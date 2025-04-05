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去年12月下旬到高雄訪友玩三天，30日當天搭乘高鐵返北前，好友特別開車帶我造訪這家位於高雄市鼓山區美術館路87號的「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」，店家位於中華藝術學校斜對面，咖啡館的周邊，藍白相間的招牌與建築設計，讓人感受藍天白雲的舒暢感，店家周邊提供很多的停車格，方便開車前來的朋友，喜歡大眾運輸的朋友，也可搭乘高雄輕軌，在美術館站下車後步行幾分鐘就抵達也很方便。

「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」是一棟兩層樓的用餐空間，推門而入，左手邊是寬敞的點餐櫃檯，可以看見各種甜點的展示櫃，也可以看見店員烹煮咖啡的身影，店內地板選用的是水磨石的地板，整體給人的感覺是明亮高雅又時尚， 待在其中享用一杯冷熱咖啡或茶，與店內提供的輕食，包括甜點、蛋糕、布丁、吐司等，價格都很平易近人，造訪當天陽光普照，內部挑高純白的設計， 搭配高雅的燈飾，窗外的自然光與日式內的人工光源形成巧妙的平衡，隨手拍位於角隅的桌椅光影很美，整個用餐空間很舒適，因為高雄經常艷陽高照，靠窗的部分都設有可拉下的遮陽簾，當太陽過大時，方便客人自行調整， 這樣的設計考量十分貼心。



當天與好友點了一杯「花蝴蝶耶家雪菲」(NT$125/杯)、一份「花豚岩炙巧巴達」(NT$125/份)與一份「荻岩照燒雞熱壓吐司」(NT$80/份)，一共NT$330，兩人在陽光燦爛的下午， 邊吃邊喝聊得十分盡興! 首先品嚐的是這杯一杯「花蝴蝶耶家雪菲」(NT$125/杯)，他的咖啡豆產區位於海拔標高1750-2200m之間，採用了水洗處理法與淺中焙，慢慢品飲可以喝出杯中包括茉莉花香、柑橘與檸檬草多元的香味，雋永而溫潤。

接著品嚐的是這份料多實在的「花豚岩炙巧巴達」(NT$120/份)，內餡有花生、蛋、豬肉、生菜醬與起司，色澤亮眼飽滿，入口紮實吃起來很有飽足感!

最後品嚐的這份「荻岩照燒雞熱壓吐司」(NT$80/份)，內餡有照燒雞、起司、蛋、美乃滋與番茄，入口風味豐富多元，讓人吃得回味無窮!

下回如果有機會造訪高雄美術館飽覽藝術創作之餘，不妨花點時間造訪這家就在美術館附近，位於高雄市鼓山區美術館路87號的「Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店」，感受南台灣天地開闊的美好晴空與價格平易近人，充滿人情味的咖啡與輕食。



Mini.D Coffee高雄鼓山美術館店

營業地址 : 804高雄市鼓山區美術館路87號

營業時間 : 週一到週日07:00 ~ 21:30

營業電話 : (07) 552 - 9866

FB粉絲頁 : MINI.D Coffee - 品牌總部

IG : MINI.D COFFEE 咖啡廳





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