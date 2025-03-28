為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

2025-03-28 14:05:17 文字：阿萍阿裕玩樂誌
share
阿萍阿裕玩樂誌

阿萍阿裕玩樂誌

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

       賞櫻景點  介紹                  

往年想要賞櫻景點都會先想到日本，但其實台灣也有不少賞櫻景點

且櫻花種類也多達十種以上，拍起照來一點也不輸給別的地方

本篇推薦幾個賞櫻景點、賞櫻秘境，讓你輕鬆找到附近櫻花景點，

接下來的就讓我們來趟賞櫻之旅吧！

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

青山坪咖啡農場櫻花季 簡介                                  

青山坪咖啡農場位於雲林古坑現在最火紅賞櫻景點青山坪咖啡農場櫻花季-已開展了！

每年二月到三月之間是雲林古坑賞櫻秘境青山坪咖啡農場櫻花盛開的季節，

不少人慕名前往青山坪農場賞櫻，更是近年雲林最熱門的賞櫻景點之一

 「青山坪咖啡農場資訊                                       

青山坪咖啡農場櫻花季

花期.花況:開花80%~90%.花期到3月中

店家地址：雲林縣古坑鄉草嶺村129號

 青山坪咖啡農場」交通資訊                     

青山坪咖啡農場位在雲林古坑的草嶺村，開車導航[青山坪咖啡農場]即可到達

青山坪賞櫻詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

          櫻花鳥森林  介紹                                                                           

網路爭相報導[櫻花季]櫻花滿開的消息，而位於台中新社櫻花鳥森林」面積有8公頃，

園區裡面一整片櫻花上千棵數個品種的櫻花林，還有蜀葵花可以欣賞，

所以這裡當然不例外在名單內，櫻花林再結合蜀葵花可說是獨特的組合，

趁著假日當然要走上一回探訪賞櫻花之遊，櫻花鳥森林」另外還有櫻花小火車、

露營區、櫻花棧道和有機無毒檜木餐廳享用美食等園區裡面美照很好拍，

賞花喝下午茶休閒好去處，最適合全家一起來觀賞櫻花走走......

          櫻花鳥森林    店家資訊                                                     

櫻花鳥森林」
地址：台中市新社區協中街6號

營業時間：09:00-18:00
電話：04-2581-5662

[櫻花鳥森林]詳細圖文介紹
   

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

    烏山頭水庫（香榭大道南洋櫻)賞櫻                                   

「烏山頭水庫風景區」時序已入春，烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已開花，

粉紅色花朵隨風搖曳更顯得美麗。目前花況約開出八九成，烏山頭風景區管理所

也有在四月連假推出南洋櫻和風祭，大家趁著連假一起來一趟賞櫻感受浪漫之旅。

   烏山頭水庫風景區-資訊                                   

「烏山頭水庫風景區」

地址：台南市官田區嘉南68-2

營業時間：早上8:00 – 晚上 17:30

[香榭大道賞櫻] 詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

                       石棹步道群－櫻之道     櫻花介紹                                              

嘉義縣竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，總是吸引絡繹於途的賞花客

頂石棹「櫻之道」這幾年花況愈來愈好，已有櫻花隧道的氛圍，成了嘉義新追櫻熱區，

甚至被譽為阿里山國家森林遊樂區花季登場前，阿里山區最佳的賞櫻去處，

賞花木棧道擠滿遊客，假日出現摩肩接踵盛況、寸步不離。

     嘉義竹崎鄉      石棹步道群－櫻之道                                  

地址：頂石棹步道群入口處位於阿里山台十八線公路63.5K處

櫻之道詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

              嘉義阿里山彌陀禪寺–櫻花季資訊                                             

隨著賞櫻熱潮超人氣賞櫻熱點-阿里山彌陀襌寺櫻花季現大爆紅超夯的賞櫻景點!!

而位於嘉義縣嘉130線番路鄉的「彌陀禪寺」，重瓣緋寒櫻（俗稱八重櫻）正盛開，

滿開的花況吸引大量遊客前來上山賞櫻導致聯外道路大塞車將狹小的山道塞爆，

就連新聞媒體也因賞櫻而塞爆車潮消息而來爭相報導最新的花況!!

