坪農場賞櫻，更是近年雲林最熱門的賞櫻景點之一
「青山坪咖啡農場」資訊
「青山坪咖啡農場」櫻花季
花期.花況:開花80%~90%.花期到3月中
店家地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號
「青山坪咖啡農場」交通資訊
「青山坪咖啡農場」位在雲林古坑的草嶺村，開車導航[青山坪咖啡農場]即可到達
櫻花鳥森林 介紹
網路爭相報導[櫻花季]櫻花滿開的消息，而位於台中新社「櫻花鳥森林」面積有8公頃，
園區裡面一整片櫻花上千棵數個品種的櫻花林，還有蜀葵花可以欣賞，
所以這裡當然不例外在名單內，櫻花林再結合蜀葵花可說是獨特的組合，
趁著假日當然要走上一回探訪賞櫻花之遊，「櫻花鳥森林」另外還有櫻花小火車、
露營區、櫻花棧道和有機無毒檜木餐廳享用美食等園區裡面美照很好拍，
賞花喝下午茶休閒好去處，最適合全家一起來觀賞櫻花走走......
櫻花鳥森林 店家資訊
「櫻花鳥森林」
地址：台中市新社區協中街6號
營業時間：09:00-18:00
電話：04-2581-5662
烏山頭水庫（香榭大道南洋櫻)賞櫻
「烏山頭水庫風景區」時序已入春，烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已開花，
粉紅色花朵隨風搖曳更顯得美麗。目前花況約開出八九成，烏山頭風景區管理所
也有在四月連假推出南洋櫻和風祭，大家趁著連假一起來一趟賞櫻感受浪漫之旅。
烏山頭水庫風景區-資訊
地址：台南市官田區嘉南68-2號
營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30
石棹步道群－櫻之道 櫻花介紹
▲嘉義縣竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，總是吸引絡繹於途的賞花客
頂石棹「櫻之道」這幾年花況愈來愈好，已有櫻花隧道的氛圍，成了嘉義新追櫻熱區，
甚至被譽為阿里山國家森林遊樂區花季登場前，阿里山區最佳的賞櫻去處，
賞花木棧道擠滿遊客，假日出現摩肩接踵盛況、寸步不離。
嘉義竹崎鄉 石棹步道群－櫻之道
地址：頂石棹步道群入口處位於阿里山台十八線公路63.5K處
嘉義阿里山彌陀禪寺–櫻花季資訊
▲隨著賞櫻熱潮超人氣賞櫻熱點-阿里山彌陀襌寺櫻花季現大爆紅超夯的賞櫻景點!!
而位於嘉義縣嘉130線番路鄉的「彌陀禪寺」，重瓣緋寒櫻（俗稱八重櫻）正盛開，
滿開的花況吸引大量遊客前來上山賞櫻，導致聯外道路大塞車將狹小的山道塞爆，
就連新聞媒體也因賞櫻而塞爆車潮消息而來爭相報導最新的花況!!
嘉義阿里山彌陀禪寺–旅遊資訊
▍地址︰嘉義縣番路鄉巃頭36號｜
▍電話︰05-258-6168
▍營業時間︰全天開放至17:00、免費參觀。
【嘉義。阿里山旅遊】》 頂湖大凍山步道賞櫻花推薦介紹
▲大凍山，又名糞箕山、畚箕山，海拔1976公尺，位於嘉義縣阿里山鄉奮起湖，
是台灣小百岳之一，為林務局規劃的國家森林步道，路況良好，沿途林相優美，
全年平均氣溫約20度，舒適宜人，共有四條路線串連樹石盟、七星石、石獅象、
觀音石、鐵達尼石等景點，可依體力及時間來選擇路線，
指標清楚、設施完善，有座椅可供休憩。
大凍山國家步道基本資料
所在縣市 嘉義縣竹崎鄉,嘉義縣梅山鄉,嘉義縣阿里山鄉
▲【圓潭生態園區】位於166縣道71.5K，鄰近瑞里一號橋附近。
園區水質清澈，環境清幽自然，可見野鳥、蝴蝶、甲蟲、 螢火蟲、青蛙等，
是一處集生態、休閒的綠色步道。
【圓潭生態園區】櫻花盛開期賞櫻花正是最佳時段，預估花期持續到三月
圓潭自然生態園區門票[免費]，平日開放時間︰9:00~17:00，
怎麼去？交通資訊報你知：
~交通資訊~【圓潭生態園區】
1.國道一號民雄交流道→民雄外環道路→正大路二段→166線道→
竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。
2.國道三號竹崎交流道→166線道往竹崎→竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。
迷糊步道 簡介資訊
「迷糊步道」原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，
天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。
北側出口在台18線66.5k處，景觀優美，並設有停車場及廁所；
南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近是「獸泉」，
相傳為早期出泉水的地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。
久聞迷糊步道美名，來到嘉義樂野部落，順道前往走「迷糊步道」
行車資訊
【迷糊步道北側入口】
1.國道三號下中埔交流道→台18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。
2.國道一號下嘉義交流道→82號東西向快速道路→國道三號下中埔交流道→
台18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。
【迷糊步道南側入口】
國道3號下中埔交流道→台18線往阿里山方向→在石棹右轉169縣道至24.5K處即南側入口
賞櫻-九族文化村 櫻花祭
九族文化村｜簡介
開園已有30多年的九族文化村，以原住民為主題，有各種原住民
家屋模型、雕像，還有原住民表演在賞櫻季來到九族文化村，
便能欣賞到整個園區開滿櫻花的盛景，其中還有和日本同款的夜櫻可看呢。
九族文化村丨 資訊
地址：南投縣魚池鄉金天巷 45 號
電話：04 9289 5361
營業時間：平日 09:30 ~ 17:00，假日延長開放至 17:30
售票時間至 15:00 全年無休
賞櫻-九族文化村 櫻花祭
台灣櫻花季時間與日本不同，約在每年的2月~4月之間。可慢慢品味櫻花之美
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