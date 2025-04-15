老屋也可以很潮！復古控看這邊！近年來「老屋新生」蔚為風潮，越來越多老建築在創意設計下重獲新生，搖身一變成為風格獨具的咖啡廳、旅宿與藝文空間。這些曾經面臨沒落的老宅，在保留歷史痕跡的同時，注入了當代設計的靈魂，化身為城市裡最動人的風景線，有些甚至美到像電影場景，走進其中彷彿穿越時空。這次窩客島特別精選全台代表性的老屋改造案例，從都市巷弄到鄉間小鎮，不只是欣賞空間美學，更像是一場結合懷舊與創新的旅行提案。安排趟假期，走進這些乘載記憶的時光場域，感受老屋之美，旅行也能玩得很有故事感。



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▲CEO 1950 總裁藝文空間是一間融合歷史與美食的創意歐式餐廳/CEO 1950總裁藝文空提供、WalkerLand窩客島整理



台北／CEO 1950總裁藝文空間，連年獲米其林指南推薦

曾任央行總裁的徐柏園，是1950年代整頓台灣經濟與奠定貨幣制度的重要推手，位於晴光商圈、新生北路巷弄中的木造老宅已有逾70年歷史，過去與多位政要如飛虎隊將軍陳納德、山西省主席閻錫山等人故居為鄰。隨著歲月流轉，舊宅多已頹圮，唯有在台北市老房子文化運動推動下，徐柏園的故居得以保留並重生，如今蛻變為融合歷史與美食的「CEO 1950 總裁藝文空間」。由製傘業出身的吳其峯與王卿夫婦整修打造，保留原有挑高木梁與窗櫺細節，結合日式與歐式風格，搖身一變為綠意庭院中的創意歐式餐廳，連年獲米其林指南推薦，成為台北市最具魅力的老宅餐廳之一。



▲CEO 1950 總裁藝文空間連年獲米其林指南推薦，成為台北市最具魅力的老宅餐廳之一/CEO 1950總裁藝文空提供、WalkerLand窩客島整理



台中／回未了老宅餐廳，人氣招牌海鮮丼必吃

▲CEO 1950 總裁藝文空間是一間融合歷史與美食的創意歐式餐廳/CEO 1950總裁藝文空提供、WalkerLand窩客島整理

隱身在台中北區學士路巷弄內的「回未了」，是一家由老屋翻修而成的日式丼飯餐廳，前身是眷村時期的兩層樓宅邸，現在則成為一間結合懷舊與日式美學的小店。外觀樸實低調，走進店內卻立刻感受到濃厚的和風氛圍。餐點以丼飯、握壽司、生魚片為主，人氣招牌「極上盛合海鮮丼」用料豐富，入口鮮甜、層次分明。



最讓人驚喜的是，回未了不只主餐用心，連甜點也別具巧思。餐後可以加點與「掬菓和菓子屋」聯名推出的季節手作和菓子，每一款都細緻得像藝術品，讓人彷彿瞬間穿越到日本街邊的甜點小店。不只是味蕾的享受，連餐盤與餐具的挑選也充滿巧思，從視覺到味覺，每個細節都藏著店家的用心與對完美的追求。吃完那一口精緻的和菓子，就像為這場老宅裡的美食旅程，劃上最溫柔的句點。



▲隱身在台中北區學士路巷弄內的回未了，是一家由老屋翻修而成的日式丼飯餐廳/回未了提供、WalkerLand窩客島整理



台南／毛房蔥柚鍋，同時享受視覺與味覺火鍋店

藏身在台南巷弄裡的「毛房蔥柚鍋．冷藏肉專門」，選址一棟擁有半世紀歷史的兩層老街屋，素雅的水泥外牆搭配鐵花窗，低調得就像一張泛黃的老照片，鐵窗上手工打造的紅銅「毛」字，隨著歲月出現自然的銅鏽，為老宅訴說著時間的痕跡。這裡不只是火鍋店，更像是一座精緻設計的生活空間，從復古花磁磚、天井採光，到每盞吊燈都藏有細節美感，連續兩年拿下室內設計獎也不讓人意外。餐點方面主打結合台灣小農食材與日式火鍋吃法，特別選用成本與耗損高達冷凍肉5倍的冷藏肉，講究品質與風味，是少見能同時享受視覺與味覺的老宅系火鍋店。



