哈韓族看這！韓劇、韓星、韓食近幾年在台掀起炫風，引起許多國人飛往韓國旅遊，不過，還沒訂好韓國機票的也別急，台灣就有一秒到韓國的偽出國秘境！從韓屋庭園到韓系咖啡館，甚至是彷彿青瓦台降臨南投的寶湖宮地母廟，不少韓劇迷一看就心動。從建築到咖啡香、從鍋物到打卡美角，這幾個韓系質感景點通通不輸韓國，每一處都隱藏著韓系靈魂，快安排週末輕旅行，「偽韓國」美照拍好拍滿。



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▲位於台北內湖巷弄內的純白系咖啡館AROS COFFEE一縷光，以韓系極簡風格成為IG網美必訪熱點/AROS COFFEE一縷光提供、WalkerLand窩客島整理



張家韓園／免費穿韓服打卡廣福宮、迷你動物園親子超愛

花蓮壽豐韓系主題園區「張家韓園」去年初正式開幕，主打全台首創的韓服體驗與韓風庭園美拍，園區內仿韓國建築一比一還原，包括廣福宮、進善門、風鈴橋等熱門打卡點，讓遊客穿上免費提供的精緻韓服，亦可加價升級造型，拍出一秒到韓國的夢幻氛圍。不論是親子家庭還是情侶閨蜜，都能在這裡拍出濃濃韓劇感的照片。



▲張家韓園區主打全台首創的韓服體驗與韓風庭園美拍/張家韓園提供、WalkerLand窩客島整理



南投寶湖宮天地堂地母廟／台版青瓦台、最美白色階梯打卡點

除了超好拍的景觀與服飾體驗，園區還結合療癒系迷你動物園，能近距離餵食羊駝、水豚、梅花鹿及布偶貓等超人氣動物，大小朋友都瘋狂。而園區內的唯美餐廳提供韓式九宮格泡菜鍋，門票可折抵餐費，CP值超高。從景點、美拍、到美食一次滿足，張家韓園成為花蓮旅遊新熱點。▲張家韓園區也結合療癒系迷你動物園，能近距離餵食羊駝、水豚、梅花鹿及布偶貓等超人氣動物/張家韓園提供、WalkerLand窩客島整理

南投埔里「寶湖宮天地堂地母廟」，被譽為「台版青瓦台」，以其獨特的綠色琉璃屋頂和古代宮殿式建築風格，吸引了大量遊客前來參拜和拍照。廟宇位於金鷹山上，視野開闊，俯瞰埔里市區與遠處的巒山，壯麗的景色讓人彷彿置身於古代帝王的宮殿，視野無比遼闊。這座廟宇的青瓦屋頂設計及特殊地理位置，成為埔里地區的熱門打卡景點，吸引了眾多攝影愛好者和遊客前來。



其中最受歡迎的拍照地點，位於神農殿至乾元殿的白色階梯，從這裡俯瞰整座廟宇與遠方山景，構成壯麗的視覺效果。如果恰逢日落時分，金黃的陽光灑在大地上，讓這一刻更加夢幻。由於這座廟宇的建築和景觀都極具特色，遊客在參拜的同時，也能體驗到獨特的自然與人文美景，成為前往埔里的必訪景點。



▲南投埔里寶湖堂天地堂地母廟，被譽為台版青瓦台，吸引許多人前往拍照/南投市政府提供、WalkerLand窩客島整理



一縷光、羊角包汗蒸舒壓館／一站內湖吃美食、體驗韓劇場景

位於台北內湖巷弄內的純白系咖啡館「AROS COFFEE 一縷光」，以韓系極簡風格迅速竄紅，成為IG網美必訪熱點。鄰近麗山國小的靜謐位置，加上水泥粉光地板、木質傢俱與溫潤自然光，營造出清新愜意的氛圍。店內販售手作甜點與咖啡，雖不提供鹹食，但低消僅為一杯飲品，吸引不少人特地前來享受慢步調生活。無訂位、不收服務費的貼心設計，也讓AROS成為內湖人氣韓系咖啡館代表之一。



▲位於台北內湖巷弄內的純白系咖啡館AROS COFFEE一縷光，以韓系極簡風格成為IG網美必訪熱點/AROS COFFEE一縷光提供、WalkerLand窩客島整理



