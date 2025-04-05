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(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」--- 藍白色系視覺景觀建築，美味耐咀嚼的「荻岩照燒雞熱壓吐司」與「花豚岩炙巧巴達」!

高雄韓系咖啡館 MiniD Coffee高雄鼓山美術館店 荻岩照燒雞熱壓吐司 花豚岩炙巧巴達 more
2025-04-05 16:03:00 文字：SJKen
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(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024.(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024.(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024.(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024.(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024.(高雄韓系風格咖啡廳)「Mini.D Coffee 高雄鼓山美術館店」(Mini D.Coffee Shop), Kaohsiung, Taiwan, SJKen, Dec 31 ,2024. 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影部落格」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

去年12月下旬到高雄訪友玩三天，30日當天搭乘高鐵返北前，好友特別開車帶我造訪這家位於高雄市鼓山區美術館路87號的「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」，店家位於中華藝術學校斜對面，咖啡館的周邊，藍白相間的招牌與建築設計，讓人感受藍天白雲的舒暢感，店家周邊提供很多的停車格，方便開車前來的朋友，喜歡大眾運輸的朋友，也可搭乘高雄輕軌，在美術館站下車後步行幾分鐘就抵達也很方便。 

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「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」是一棟兩層樓的用餐空間，推門而入，左手邊是寬敞的點餐櫃檯，可以看見各種甜點的展示櫃，也可以看見店員烹煮咖啡的身影，店內地板選用的是水磨石的地板，整體給人的感覺是明亮高雅又時尚， 待在其中享用一杯冷熱咖啡或茶，與店內提供的輕食，包括甜點、蛋糕、布丁、吐司等，價格都很平易近人，造訪當天陽光普照，內部挑高純白的設計， 搭配高雅的燈飾，窗外的自然光與日式內的人工光源形成巧妙的平衡，隨手拍位於角隅的桌椅光影很美，整個用餐空間很舒適，因為高雄經常艷陽高照，靠窗的部分都設有可拉下的遮陽簾，當太陽過大時，方便客人自行調整， 這樣的設計考量十分貼心

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當天與好友點了一杯「花蝴蝶耶家雪菲」(NT$125/杯)、一份「花豚岩炙巧巴達」(NT$125/份)與一份「荻岩照燒雞熱壓吐司」(NT$80/份)，一共NT$330，兩人在陽光燦爛的下午， 邊吃邊喝聊得十分盡興! 首先品嚐的是這杯一杯「花蝴蝶耶家雪菲」(NT$125/杯)，他的咖啡豆產區位於海拔標高1750-2200m之間，採用了水洗處理法與淺中焙，慢慢品飲可以喝出杯中包括茉莉花香、柑橘與檸檬草多元的香味，雋永而溫潤

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接著品嚐的是這份料多實在的「花豚岩炙巧巴達」(NT$120/份)，內餡有花生、蛋、豬肉、生菜醬與起司，色澤亮眼飽滿，入口紮實吃起來很有飽足感! 

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最後品嚐的這份「荻岩照燒雞熱壓吐司」(NT$80/份)，內餡有照燒雞、起司、蛋、美乃滋與番茄，入口風味豐富多元，讓人吃得回味無窮! 

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下回如果有機會造訪高雄美術館飽覽藝術創作之餘，不妨花點時間造訪這家就在美術館附近，位於高雄市鼓山區美術館路87號的「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」，感受南台灣天地開闊的美好晴空與價格平易近人，充滿人情味的咖啡與輕食。 

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Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店
營業地址 : 804高雄市鼓山區美術館路87號
營業時間 : 週一到週日07:00 ~ 21:30
營業電話 : (07) 552 - 9866
FB粉絲頁 : MINI.D Coffee - 品牌總部
IG : MINI.D COFFEE 咖啡廳


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phone07-5529866
place高雄市鼓山區美術館路87號
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服務品質
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裝潢氣氛
5.00
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