賞櫻景點 介紹

往年想要賞櫻景點都會先想到日本，但其實台灣也有不少賞櫻景點，

且櫻花種類也多達十種以上，拍起照來一點也不輸給別的地方

本篇推薦幾個賞櫻景點、賞櫻秘境，讓你輕鬆找到附近櫻花景點，

接下來的就讓我們來趟賞櫻之旅吧！

「青山坪咖啡農場」櫻花季 簡介

「青山坪咖啡農場」位於雲林古坑現在最火紅賞櫻景點「青山坪咖啡農場」櫻花季-已開展了！

每年二月到三月之間是雲林古坑賞櫻秘境「青山坪咖啡農場」櫻花盛開的季節，

不少人慕名前往青山坪農場賞櫻，更是近年雲林最熱門的賞櫻景點之一

「青山坪咖啡農場」資訊

「青山坪咖啡農場」櫻花季

花期.花況:開花80%~90%.花期到3月中

店家地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號

「青山坪咖啡農場」交通資訊

「青山坪咖啡農場」位在雲林古坑的草嶺村，開車導航[青山坪咖啡農場]即可到達

➤青山坪賞櫻「詳細圖文介紹

櫻花鳥森林 介紹

網路爭相報導[櫻花季]櫻花滿開的消息，而位於台中新社「櫻花鳥森林」面積有8公頃，

園區裡面一整片櫻花上千棵數個品種的櫻花林，還有蜀葵花可以欣賞，

所以這裡當然不例外在名單內，櫻花林再結合蜀葵花可說是獨特的組合，

趁著假日當然要走上一回探訪賞櫻花之遊，「櫻花鳥森林」另外還有櫻花小火車、

露營區、櫻花棧道和有機無毒檜木餐廳享用美食等園區裡面美照很好拍，

賞花喝下午茶休閒好去處，最適合全家一起來觀賞櫻花走走......

櫻花鳥森林 店家資訊

「櫻花鳥森林」

地址：台中市新社區協中街6號

營業時間：09:00-18:00

電話：04-2581-5662

[櫻花鳥森林]詳細圖文介紹



烏山頭水庫（香榭大道南洋櫻)賞櫻

「烏山頭水庫風景區」時序已入春，烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已開花，

粉紅色花朵隨風搖曳更顯得美麗。目前花況約開出八九成，烏山頭風景區管理所

也有在四月連假推出南洋櫻和風祭，大家趁著連假一起來一趟賞櫻感受浪漫之旅。

烏山頭水庫風景區-資訊

「烏山頭水庫風景區」

地址：台南市官田區嘉南68-2號

營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30

[香榭大道賞櫻] 詳細圖文介紹

石棹步道群－櫻之道 櫻花介紹

▲ 嘉義縣竹崎鄉 中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，總是吸引絡繹於途的賞花客

頂石棹「櫻之道」這幾年花況愈來愈好，已有櫻花隧道的氛圍，成了嘉義新追櫻熱區，

甚至被譽為阿里山國家森林遊樂區花季登場前，阿里山區最佳的賞櫻去處，

賞花木棧道擠滿遊客，假日出現摩肩接踵盛況、寸步不離。

嘉義竹崎鄉 石棹步道群－櫻之道

地址：頂石棹步道群入口處位於阿里山台十八線公路63.5K處

➤櫻之道「詳細圖文介紹

嘉義阿里山彌陀禪寺–櫻花季資訊

▲隨著賞櫻熱潮超人氣賞櫻熱點-阿里山彌陀襌寺櫻花季現大爆紅超夯的賞櫻景點!!

而位於嘉義縣嘉130線番路鄉的「彌陀禪寺」，重瓣緋寒櫻（俗稱八重櫻）正盛開，

滿開的花況吸引大量遊客前來上山賞櫻，導致聯外道路大塞車將狹小的山道塞爆，

就連新聞媒體也因賞櫻而塞爆車潮消息而來爭相報導最新的花況!!

嘉義阿里山彌陀禪寺–旅遊資訊

▍地址︰嘉義縣番路鄉巃頭36號｜

▍電話︰05-258-6168

▍營業時間︰全天開放至17:00、免費參觀。

➤彌陀禪寺賞櫻「詳細圖文介紹

【嘉義。阿里山旅遊】》 頂湖大凍山步道賞櫻花推薦介紹

▲大凍山，又名糞箕山、畚箕山，海拔1976公尺，位於嘉義縣阿里山鄉奮起湖，

是台灣小百岳之一，為林務局規劃的國家森林步道，路況良好，沿途林相優美，

全年平均氣溫約20度，舒適宜人，共有四條路線串連樹石盟、七星石、石獅象、

觀音石、鐵達尼石等景點，可依體力及時間來選擇路線，

指標清楚、設施完善，有座椅可供休憩。

大凍山國家步道基本資料

所在縣市 嘉義縣竹崎鄉,嘉義縣梅山鄉,嘉義縣阿里山鄉

➤大凍山賞櫻花「詳細圖文介紹

▲【圓潭生態園區】位於 166縣道71.5K ，鄰近瑞里一號橋附近。

園區水質清澈，環境清幽自然，可見野鳥、蝴蝶、甲蟲、 螢火蟲、青蛙等，

是一處集生態、休閒的綠色步道。

【圓潭生態園區】櫻花盛開期賞櫻花正是最佳時段，預估花期持續到三月

圓潭自然生態園區門票[免費]，平日開放時間︰9:00~17:00，

怎麼去？交通資訊報你知：

~交通資訊~【圓潭生態園區】

1.國道一號民雄交流道→民雄外環道路→正大路二段→166線道→

竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。

2.國道三號竹崎交流道→166線道往竹崎→竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。

➤圓潭生態園區「詳細圖文介紹

迷糊步道 簡介資訊

「迷糊步道」原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，

天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」(底)諧音，命名為「迷糊步道」。

北側出口在台18線66.5k處，景觀優美，並設有停車場及廁所；

南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近是「獸泉」，

相傳為早期出泉水的地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。

久聞迷糊步道美名，來到嘉義樂野部落，順道前往走「迷糊步道」

行車資訊

【迷糊步道北側入口】

1.國道三號下中埔交流道→台18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。

2.國道一號下嘉義交流道→82號東西向快速道路→國道三號下中埔交流道→

台18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。

【迷糊步道南側入口】

國道3號下中埔交流道→台18線往阿里山方向→在石棹右轉169縣道至24.5K處即南側入口

➤迷糊步道賞櫻「詳細圖文介紹

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

詳細影片介紹請參考 You Tube

九族文化村｜簡介

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

開園已有30多年的九族文化村，以原住民為主題，有各種原住民

家屋模型、雕像，還有原住民表演在賞櫻季來到九族文化村，

便能欣賞到整個園區開滿櫻花的盛景，其中還有和日本同款的夜櫻可看呢。

九族文化村丨 資訊

地址：南投縣魚池鄉金天巷 45 號

電話：04 9289 5361

營業時間：平日 09:30 ~ 17:00，假日延長開放至 17:30

售票時間至 15:00 全年無休

[九族文化村]詳細圖文介紹

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

台灣櫻花季時間與日本不同，約在每年的2月~4月之間。可慢慢品味櫻花之美

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