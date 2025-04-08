黃花風鈴木季結束後，緊接著就是花旗木的浪漫花季！這次來到彰化二水，這裡可是全台花旗木最美的地方之一，特別是沿著鐵道的花旗木步道，每年盛開時，粉嫩花海與火車交織出超夢幻畫面，讓人忍不住狂按快門！不過這次來訪時，花旗木大概已經開六成左右，估計再等一週，就能看到滿開的壯觀美景。想拍火車穿越粉色隧道的夢幻畫面，趕快準備安排賞花之旅吧！

二水花旗木鐵道｜交通&停車資訊

拍攝日期：2025/04/04

二水花旗木鐵道只要直接導航就能輕鬆抵達！每年花旗木盛開時，這裡可是超熱門的打卡點，吸引大批遊客前來捕捉火車穿越粉色花海的夢幻畫面不過花季期間人潮眾多，建議提早出門卡位！至於停車的部分，附近都有規劃停車區，開車來也不怕沒地方停哦～

二水花旗木鐵道｜火車時刻表

來二水花旗木鐵道，大家最想拍的就是火車穿越粉色花海的夢幻畫面！因為這條鐵道剛好位在二水站與濁水站之間，所以建議搭配台鐵時刻表，抓準火車經過的時間，這樣就能拍到最完美的畫面！想要拍攝的人可以提前查好班次，選個好角度，耐心等待火車進站，捕捉這一年一度的粉色奇蹟～

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二水花旗木鐵道｜最新花況

今天來拍的時候比上個月來說，花況應該有6成了，大約4月12日之前有機會看到滿開的畫面喔，記得準備好相機，捕捉火車穿越花海的夢幻畫面哦。

已經有幾棵花旗木都已經開很滿了耶，可以看到花況比較好的花旗木樹下都超多人爭相拍照。

這條鐵道並不是筆直的，而是帶有幾個自然彎道，剛好讓火車行駛時能與花旗木同框這樣的曲線視角，拍起來更有層次感，不管是遠景還是近拍，都能捕捉到火車穿越粉色花海的夢幻畫面。

雖然現在還不是花旗木的盛開季節，但假日來這裡的人還是很多，尤其是騎腳踏車的遊客特別多！沿著鐵道慢慢騎，邊欣賞初開的花旗木，邊感受微風吹拂，真的很愜意～等到花旗木滿開時，整條步道變成粉色隧道，騎在其中一定更浪漫。

如果要拍到花旗木與火車合影記得注意一下火車時刻表，有上行與下行的火車可以拍喔。

這裡的路燈設計成腳踏車的造型，真的很特別，也讓整個環境更有特色！走在步道上，看到這些造型路燈，會讓人更有想騎腳踏車遊覽的衝動。搭配周圍的花旗木和鐵道風景，整體氛圍真的很棒，來這裡不僅能賞花，還能感受濃濃的鐵道小鎮風情！

花旗木真的超美！現在雖然還沒滿開，但已經能感受到那種浪漫氛圍，讓人更加期待盛開時的壯觀景象～等到整片粉色花海綻放，搭配火車行駛的畫面，肯定夢幻到不行！