       嘉義阿里山彌陀禪寺–旅遊資訊                           

▍地址︰嘉義縣番路鄉巃頭36號｜
▍電話︰05-258-6168
▍營業時間︰全天開放至17:00、免費參觀。

彌陀禪寺賞櫻詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

           【嘉義。阿里山旅遊】》   頂湖大凍山步道賞櫻花推薦介紹               

大凍山，又名糞箕山畚箕山，海拔1976公尺，位於嘉義縣阿里山鄉奮起湖

是台灣小百岳之一，為林務局規劃的國家森林步道，路況良好，沿途林相優美，

全年平均氣溫約20度，舒適宜人，共有四條路線串連樹石盟、七星石、石獅象、

觀音石、鐵達尼石等景點，可依體力及時間來選擇路線，

指標清楚、設施完善，有座椅可供休憩。

   大凍山國家步道基本資料             

所在縣市   嘉義縣竹崎鄉,嘉義縣梅山鄉,嘉義縣阿里山鄉

大凍山賞櫻花詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

圓潭生態園區】位於166縣道71.5K，鄰近瑞里一號橋附近。

園區水質清澈，環境清幽自然，可見野鳥、蝴蝶、甲蟲、 螢火蟲、青蛙等，

是一處集生態、休閒的綠色步道。

圓潭生態園區】櫻花盛開期賞櫻花正是最佳時段，預估花期持續到三月

圓潭自然生態園區門票[免費]，平日開放時間︰9:00~17:00，

  怎麼去？交通資訊報你知：

~交通資訊~圓潭生態園區
1.國道一號民雄交流道民雄外環道路正大路二段→166線道

竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。
2.國道三號竹崎交流道→166線道往竹崎竹崎→166縣道71.5K→圓潭生態園區。

圓潭生態園區詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

                             迷糊步道 簡介資訊                                                     

「迷糊步道」原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，

天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」()諧音，命名為「迷糊步道」

北側出口在台1866.5k處，景觀優美，並設有停車場及廁所；

南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近是「獸泉」，

相傳為早期出泉水的地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。

久聞迷糊步道美名，來到嘉義樂野部落，順道前往走「迷糊步道」

行車資訊

迷糊步道北側入口
1.國道三號下中埔交流道18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。
2.國道一號下嘉義交流道→82號東西向快速道路國道三號下中埔交流道

18線往阿里山方向約66.5K處即抵達北側出口停車場。
迷糊步道南側入口
國道3號下中埔交流道18線往阿里山方向在石棹右轉169縣道至24.5K處即南側入口

迷糊步道賞櫻詳細圖文介紹

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

詳細影片介紹請參考 You Tube

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

 

     九族文化村｜簡介      

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

開園已有30多年的九族文化村，以原住民為主題，有各種原住民

家屋模型、雕像，還有原住民表演在賞櫻季來到九族文化村

便能欣賞到整個園區開滿櫻花的盛景，其中還有和日本同款的夜櫻可看呢。

  九族文化村丨   資訊

地址：南投縣魚池鄉金天巷 45 號
電話：04 9289 5361

營業時間：平日 09:30 ~ 17:00，假日延長開放至 17:30

售票時間至 15:00    全年無休

[九族文化村]詳細圖文介紹   

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

賞櫻-九族文化村 櫻花祭

台灣櫻花季時間與日本不同，約在每年的2~4月之間。可慢慢品味櫻花之美

↓歡迎加入粉絲專頁↓

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

▲▲#點圖按讚加入[阿萍&阿裕玩樂誌]粉絲團

↓歡迎追蹤我的IG

雲林縣古坑鄉【賞櫻超夯景點】探索推薦最美櫻花.|賞櫻追櫻熱門景點|如沐在櫻花林中|

▲▲#點圖追蹤[阿萍&阿裕玩樂誌IG

You Tube影片欣賞https://reurl.cc/D4KvGd

合作邀約聯繫請洽e-mail a0938595013@yahoo.com.tw

   延伸閱讀                                         

  🚗 阿萍&阿裕 玩樂誌鄰近更多旅遊資訊推薦         

↓歡迎參考以下文章連結分享介紹↓

【台中新社景點】櫻花鳥森林|賞櫻必訪景點推薦觀賞絕美粉嫩櫻花vs鸚鵡放飛秀一次滿足

【雲林、古坑景點】青山坪咖啡農場櫻花季滿山滿谷粉嫩櫻花大爆開超夢幻賞櫻秘境推薦

【嘉義。阿里山景點】「彌陀禪寺」八重櫻浪漫盛開 賞櫻推薦 嫣紅一片如沐浴在櫻花林中 賞櫻.追櫻阿里山一日遊

【嘉義。竹崎景點】頂石棹》「櫻之道」分享推薦[賞櫻花]不必跑很遠 追櫻新亮點》櫻之道/昭和櫻 花海綻放！石槕步道群美不勝收!!

【嘉義。竹崎景點】免門票//親子旅遊景點介紹【嘉義圓潭自然生態園區】生態豐富，風景優雅[賞櫻]休閒的好地方。

【嘉義。阿里山】》再訪頂湖大凍山步道 漫步於綠意山林間 欣賞瀰漫山嵐霧氣之美景

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
新竹賞櫻景點地圖6大推薦！新竹櫻花公園 尖石櫻花 關西秘境一次看。
 京少
日本[日本] 西湖療癒之里根場｜東京近郊！櫻花季富士山景點推薦｜搭公車怎麼玩？
 Catalina旅遊小筆記
日本櫻花季2025攻略！最新花期預測 賞櫻景點懶人包，掌握日本賞櫻地圖。
 編輯 李維唐
【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)
 pfse64289
南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略
 好好玩 FUNIT
推薦商品
keyboard_arrow_up