吃完別急著離開，一樣位於內湖的「羊角包汗蒸舒壓館」不用飛韓國也能體驗韓劇場景！打造正宗韓式汗蒸幕體驗，不僅能戴上可愛羊角包頭享受暖身排汗時光，還能親子同遊，成人價699元、12歲以下小孩299元，另可加購去角質、油壓、指壓等舒壓服務。汗蒸後不需沖澡，推薦敷上面膜加強保養，現場也販售韓國烤蛋、香蕉牛奶等經典韓式小點，讓整趟汗蒸旅程更有臨場感，成為熱門的偽出國療癒新選擇。



▲一樣位於內湖的羊角包汗蒸舒壓館不用飛韓國也能體驗韓劇場景/羊角包汗蒸舒壓館提供、WalkerLand窩客島整理



歐霸食鍋／化身韓國校園劇場、闆娘更是道地韓國人

位於台中北區大德街的「歐霸食鍋」，是一家專賣正宗韓式料理的平價餐廳，深受在地人與遊客的喜愛。餐廳老闆娘來自韓國，並以經典韓國菜餚為特色，提供韓式炸雞、韓式炸醬麵、韓式年糕泡麵和韓式泡菜煎餅等經典美食，無需飛往韓國，便能品嚐到道地的韓國味道。



▲台中歐霸食鍋老闆娘來自韓國，店內裝潢有粉紅色的鋼琴、圖書館與高中置物櫃等夢幻設計/部落客papa提供、WalkerLand窩客島整理



店內裝潢更是與眾不同，擁有粉紅色的鋼琴、圖書館與高中置物櫃等夢幻設計，讓人仿佛置身韓劇中的場景，拍照打卡非常適合。此外，歐霸食鍋還提供情境換裝服務，顧客可以免費租借高中校服或正宗韓服拍照，打造獨特的韓國偶像劇初體驗。



▲台中歐霸食鍋老闆娘來自韓國，店內裝潢有粉紅色的鋼琴、圖書館與高中置物櫃等夢幻設計/部落客papa提供、WalkerLand窩客島整理



野也／Villa韓系奶茶色質感咖啡館、毛孩專屬餐點

隱身於山坡住宅區的「野也 Cafe」，近期成為IG熱門打卡熱點。這家獨棟Villa風格的咖啡廳，以韓系奶茶色調的質感設計，搭配可愛的伯恩山犬店長熊熊，吸引了不少愛狗人士前來打卡。店內空間融合日韓風格與復古鄉村元素，營造出既舒適又充滿設計感的用餐環境，讓每位光顧的顧客都能放鬆身心，而充滿韓系質感風格的戶外座位區也超美，寬敞的空間適合攜帶毛孩來享受美好時光。



「野也 Cafe」的菜單涵蓋多樣飲品、飯食、麵食、茶飲與手工甜點，價格範圍介於100元至250元。無論是享用一杯香濃咖啡，還是品嚐精緻的甜點，這裡都能滿足顧客的需求。特別的是，這裡還提供毛孩專屬的餐點，讓毛小孩也能和主人一起共享下午茶時光。由於店內常常客滿，建議大家提前預約，以免撲空。



▲隱身於山坡住宅區的韓系風格野也 Cafe，近期成為IG熱門打卡熱點/部落客papa提供、WalkerLand窩客島整理

張家韓園

電話：0965 703 967

營業時間：週一至週日09:30-17:30

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20之3號

張家韓園官網

南投寶湖宮天地堂地母廟

電話：04 9298 2873

開放時間：週一至週日06:00-21:00

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

一縷光

電話：02 2799 6898

營業時間：10:00-18:00，週二、三公休

地址：台北市內湖區麗山街332號（捷運港墘站2號出口）

一縷光官網

羊角包汗蒸舒壓館

電話：02 8792 2988

營業時間：13:00-23:00，週一公休

地址：台北市內湖區民權東路六段53號

羊角包汗蒸舒壓館官網

歐霸食鍋

電話：0989 896 548

營業時間：11:30-20:30，週二公休

地址：台中市北區大德街129號

歐霸食鍋官網

完整介紹由部落客「papa」於窩客島分享：台中北區｜韓式料理 歐霸食鍋-闆娘是韓國人！打造道地韓國釜山料理美食 X粉紅系韓國高中制服X高中場景 最新的IG打卡點

野也

電話：03 481 5783

營業時間：週二至週日11:00-19:00，週一公休

地址：桃園市楊梅區裕成路139號

野也官網

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