▲鐵窗上手工打造的紅銅「毛」字，隨著歲月出現自然的銅鏽，為老宅訴說著時間的痕跡/毛房蔥柚鍋．冷藏肉專門提供、WalkerLand窩客島整理



高雄／新濱．駅前，融合大正時期和洋建築風格

接著來到高雄鼓山區的「新濱·駅前」，是一間坐落於百年古蹟內的超人氣咖啡廳，前身是1921年創立的三和銀行，融合大正時期和洋兼具的建築風格，保留舊有的木質櫃檯與金庫空間，在沉穩木色與暈黃吊燈的映照下，重現昔日「高雄金融第一街」的榮景。



▲高雄鼓山區的新濱·駅前，是一間坐落於百年古蹟內的超人氣咖啡廳/新濱·駅前提供、WalkerLand窩客島整



高雄／軍旅舍，70年老屋變文青旅店

咖啡廳共兩層樓，還設有戶外座位區，其中一樓保留最完整的歷史細節，被許多網友稱為最美角落。不僅環境氛圍復古浪漫，還巧妙結合蒸氣龐克風格，讓人彷彿穿梭時光之中。鄰近捷運西子灣站與輕軌哈瑪星站，交通便利，營業時間從早上10點到晚上7點，是來高雄旅遊、吃早午餐、拍照打卡、感受老屋魅力的絕佳選擇。▲過往的銀行華麗變身復古風的老宅咖啡廳，讓旅客多了個好去處/新濱·駅前提供、WalkerLand窩客島整理

藏身在高雄左營建業新村的「軍旅舍 goonnight hostel」，是一間由70多年歷史的眷村老宅改造而成的質感旅店。設計團隊 RND Inc. 花了一年時間翻修，將日治時期與眷村文化巧妙融合，保留老屋結構與細節，注入現代美感與舒適機能，營造出一種既懷舊又自在的生活氛圍。從編竹夾泥牆、舊廚房的流理台與磁磚，到遊戲間裡的巨型疊疊樂與天窗設計，每個角落都讓人彷彿走進時光走廊，細細感受光陰留下的溫度。



▲藏身在高雄左營建業新村的軍旅舍，是一間由70多年歷史的眷村老宅改造而成的質感旅店/軍旅舍提供、WalkerLand窩客島整理

▲軍旅舍住宿區共設有五間房型，提供雙人、四人與六人房，圖為上下鋪六人房/軍旅舍提供、WalkerLand窩客島整理軍旅舍空間分為兩大區域，一邊是日式主屋打造成的公共交流空間，涵蓋客廳、餐廳、書齋、桌球室等；另一邊則為住宿區，共設有五間房型，提供雙人、四人與六人房，其中僅一間為獨立衛浴，其餘皆為共用空間，保留當時眷村生活的原貌。特別的是澡堂也以日式風格呈現，搭配戶外大樹與草皮的環境設計，讓入住旅人不只住進老屋，更走進那個樸實年代的生活記憶裡，體驗一場與空間深度連結的旅程。▲軍旅舍澡堂是以日式風格呈現/軍旅舍提供、WalkerLand窩客島整理

CEO 1950 總裁藝文空間

電話：02 2592 6692

營業時間：每週三至週日（午餐 12:00-14:30，晚餐 18:00-22:00）

地址：台北市中山區新生北路三段62巷24號

CEO 1950 總裁藝文空間官網

回未了

電話：0987 832 811

營業時間：週四至週一 11:30-20:30，每週二、三公休

地址：台中市北區學士路292巷7號

回未了官網

毛房蔥柚鍋 冷藏肉專賣

電話：06 209 8199

營業時間：週一至週日11:30至14:00，17:30至21:00

地址：台南市東區府東街148號

毛房蔥柚鍋 冷藏肉專賣官網

新濱．駅前

電話：07 531 5770

營業時間：週一至週日10:00-19:00

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

新濱駅前官網

軍旅舍

電話：0958 604 142

營業時間：週一至週日15:00-20:00

地址：高雄市左營區緯十路建業新村41號

軍旅舍官網

復古控快筆記！全台超美老宅餐廳、咖啡廳推薦